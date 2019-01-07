Пациент скорее жив! Как «лечили» татарстанскую медицину в 2018-м

Уходящий год для медиков Татарстана стал годом коррупционных скандалов, кадровых потрясений и трагических потерь

Фото: Максим Платонов

2018 год татарстанские медики будут вспоминать долго: никогда еще в республиканской системе здравоохранения не случалось таких масштабных уголовных и коррупционных скандалов. Хронология разоблачений, кадровых рокировок и другие «медицинские» события последних 12 месяцев — в материале «Реального времени».

Отставка, которую ждали

Скорый уход Аделя Вафина с министерского поста знатоки предрекали еще в 2017-м — до того, как татарстанский Минздрав потрясли громкие уголовные и коррупционные скандалы. Жалобы населения на плохую работу медучреждений на фоне растущих инвестиций в отрасль вызывали раздражение у президента республики, и Рустам Минниханов не раз публично высказывал свое недовольство.

А разрешилось все стремительно. В начале февраля было возбуждено уголовное дело по многомиллионной афере с повышением квалификации сотрудников медучреждений. И одной из подозреваемых стала замминистра здравоохранения РТ Елена Шишмарева. А спустя неделю после того, как 7 февраля находившаяся под домашним арестом подозреваемая неожиданно наложила на себя руки, президент РТ подписал указ об отставке министра.

Новое назначение стало знаковым: министерское кресло занял, вопреки высказывавшимся ранее прогнозам, не эффективный чиновник-менеджер, а специалист с большим практическим опытом работы в медучреждениях — главврач 7-й горбольницы Марат Садыков.



Скорый уход Аделя Вафина с министерского поста знатоки предрекали еще в 2017-м — до того, как татарстанский Минздрав потрясли громкие уголовные и коррупционные скандалы. Фото Максима Платонова

Деньги у нас есть, у нас ума не хватает?



За неделю до отставки Аделя Вафина всплыл еще один нелицеприятный для руководителя ведомства факт: на заседании комитета по социальной политике Госсовета Татарстана были озвучены результаты проверки Счетной палатой РТ обеспечения льготников лекарствами и изделиями медицинского назначения. Оказалось, что за три неполных года в республике было списано, то есть попросту выброшено лекарств более чем на 21 млн рублей, при том что Минздрав, ссылаясь на недостаточное финансирование, отказывает в жизненно необходимых препаратах пациентам с орфанными (редкими) заболеваниями. Недодает льготных лекарств офтальмологическим больным, туберкулезникам и астматикам.

Проблема лекарственного голода полностью за год так и не решилась. Но в ноябре республиканский Минздрав устами замминистра Сергея Осипова пусть и без конкретизации, но все-таки расписался в готовности взять на себя хоть какую-то ответственность за пациентов с редкими заболеваниями, требующими дорогостоящего лечения. С учетом того, что с 1 января в России расширяется список высокозатратных орфанных заболеваний, лечение которых будет оплачивать федеральный центр, «приговоренным» пациентам, которых Минздрав РТ не обеспечивает жизненно необходимыми препаратами даже по решениям судов, теперь можно надеяться на их получение, но лишь после поступления финансирования из Москвы и проведения соответствующих тендеров на поставки. Сергей Осипов пообещал, что на переходном этапе Минздрав РТ будет «делать все максимально возможное, чтобы перебоев со снабжением лекарствами не было».

А в конце года на сессии Госсовета выяснилось, что эффективно распоряжаться деньгами не умеют не только в ответственном за лекарственное обеспечение льготников «Таттехмедфарме». В ходе дискуссии с депутатом-коммунистом Хафизом Миргалимовым директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ Алсу Мифтахова сообщила, что у татарстанских медучреждений достаточно ресурсов, чтобы ликвидировать очередь на офтальмологические операции, в которой годами стоят пациенты с катарактой, а у ТФОМС имеются деньги, чтобы все необходимые операции оплатить. И теперь, если очередь на «бесплатные» — по ОМС — операции не рассосется, офтальмологам уже не удастся объяснить ее, как обычно, нехваткой квот.



В марте же сменился руководитель Казанской станции скорой помощи, которую давно сотрясали скандалы. Фото Максима Платонова



«Жертвы» конфликта интересов, кадровые перестановки...



Ровно через месяц после «дела Шишмаревой», в марте, силовики пришли с обысками в РКОБ — проверять версию о том, что плату за операции больным катарактой клиника получала в двойном размере — и из средств ОМС, и от самих пациентов. Главврач клиники Айдар Амиров эту версию решительно опроверг, однако был отстранен министром здравоохранения от должности и уже больше в руководящее кресло не вернулся — в апреле подал заявление «по собственному». В мае главврачом РКОБ была назначена Дина Хусаинова — замглавврача РКБ.

Вслед за Амировым покинул руководящий пост главврач Республиканского онкодиспансера Ильдар Хайруллин. Его кресло досталось Ильгизу Хидиятову, ранее руководившему Зеленодольской ЦРБ.



В марте же сменился руководитель Казанской станции скорой помощи, которую давно сотрясали скандалы — новым главврачом был назначен Фарид Галяутдинов, который последние 4 года занимал пост заместителя главврача горбольницы №7.

«Горизонтальная» кадровая рокировка произошла в руководстве еще трех крупных клиник: на должность главврача ДРКБ Марат Садыков назначил Айрата Зиатдинова, на его место — в кресло руководителя казанского поликлиники №21 посадил экс-главврача РКБ Рустема Гайфуллина, а руководство РКБ передал экс-главврачу ДРКБ Рафаэлю Шавалиеву.

Причины апрельских кадровых рокировок стали понятны в мае — после оглушительного доклада начальника управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Марса Бадрутдинова на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в казанском Кремле.



Причины апрельских кадровых рокировок стали понятны в мае — после оглушительного доклада начальника управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Марса Бадрутдинова. Фото Олега Тихонова

Этот доклад добавил нелицеприятную черточку к портрету экс-министра здравоохранения: по данным, полученным в рамках исследования социально-психологического климата коллектива Минздрава, он регулярно использовал свое служебное положение в личных целях, выстроил несколько схем дополнительного личного заработка и «длительное время находился в состоянии конфликта интересов, совмещая свою работу с управлением кафедрой в Казанском медуниверситете в ущерб основной деятельности».

…и равенство полов перед коррупционными схемами

Борцы с коррупцией выявили интересную во всех отношениях схему откачки выделяемых из бюджета на профосмотры работников средств в определенные карманы через Диспетчерский центр Минздрава РТ. Первенство по части ноу-хау по части получать незаработанное заслуженно досталось Нижнекамской ЦРБ, которая на практике доказала равенство полов в праве на получение медицинских услуг, проведя гинекологическое и маммологическое обследование почти тысячи граждан мужского пола.

А в сентябре Кировский райсуд оштрафовал учредителя и директора АО «Медицинский диагностический центр» (МДЦ) Ирину Погудину за то, что руководимое ей учреждение в рамках ОМС лечило пациентов «бесконтактным» методом, получая деньги из ФОМС за граждан, которые в клинику даже не обращались.

Онкологии поставили неутешительный диагноз

Антикоррупционное расследование также выявило хитрые схемы заключения госконтрактов на поставки расходных материалов в Республиканский онкодиспансер, благодаря которым при предшественнике отправленного в апреле в отставку главврача РКОД Рустеме Хасанове из бюджета утекло свыше 1,34 миллиона рублей.

При предшественнике отправленного в апреле в отставку главврача РКОД Рустеме Хасанове из бюджета утекло свыше 1,34 миллиона рублей. Фото Олега Тихонова

В итоге едва начавшему осваиваться в министерском кресле Марату Садыкову пришлось срочно заняться разработкой ведомственного антикоррупционного плана. А в августе Следком возбудил дело о превышении полномочий и мошенничестве в отношении неустановленных лиц Республиканского онкодиспансера. И уже на фоне расследования об утечке денежных средств из Противоракового фонда РТ пациенты обвинили татарстанскую онкологическую службу и Минздрав в экономии на препаратах для онкобольных.

А в ноябре онкологическая служба Татарстана подверглась резкой критике сверху: полпред ПФО Игорь Комаров на совещании в Доме правительства РТ указал на высокий уровнень смертности от рака в республике. Медики традиционно оправдывались, дескать, рост нехорошего показателя объясняется ростом качества диагностики — попросту, раньше кто-то умирал без точно установленного диагноза, а теперь — с диагнозом «рак»… Чаще всего от рака в Татарстане умирают в Тетюшах: в первом полугодии 2018 года общая смертность в Татарстане составила 10,3 случая на 1 000 жителей, а в Тетюшах — 18,9 человека на 1 000 жителей.

Вот так факт: детям — контрафакт

Еще одно уголовное дело Следком возбудил по факту поставки в перинатальный центр Республиканской клинической больницы 166 консолей жизнеобеспечения, выявив у партии медоборудования признаки контрафакта. По документам тендера оно поступило в 2016 году из Турции, а по данным таможни — вовсе в Россию не ввозилось. Пока консоли оставили под «домашним арестом» — в клинике ими продолжают пользоваться, к работе приборов нареканий у медиков нет.

Некрасивые дела



Жертвой собственного стремления похудеть или жадности медиков из частной клиники стала пациентка казанского медицинского центра «Идеалия», разбирается следствие. 14 сентября Ирина Афонина скончалась в клинике от инсульта — прямо перед очередной процедурой, которую оплатила деньгами, взятыми в кредит. Уже зимой стало известно о втором уголовном деле, возбужденном по результатам деятельности «Идеалии». А в материалах дела появилось еще одно заявление о смерти пациента частного медцентра — 43-летнего жителя Нижнекамска. И еще следователи обнаружили признаки, позволяющие предполагать возможность наличия у казанской «Идеалии» связей со скандально известной сетью Desheli.

Коллектив отделения токсикологии казанской горбольницы №7 спас коллекционера редких змей, укушенного экзотической и очень ядовитой змеей — зеленой мамбой. Фото: предоставлено Тимуром Шаповаловым



Доктор, амба: укусила мамба!



В июне татарстанские медики получили — и не упустили — шанс прославиться экзотическим достижением. Нет, успешно проведенные сложные операции и разработка уникальных методик лечения в передовых медучреждениях Татарстана — не редкость, а скорее норма. Но по-настоящему их могут оценить лишь специалисты. А коллектив отделения токсикологии казанской горбольницы №7 спас коллекционера редких змей, укушенного экзотической и очень ядовитой змеей — зеленой мамбой. Спас при отсутствии противоядия, заметьте! Второй «мамой» спасенного «змеевода» стала главный внештатный токсиколог Минздрава РТ Алия Насибуллина.

Позовите врача, пожалуйста!



Кадровый вопрос оставался в течение года традиционно болезненной темой. Откровенно о нехватке рентгенологов, причинах длинных очередей на высокотехнологичные обследования в рамках ОМС и дороговизна этих обследований в частных клиниках — об этом специалисты высказались в октябре. Однако путей решения проблемы не предложили, только выдали неутешительный прогноз на ближайшее будущее. А от пациентов продолжили поступать жалобы на недоступность для большинства дорогостоящих услуг, которые отлично обеспеченные техникой и кадрами медучреждения предпочитают оказывать на коммерческих условиях.

Впрочем, в Казани не хватает и докторов других профилей: укомплектованность поликлиник врачами не дотягивает до 79 процентов от необходимого количества. В ноябре на проходившей в Казани совместной коллегии министерств здравоохранения России и Республики Беларусь медики и чиновники двух стран договорились вместе искать пути избавления от кадрового голода.

Под занавес года стало известно, что не хватает в Татарстане не только врачей определенных специальностей, но и койко-мест. На совместном выездном заседании комитета по социальной политике и комиссии по контролю за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения Госсовета РТ сообщили об общем дефиците инфекционистов, о том, что доктора этого профиля в 11 районах республики вовсе отсутствуют, а в районах республики и в Казани остро не хватает инфекционных коек для детей. Восполнить коечный дефицит планируется путем строительства в Казани нового детского инфекционного корпуса и возрождения инфекционного отделения Зеленодольской ЦРБ, а дефицит инфекционистов — выделением в КГМУ и КГМА дополнительных целевых мест…

Укомплектованность поликлиник врачами не дотягивает до 79 процентов от необходимого количества. Фото Максима Платонова

Трагедия, случившаяся 1 декабря в Иннополисе, стала поводом восполнить еще один дефицит. Скандал разразился в связи со смертью в 7-й горбольнице 35-летнего жителя «города будущего» Дениса Хлякина, которого госпитализировали в Верхнеуслонскую ЦРБ и лишь затем перевезли в более обеспеченную кадрами и техникой Казань. Проверка Минздрава показала, что шансов выжить у пациента изначально практически не было, однако после трагедии ведомство приняло жизненно важное для жителей Иннополиса решение об открытии там филиала станции Казанской скорой помощи.

Потеря года

26 ноября в Казани на 88-м году жизни скончался основоположник казанской школы детской хирургии Михаил Рокицкий, который прославился не только профессиональными достижениями, но и активной политической деятельностью в Российской Госдуме.