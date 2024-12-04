В Москве 80-летняя пенсионерка случайно постирала кошку

Фото: Реальное время

В Москве 80-летняя пенсионерка случайно запустила стирку с кошкой в барабане. Инцидент произошел в квартире на Кировоградской улице. Об этом сообщила Baza в телеграм-канале.



Пожилая женщина позвонила в МЧС с просьбой о помощи, когда увидела, что ее питомец оказался внутри стиральной машины. Она не заметила, как кошка забралась в барабан, и запустила цикл стирки. Услышав странный шум, пенсионерка обнаружила свою кошку и сразу же вызвала спасателей.

Животное выжило после стирки.

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Анастасия Фартыгина