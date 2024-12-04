В Казани после ДТП со скорой помощью скончался главный конструктор ЗПКБ Виктор Кашкин

Главный конструктор проектов Зеленодольского проектно-конструкторского бюро (ЗПКБ) Виктор Кашкин скончался в реанимации в Зеленодольске после ДТП с перевернувшейся скорой помощью, произошедшего 30 ноября. Ему было 79 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Зеленодольского района.



Кашкин и его 76-летняя супруга направлялись в городскую больницу №7, когда карета скорой помощи, проезжая на красный сигнал светофора, столкнулась с автомобилем LADA Granta и перевернулась. В результате аварии пострадали также 33-летний врач и 37-летний фельдшер. Кашкина увезли в реанимацию, где он скончался спустя три дня.

В конце ноября глава Татарстана Рустам Минниханов отметил вклад Кашкина в развитие ЗПКБ на торжественном мероприятии, посвященном 75-летию бюро, и выразил благодарность сотрудникам, проработавшим в компании более 50 лет.

Анастасия Фартыгина