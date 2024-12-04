Президент России подписал закон о классификации всех средств размещения туристов

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит классификацию всех средств размещения туристов, включая кемпинги, глэмпинги и пляжи. Документ опубликовали 30 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.



Согласно новому закону, кемпинги и пляжи начнут получать «звездочки», что позволит создать единые стандарты для всех объектов размещения.

Ранее, с 2018 года, обязательная классификация касалась только отелей, что создавало дисбаланс и затрудняло контроль за деятельностью модульных гостиниц и кемпингов.

Процедура классификации будет состоять из двух этапов:

сначала владельцы объектов проведут самооценку;

затем аккредитованные структуры проведут проверку.

Это нововведение направлено на улучшение качества туристических услуг и повышение уровня безопасности для отдыхающих.

Анастасия Фартыгина