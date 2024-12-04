«Врачи, к сожалению, перестали выписывать персональные рецепты»

В рамках развития производственных аптек Татарстан планирует выпускать препараты от орфанных заболеваний

Фото: Михаил Захаров

В Казани появится новая производственная аптека

С сентября прошлого года в России действует закон, направленный на возрождение деятельности производственных аптек. Фармацевты в таких учреждениях изготавливают лекарства по индивидуальным рецептам пациентов. Сейчас в Татарстане действует целая сеть производственных аптек ГУП «Таттехмедфарм». Одну из них, аптеку №361, сегодня посетил депутат Госдумы, бывший министр здравоохранения РТ и замминистра здравоохранения РФ Айрат Фаррахов. Как рассказал депутат, именно «Таттехмедфарм» и предложил законопроект о возрождении производственных аптек.

— С 2010 года такие учреждения в России стали закрывать — посчитали, что они не нужны. Но при этом промышленность не обеспечила детские препараты, мази, индивидуальный подход. Какому-то ребенку нужен сироп, а какому-то — свечка. Промышленности невыгодно изготавливать индивидуальные заказы, — объяснил Айрат Фаррахов.

Как рассказал Айрат Фаррахов, именно «Таттехмедфарм» и предложил законопроект о возрождении производственных аптек. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В результате крупные производственные аптеки остались всего в пяти-восьми регионах России, в том числе в Татарстане. Сегодня в состав «Таттехмедфарма» входят 17 производственных аптек. Три расположены в Казани, две — в Набережных Челнах, а остальные рассредоточены по районам республики. В месяц они производят более миллиона лекарственных форм, не только обеспечивая нашу республику, но и поставляя препараты в Марий Эл и Ульяновскую область. В ближайшем будущем фармацевтическая организация собирается увеличивать объемы выпуска.

— На Тихорецкой, 11 мы построили большую производственную аптеку. В начале следующего года хотим ее запустить. Она уже достроена, сейчас получаем необходимые документы для лицензирования, занимаемся наладкой и запуском имеющегося оборудования. Я надеюсь, что в начале февраля [откроемся], — сообщил «Реальному времени» гендиректор «Таттехмедфарма» Олег Акберов.



В планах фармацевтической организации — выпуск препаратов от орфанных заболеваний, поделился Олег Акберов. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«Гомеопаты очень любят наши изготовленные вручную лекарства, говорят, что аура хорошая»

Развивать индивидуальный выпуск лекарств не получится без активного содействия медиков. «Врачи, к сожалению, перестали выписывать персональные рецепты», — констатировал Фаррахов. По словам Акберова, «Таттехмедфарм» сотрудничает с медицинским университетом, чтобы студентов учили готовить прописи (предписания, регламентирующее состав изготавливаемого лекарства — прим. ред.).

Пока медики выдают пациентам индивидуальные рецепты недостаточно активно, сетовали в аптеке. Впрочем, «Таттехмедфарм» поставляет лекарства также в лекарственные учреждения. Услугами фармацевтом интересуются и гомеопатические клиники. Препараты для них в Татарстане изготавливает только аптека №361. «Гомеопаты очень любят наши изготовленные вручную лекарства, говорят, что аура хорошая», — делится заведующая аптекой Зульфия Галеева.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Большая проблема на федеральном уровне с инъекционным раствором натрия хлорида. У нас в производстве он есть, — утверждает гендиректор «Таттехмедфарма».

В планах фармацевтической организации — выпуск препаратов от орфанных заболеваний (редких форм болезней, затрагивающих небольшую часть популяции). «Вопрос их выпуска рассматривают на федеральном уровне. Мы это серьезно отслеживаем, примеряем на себя. Как решение будет принято, будем готовы выпускать и такого рода продукцию», — обещает Акберов.

1 / 32 realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

Галия Гарифуллина