В Нижнекамском районе завершили реконструкцию моста через реку Кашаеву

В Нижнекамском районе Татарстана завершена реконструкция моста через реку Кашаеву в селе Шингальчи. Об этом сообщили в пресс-службе Инспекции Госстройнадзора республики.



Реконструированный мост представляет собой двухочковую водопропускную железобетонную трубу, установленную на монолитном железобетонном плитном фундаменте. В ходе работ также было укреплено русло и откосы реки.

Застройщиком и техническим заказчиком проекта выступило Главное управление автомобильных дорог Татарстана, а генпроектировщиком стало ООО «Эксперт», генподрядчиком — ООО «Мосты Республики Татарстан». Река Кашаева длиной 13 километров является правым притоком реки Зай.

Анастасия Фартыгина