«Болгар радиосы» начала работать в обновленной студии

Медиаресурс ТНВ переходит к визуализации своего контента

Фото: Динар Фатыхов

Радиостанцию «Болгар радиосы» теперь можно не только слушать, но и смотреть. В современной студии полностью обновлена материально-техническая база и установлены видеокамеры, которые обеспечивают съемку высокого качества в формате Full HD. Теперь популярные радиопрограммы и известных радиоведущих будут показывать в прямом эфире на официальном сайте в разделе «Видеотрансляции». Как новые технологии помогают радио стать ближе к слушателям — подробности в материале «Реального времени».

Одна из самых современных студий республики

Обновленная студия радиостанции «Болгар радиосы» оснащена современным пультом и четырьмя камерами съемки высокого качества, которые работают автоматически — срабатывают каждый раз при поднятии фейдера, когда радиоведущий или гость начинают говорить в микрофон. Картинка отображается на экране, и происходящее в радиоэфире могут увидеть слушатели из любой точки мира, так как трансляция доступна на официальном сайте медиа: bolgarradio.com.



Обновление главной студии обошлось компании в 10 млн рублей. Теперь она одна из самых современных в республике. Новая техническая база позволяет организовывать телемосты с телеканалами и снимать самый разнообразный видеоконтент, в том числе подкасты.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Презентацию обновленной студии начали в историческом здании. Именно там, где в 1939 году запустили вещание первого и единственного радио на татарском языке — «Татарстан радиосы».

— В этом самом зале вещали легендарные радиодикторы Эльс Гаделев, Айрат Арсланов, Камал Саттарова и другие. Отец генерального директора ТНВ Ильшата Аминова — поэт и драматург Юнус Аминов тоже работал в этом историческом здании. Здесь чувствуется дух этого времени и этих легендарных личностей, — отметил исполнительный директор «Болгар радиосы» Ильфар Каримов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Люди привыкают слушать радио онлайн»

Сейчас количество радиостанций, вещающих на татарском языке, приближается к десятку. «Болгар радиосы» является самой крупной из них, охватывающей весь Татарстан и часть соседних республик. Жители Пермского края, Башкирии, Оренбургской и Ульяновской областей могут слушать радиостанцию даже на FM-волнах. По Татарстану установлено более 40 радиопередатчиков.

— Сегодня век новых технологий, многие слушатели, не только молодые, но и пожилые, привыкают слушать радио онлайн, через интернет. Поэтому в этом году наша радиостанция появилась в колонке «Яндекс» и недавно стала доступна и в колонке «Маруся». Это две самые популярные колонки в России. Но вместе с тем наши слушатели часто говорят о том, что им бы хотелось еще и видеть ведущих и гостей радио. Теперь это стало возможным, — разъяснил цель обновления студии руководитель радиостанции.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Этот проект рассчитан прежде всего на цифровые платформы, рассказал генеральный директор телерадиокомпании «Новый век» Ильшат Аминов.

— Это пока только начало большой работы, но это не значит, что радио превращается в телевидение. К слову, и телевидению предстоит мультиплатформенное вещание. Необходимо будет максимально быстро переводить визуальную картинку в текст, а текст — в аудио, и все это должно выкладываться одновременно. Это концепция, которую мы должны реализовывать для всех наших ресурсов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Традиционные медиа сливаются в единое информационное пространство»

— Мы пытаемся путем визуализации радио быть в тренде тех изменений, которые сегодня происходят в СМИ. Традиционные медиа постепенно конвергируются, сливаются в одно единое информационное пространство. СМИ отходят от традиционных линейных форматов и погружаются в цифровое пространство. Новое поколение, которое идет нам на смену, практически не воспринимает текстовые файлы, а воспринимает все через картинку. Поэтому это было сделано, чтобы радио как формат находил новую аудиторию. Мы пытаемся эту аудиторию поймать, привлечь через изображение, не теряя функции радио, — объяснил Ильшат Аминов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Генеральный директор ТНВ отметил, что на этом масштабный проект не завершается. В дальнейшем планируется использование нейросети — все эфиры должны будут получать мгновенное текстовое оформление в реальном времени.

— К сожалению, пока татарская нейросеть работает не так хорошо, как хотелось бы. Конечно, можно предположить, что будут ошибки. Но система автоматического перевода самообучающаяся. Со временем, когда мы наберем большой объем текстового материала и аудио, она будет становиться лучше. Я лично выступаю за то, чтобы эту систему запустить, даже если тексты пока будут «царапать» глаза.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам Ильшата Аминова, внедрение новых проектов, предположительно, ожидается в течение следующего года. Сейчас специалисты радио и телеканала работают над этим совместно с Институтом прикладной семиотики Академии наук Республики Татарстан.