В Татарстане нашли пять новых памятников археологии

Фото: Екатерина Петрова

В ходе исследовательских работ на территории Татарстана были найдены пять ранее неизвестных археологических объектов. Об этом сообщили в пресс-службе комитета республике по охране ОКН.

При археологических изысканиях в рамках проекта строительства этиленопровода между Нижнекамском и Казанью были обнаружены 12 объектов археологического наследия.

Пять из них ранее не были зарегистрированы:

«Культурный слой деревни Петрова Белка»;

«Культурный слой караульни на дороге из Царевококшайска в Казань»;

«Культурный слой деревни Мартыш Бикчи Пустыш»;

«Культурный слой деревни Скородумовка»;

«Культурный слой села Шира».

По словам Ивана Гущина, председателя комитета республики по охране объектов культурного наследия, исследователи определили границы и оценили влияние проектируемого объекта на археологические памятники.

Кроме того, еще по 7 объектам проведены комплексные работы по уточнению данных об их местоположении:

«Смыловская стоянка VI»;

«Белогорское местонахождение I»;

«Сидорово-Пустошное кладбище с надгробиями»;

«Сидорово-Пустошное селище»;

«Смыловское городище»;

«Смыловская стоянка V»;

«Черногривская стоянка».

Власти взяли их под свою защиту, установив границы и определив особый порядок эксплуатации. В данный момент идет подготовка документов, которые позволят обеспечить их сохранность.

Дарья Пузикова