В Татарстане нашли пять новых памятников археологии
В ходе исследовательских работ на территории Татарстана были найдены пять ранее неизвестных археологических объектов. Об этом сообщили в пресс-службе комитета республике по охране ОКН.
При археологических изысканиях в рамках проекта строительства этиленопровода между Нижнекамском и Казанью были обнаружены 12 объектов археологического наследия.
Пять из них ранее не были зарегистрированы:
- «Культурный слой деревни Петрова Белка»;
- «Культурный слой караульни на дороге из Царевококшайска в Казань»;
- «Культурный слой деревни Мартыш Бикчи Пустыш»;
- «Культурный слой деревни Скородумовка»;
- «Культурный слой села Шира».
По словам Ивана Гущина, председателя комитета республики по охране объектов культурного наследия, исследователи определили границы и оценили влияние проектируемого объекта на археологические памятники.
Кроме того, еще по 7 объектам проведены комплексные работы по уточнению данных об их местоположении:
- «Смыловская стоянка VI»;
- «Белогорское местонахождение I»;
- «Сидорово-Пустошное кладбище с надгробиями»;
- «Сидорово-Пустошное селище»;
- «Смыловское городище»;
- «Смыловская стоянка V»;
- «Черногривская стоянка».
Власти взяли их под свою защиту, установив границы и определив особый порядок эксплуатации. В данный момент идет подготовка документов, которые позволят обеспечить их сохранность.
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