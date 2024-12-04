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В Татарстане нашли пять новых памятников археологии

16:54, 04.12.2024
В Татарстане нашли пять новых памятников археологии
Фото: Екатерина Петрова

В ходе исследовательских работ на территории Татарстана были найдены пять ранее неизвестных археологических объектов. Об этом сообщили в пресс-службе комитета республике по охране ОКН.

При археологических изысканиях в рамках проекта строительства этиленопровода между Нижнекамском и Казанью были обнаружены 12 объектов археологического наследия.

Пять из них ранее не были зарегистрированы:

  • «Культурный слой деревни Петрова Белка»;
  • «Культурный слой караульни на дороге из Царевококшайска в Казань»;
  • «Культурный слой деревни Мартыш Бикчи Пустыш»;
  • «Культурный слой деревни Скородумовка»;
  • «Культурный слой села Шира».

По словам Ивана Гущина, председателя комитета республики по охране объектов культурного наследия, исследователи определили границы и оценили влияние проектируемого объекта на археологические памятники.

предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

Кроме того, еще по 7 объектам проведены комплексные работы по уточнению данных об их местоположении:

  • «Смыловская стоянка VI»;
  • «Белогорское местонахождение I»;
  • «Сидорово-Пустошное кладбище с надгробиями»;
  • «Сидорово-Пустошное селище»;
  • «Смыловское городище»;
  • «Смыловская стоянка V»;
  • «Черногривская стоянка».

Власти взяли их под свою защиту, установив границы и определив особый порядок эксплуатации. В данный момент идет подготовка документов, которые позволят обеспечить их сохранность.

Дарья Пузикова

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