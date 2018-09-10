Заработали на малышах: перинатальный центр РКБ получил контрафакт для спасения жизней?

Исполнителем госзаказа на 28 млн выступил суперпоставщик татарстанских клиник — ООО «Мир», под следствием — контрагент этой компании

Силовики продолжают шерстить контракты учреждений здравоохранения Татарстана. Вслед за делом о распиле благотворительных средств Противоракового фонда появилось новое — о поставке 166 консолей жизнеобеспечения с признаками контрафакта в перинатальный центр Республиканской клинической больницы. По документам, оборудование для спасения жизни малышей и рожениц было произведено в Турции и закуплено в 2016 году. И вот через 2 года силовики получили данные таможни — такой товар в Россию не ввозился! Опасны ли консоли неизвестного производителя для малышей и мам и с кого спросили за кривой госконтракт на 28 млн — выясняло «Реальное время».

Бизнесмен вину не признает



3 сентября в Казани продлили домашний арест 31-летнему бизнесмену Ильнару Вильданову. В период исполнения интересующего Следком госконтракта он был директором и учредителем казанского ООО «Юла5» (главный вид деятельности — производство медицинских инструментов и оборудования). Однако в феврале 2018-го Вильданов полностью вышел из этого бизнеса, а в мае Следком возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и незаконном производстве медицинских изделий в крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 235.1 УК РФ).

По версии следствия, госконтракт на 28 млн 389 тыс. рублей предполагал поставку и ввод оборудования из Турции для перинатального центра на 100 коек в Республиканской клинической больнице Минздрава РТ, однако в действительности товар в Турции не закупался, таможенную границу с Российской федерацией не пересекал, а был представлен фирмой Вильданова. Правоохранители полагают, что под турецким брендом в татарстанскую клинику доставили большую партию неизвестно как и кем сделанных подделок.

В июле бывшего директора задержали по подозрению в этом преступлении и по ходатайству следствия водворили под домашний арест. Времени и желания прокомментировать позицию защиты у адвоката обвиняемого не нашлось. На заседании Советского райсуда Казани по мере пресечения вину бизнесмен Вильданов отрицал. Следствие объясняло необходимость продления домашнего ареста еще на два месяца тем, что на свободе бизнесмен может создать помехи расследованию, а сделать предстоит еще много. В частности, силовики намерены провести экспертизу тех самых консолей жизнеобеспечения неизвестного производителя, чтобы оценить их безопасность для жизни и здоровья пациентов, а также себестоимость и в конечном итоге ущерб для бюджета республики.

По версии следствия, госконтракт на 28 млн 389 тыс. рублей предполагал поставку и ввод оборудования из Турции для перинатального центра на 100 коек в Республиканской клинической больнице Минздрава РТ. Фото tatar-inform.ru

Открывали центр Минниханов и Голодец

Как выяснило «Реальное время», скандальный госконтракт был заключен 14 июня 2016 года между ГИСУ РТ и нижнекамским ООО «Мир» по итогам электронного аукциона. «Мир» вырвал победу, предложив поставить специфическое медоборудование на 140 тысяч дешевле челнинского ООО «Медтехника-НЧ». По условиям контракта, выполнить его «Мир» обязался к 1 августа того же года, однако сделать это не успел — 15 августа директор ГИСУ РТ был вынужден направить поставщику претензию (см. ниже) , с требованием закончить обещанное к 1 сентября, а также перечислить штраф за ненадлежащее исполнение в размере 1,4 млн рублей (5% от цены контракта).

Контракт предусматривал поставку оборудования производства Турции разных модификаций. Стандартные настенные и потолочные консоли жизнеобеспечения устанавливаются в операционных, реанимации и палатах пациентов. Обычно они имеют клапан подачи кислорода, светильник, кнопку вызова персонала, электрическую розетку для оборудования, могут также оснащаться разъемами для телефонной связи и полками для медицинских приборов. Кроме таких республика заказывала еще 6 одноплечевых операционных консолей для анестезиологов и две для хирургов.

14 сентября 2016 года новый корпус перинатального центра, рассчитанный на 9 тысяч родов в год, торжественно открывали президент республики Рустам Минниханов и вице-премьер РФ Ольга Голодец. Глава Минздрава РТ Адель Вафин информировал их, что 60 процентов оборудования в новейших родильных залах и послеродовых палатах произведено в России. В декабре того же года ООО «Мир» получило из бюджета оплату по контракту. По документам он числится исполненным. А это значит, что ни заказчик, ни получатель оборудования за два года товар не возвращали и денег назад не требовали!

К слову, 23 апреля 2018 года должность главврача этого учреждения занял бывший главврач ДРКБ Рафаэль Шавалиев. На его место в детской клинике пришел Айрат Зиатдинов, главврач поликлиники №21, ну а в его кресло переместили экс-руководителя РКБ Рустема Гайфуллина.



14 сентября 2016 года новый корпус перинатального центра, рассчитанный на 9 тысяч родов в год, торжественно открывали президент республики Рустам Минниханов и вице-премьер РФ Ольга Голодец. Фото president.tatar.ru



Честные поставщики с контрактами на 600 млн рублей

Директор ООО «Мир» Раушания Давлетшина в телефонном разговоре с журналистом «Реального времени» дала понять — своей вины в не турецкой поставке не видит: «Мы — честные поставщики! У нас опыт 30 лет. Даже предположить не могли, что кто-то такое может провернуть...» Компания привлекла к исполнению заказа компанию Вильданова и, похоже, крайне доверяла этому контрагенту. «Они напрямую поставляли [оборудование] в РКБ», — сообщила Давлетшина, после чего прервала разговор, пообещав перезвонить позже. И не перезвонила. На письменный запрос в редакцию поступил такой ответ (орфография и пунктуация сохранены):

«ООО «МИР» проходит по указанному делу как свидетель, таким образом, ООО «МИР» не имеет право разглашать данные уголовного дела. В связи с этим, ваши вопросы оставляем без комментариев. В дальнейшем просим Вас по данному уголовному делу и иным вопросам не беспокоить. Спасибо».

О какой 30-летней истории компании идет речь, не вполне понятно. По данным «Спарк», нижнекамский «Мир» существует с 2010 года, его учредителем был и остается Анатолий Александрович Бойко. Примечательны потрясающие обороты для микропредприятия с уставным капиталом в 10 тысяч рублей и среднесписочной численностью 12 человек. За время существования «мировой» поставщик участвовал в исполнении 458 госконтрактов на общую сумму 613 млн рублей! В топ-3 его заказчиков — ГИСУ РТ, Минздрав РТ и Азнакаевская ЦРБ.

Отметим, самым успешным за последние годы для «Мира» был именно 2016 год — 109 закупок и 53 контракта на 113,5 млн рублей. Из них 101 млн — по заказу ГИСУ РТ — пошли на поставки оборудования для врачебных амбулаторий, ФАПов, горбольницы №2 в Челнах, Алексеевской и Бавлинской райбольниц, ну и, конечно, перинатального центра РКБ. Кроме попавшего под следствие контракта, был еще один — на 27,3 млн рублей с поставкой в отделение стерилизации того же перинатального центра специфического оборудования из России, Нидерландов (термозапаивающая машина), Китая (низкотемпературный стерилизатор), Польши (пистолет для продувки водой и воздухом) и Республики Беларусь (тележка для транспортировки и хранения стерилизационных корзин).





Скандальный госконтракт был заключен 14 июня 2016 года между ГИСУ РТ и нижнекамским ООО «Мир» по итогам электронного аукциона



К слову, за 2016 год «Мир» отчитался в получении выручки от продажи в 81,5 млн рублей, а чистой прибыли всего в 3,05 млн. А вот в 2017-м объем заказов микрофирмы сократился более чем вдвое — 49,2 млн рублей, в 2018-м еще в четыре раза — до 11 млн рублей.



Следы теряются на Восходе

Бизнес попавшего под следствие Ильфата Вильданова был куда скромнее. В госзакупках напрямую он не участвовал. Выступал учредителем трех ныне ликвидированных казанских компаний по торговле и оказанию услуг — «Мегасан», «Пластсервис», «ПБ-Консалтинг». В 2015-м создал ООО «Юла5», специализирующееся на производстве мединструментов и оборудования.

В апреле 2017-го он учредил и возглавил другую компанию того же профиля — ООО «Научно-производственное предприятие Юмшак». В апреле 2018-го передал бразды и долю Ольге Шарифуллиной. Отметим, что на сайте этой компании указано, что она производит оборудование для газоснабжения, причем отдельно упоминается техника для использования газов в стоматологии и медицинские консоли с кнопками вызова персонала. Но, напомним, документально этот «Юмшак» создан уже после исполнения госконтракта для РКБ.

Что до работавшей как раз в тот период «Юлы5», то ею с февраля 2018-го в неравных долях владеют само ООО и управляющая компания ООО «Арум» (деятельность в области права). Последней управляет ООО «Капелла», в учредителях которой указаны компании «Мажор» и «Минор», зарегистрированные в одном помещении дома 2а на улице Восход. «Юла», «Арум» и «Капелла» прописаны на той же улице.

Сейчас подследственный Ильфат Вильданов остается учредителем фонда «Выпускники лицея-интерната №1 г. Альметьевска» (основной вид деятельности — предоставление социальных услуг престарелым и инвалидам).

Консоли стали вещдоками и остались в клинике

В Следкоме по РТ ход расследования комментировать не стали.

Главврач РКБ Рафаэль Шавалиев сообщил «Реальному времени», что вопрос о качестве консолей и наличии признаков контрафакта «должен быть разрешен в ходе предварительного расследования в рамках соответствующей экспертизы», а потому «в настоящее время дать объективную оценку этому оборудованию затруднительно».

Все консоли приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу. Их осмотр проводился следователями в палатах, операционных и реанимационных помещениях перинатального центра, отметил руководитель клиники. По его словам, приборы продолжают использовать.

Что ж, если контрафакт имел место, а нареканий у медиков к нему нет — можно порадоваться за качество подпольного отечественного медпрома. Вопрос возврата бюджетных средств остается открытым.