Правительство России запретит навязывать покупателям дополнительные услуги
Правительство России подготовило поправки в закон, запрещающие бизнесу автоматически включать в покупки дополнительные услуги и страхование, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно изменениям, получение любых дополнительных товаров или услуг потребует письменного согласия покупателя. Автоматические отметки в чеках или других документах не будут считаться согласием.
Покупатели сохраняют право отказаться от оплаты дополнительных услуг, а в случае принудительной оплаты — потребовать возврата средств.
Напомним, в ноябре в кабмине одобрили инициативу Роспотребнадзора, которая запрещает включать дополнительные услуги в квитанции ЖКХ без согласия собственников квартир.
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