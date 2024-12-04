Правительство России запретит навязывать покупателям дополнительные услуги

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Правительство России подготовило поправки в закон, запрещающие бизнесу автоматически включать в покупки дополнительные услуги и страхование, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно изменениям, получение любых дополнительных товаров или услуг потребует письменного согласия покупателя. Автоматические отметки в чеках или других документах не будут считаться согласием.

Покупатели сохраняют право отказаться от оплаты дополнительных услуг, а в случае принудительной оплаты — потребовать возврата средств.

Напомним, в ноябре в кабмине одобрили инициативу Роспотребнадзора, которая запрещает включать дополнительные услуги в квитанции ЖКХ без согласия собственников квартир.

Рената Валеева