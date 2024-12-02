Fix Price построит под Казанью крупный логокомплекс за 4 миллиарда рублей

Татарстанский мегасклад российского ретейлера будет обслуживать 11 регионов Поволжья, центральной части России и Казахстана

Фото: Максим Платонов

Российский ретейлер Fix Price, развивающий сеть магазинов-дискаунтеров товаров для дома, ведет переговоры о приобретении земельного участка в Пестречинском районе Татарстана. ООО «Бэст Пласт» собирается построить один из крупнейших распределительных центров в Поволжье, который будет обслуживать 11 регионов Поволжья, центральной части России и даже Казахстана. Планируемые инвестиции — 4 млрд рублей, сообщили «Реальному времени» в торговой компании. Выбор Пестрецов объясняется близостью к федеральной трассе М-7, которая имеет выход на скоростную трассу до Казахстана. Гендиректор АН «РеАгентство» Юрий Чикиров оценивает стоимость сотки земли в этом районе в 600—700 тысяч рублей, что чуть ниже, чем в локациях размещения WB и Ozon.

Дискаунтер съезжает из арендованного склада в Казани

Крупнейший дискаунтер Fix Price объявил о намерении построить новый распределительный центр в пригороде Казани. Как сообщили «Реальному времени» в компании, будущий логистический центр должен заменить складской комплекс, который арендуется ретейлером в Казани для обслуживания сети магазинов Fix Price. Площадь будущего центра составит 45 тысяч кв. м, а инвестиции в его строительство — 4 млрд рублей.

— В настоящее время мы используем склад в Казани площадью 33 тысяч кв. м, арендованный до марта 2027 года, — сообщил директор департамента логистики Fix Price Олег Штайнагель. — Однако потребности нашей сети растут вместе с увеличением количества магазинов. Новый распределительный центр будет предлагать примерно на треть больше площадей.

В разговоре с корреспондентом «Реального времени» Олег Штайнагель подтвердил планы по приобретению земельного участка под строительство распределительного центра (РЦ). По его словам, компания присматривается к Пестречинскому району Татарстана, имеющему выход на трассу М-7, как и Зеленодольский и Лаишевский районы (здесь еще выход на М-12). По его словам, идея строительства собственного РЦ объясняется высокими арендными ставками и дефицитом свободных складских площадей в Татарстане.

— Строительство собственного складского центра представляется наиболее эффективным решением для развития логистической инфраструктуры Fix Price, — заметил собеседник издания, но не стал уточнять, у кого будет выкуплен участок земли под будущий терминал.

Между тем местные власти не в курсе этих планов. В исполкоме Пестречинского района заявили «Реальному времени», что впервые слышат об этом проекте, и не смогли прокомментировать его детали. Сам директор департамента логистики Fix Price заметил, что пока не выезжал в район, но собирается это сделать.

Распредцентр для 11 регионов страны

ООО «Бэст Пласт» собирается построить один из крупнейших распределительных центров в Поволжье, который будет обслуживать 11 регионов Поволжья, центральной части России и даже Казахстана. Как сообщили в компании, будущий центр будет обслуживать магазины почти всех регионов Поволжья (Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Башкортостан, Мордовия, Ульяновская, Кировская и Нижегородская области, Пермский край).

Кроме того, в зону обслуживания войдут регионы Центральной России и Казахстана. «Это будет проект BTS, позволяющий адаптировать объект под нужды компании», — пояснил дискаунтер. Планируется, что распредцентр начнет работу осенью 2025 года. В настоящее время компания управляет 13 распределительными центрами в России и Казахстане общей площадью более 480 000 кв. м.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Fix Price — одна из крупнейших сетей низких фиксированных цен, имеет 7 тысяч магазинов. «Наша сеть продолжает расширять свое присутствие и открывать новые торговые точки как в крупных городах, так и в небольших по численности населенных пунктах от 5 тысяч человек. Помимо открытия новых торговых точек в этом регионе, в конце 2023 года мы запустили новый крупный РЦ в Екатеринбурге, площадь которого составила более 67 тыс. кв. м», — добавил генеральный директор «Fix Price Россия» Владимир Погонин.

Подальше от WB и Ozon

В этом году ретейлер сменил юрисдикцию, релоцировавшись с Кипра в Казахстан. В сообщении уточняется, что компания зарегистрировалась под официальным названием «FIX PRICE GROUP PLC», аннулировав регистрацию в соответствии с законодательством Республики Кипр. Акционеры в ноябре 2023 года одобрили перерегистрацию. До этого, в октябре прошлого года, Fix Price получил листинг глобальных депозитарных расписок на Международной бирже Астаны.

Нафиса Миннехузина / realnoevremya.ru

Гендиректор АН «РеАгентство» Юрий Чикиров полагает, что выбор в пользу Пестрецов для строительства распределительного центра ретейлера может быть связан с доступностью к подключению к инженерным сетям (электричество, вода, канализация).

По его словам, эта часть пригорода Казани пока не так интенсивно осваивается маркетплейсами, как Зеленодольский и Лаишевский районы. Эксперт оценивает стоимость сотки земли под Пестрецами в 600—700 тысяч рублей, что чуть ниже, чем в локациях размещения WB и Ozon.

Для сравнения: в Казани стоимость земли промышленного назначения выросла до 1 млн рублей. В этих условиях стратегия дискаунтера Fix Price верная, так как арендные ставки существенно взлетели в этом году и прогнозируется дальнейший рост до 1400—1500 рублей за квадрат, заключил Юрий Чикиров.