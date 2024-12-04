Американский подарок на юбилей Гатиятулина: как «Ак Барс» с курьезом обыграл «Динамо»

Рулевой «барсов» отпраздновал победой 400-й матч в тренерской карьере

Фото: Динар Фатыхов

Юбилейный, 400-й матч в тренерской карьере Анвара Гатиятулина в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) завершился победой «Ак Барса» со счетом 5:4. Причем вначале казанцы проигрывали московскому «Динамо» в две шайбы, но затем смогли перевернуть характер игры. Как «Ак Барс» победил в матче с обилием ошибок вратарей — в материале «Реального времени».

Билялов восстановился, но…



День для болельщиков «Ак Барса» начался с хороших новостей, пришедших с утренней раскатки команды. Стало известно, что к тренировочному процессу вернулись два основных голкипера казанцев — Тимур Билялов и Амир Мифтахов. Напомним, вратари «барсов» синхронно выбыли по медицинским показаниям прямо перед выездной серией. Благо команду подстраховал молодой голкипер «Барса» Максим Арефьев. 21-летний голкипер выиграл матчи с ЦСКА (2:1), а также с «Сочи» (3:2 ОТ) и справедливо был назван лучшим новичком недели в КХЛ.

Арефьев в итоге был включен в заявку на игру с «Динамо», однако с первых минут на лед вышел Билялов. Номинально первый номер казанцев не слишком уверенно чувствует себя в этом сезоне, поэтому голкиперу было важно сыграть против одного из лидеров Западной конференции, чтобы поправить ситуацию. Но проявить себя с лучшей стороны Тимуру не удалось.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Уже в стартовом периоде с «бело-голубыми» Билялов пропустил две обидные шайбы. Причем от собственных игроков. Вначале «Динамо» забило гол после отскока от форварда «барсов» Никиты Дыняка, а затем в свои ворота «добил» капитан казанцев Дмитрий Яшкин — 0:2. Не лучшим образом Билялов сыграл и в случае с третьей пропущенной шайбой, когда Никита Буруянов хлестко забросил с дальней дистанции — 1:3.

В четвертой шайбе, заброшенной «Динамо» в концовке встречи, тоже можно найти вину голкипера. В целом Билялов произвел впечатление не до конца восстановившегося игрока, появление которого было экспериментом уровня дебюта Глеба Носова в игре с «Северсталью» (5:7).

«А в чем он виноват?»

Во втором периоде на авансцену вышел уже вратарь «Динамо» Хантер Миска. Американский голкипер в этом сезоне уже устраивал «концерты» из курьезных моментов, но на этот раз превзошел самого себя.

На 33-й минуте игры форвард «Динамо» Артем Михеев задержал клюшку Артема Галимова в зоне «барсов», упал на лед, и «бело-голубым» показалось, что судьи зафиксировали удаление казанца. Но оказалось — наоборот. Между тем Миска успел убежать к скамейке запасных для замены на шестого полевого, оставив пустые ворота, которые легко поразил Сафонов — 2:3. В происходящее на льду не мог поверить даже тренер «Динамо» Алексей Кудашов, истерично улыбавшийся в ответ на пропущенный гол.

Спустя две минуты Галимов заставил улыбаться уже тренерский штаб «Ак Барса». Форвард казанцев прошел по краю площадки, сместился в центр и отправил шайбу в сетку ворот Миски. Американцу оставалось лишь грустно поглядывать на скамейку команды, дожидаясь замены, однако Хантер продолжил встречу.

Не появился второй вратарь «Динамо» Максим Моторыгин и после четвертой и пятой шайб казанцев. В третьем периоде вначале отличился Митчелл Миллер, пальнувший издали, — 4:3. А затем Сафонов и Барабанов разыграли красивую двухходовку — 5:3.

На пресс-конференции тренер «Динамо» Кудашов рассказал, почему не стал менять Хантера Миску. При этом рулевой «бело-голубых» улыбался, отвечая на вопрос местного журналиста о курьезном голе от Сафонова.

— А в чем он виноват? В голе в пустые ворота? Он подошел и объяснил: «Думал, что удаление будет у «Ак Барса». И я тоже так думал. Не видел, что Хантер убегает из ворот. Увидел, что «Ак Барс» завладел шайбой, а свистка нет, только тогда догадался, но вратарь уже убегал. Все были лицом к борту, общая картинка выглядела так, судьи увидели другое нарушение, — сказал Кудашов.

Козыри «Ак Барса»

Отдельно стоит отметить игру второго звена «Ак Барса». Барабанов — Сафонов — Галимов организовали на троих четыре из пяти шайб казанской команды. При этом ранее именно эта тройка получала много критики за недостаточную активность в атаке. Автор самого курьезного гола встречи Сафонов после игры заявил, что с переводом к нему Барабанова у звена добавилось мобильности.

— Долгое время не удавалось стабильно набирать очки, хорошо, что теперь получается. Старался, работал, терпел, где-то было непросто. Сейчас нужно цепляться за эту игру. Саша — отличный игрок, добавляет мобильности нашему звену, с ним приятно играть. Он привнес в наше звено те элементы, которых не хватало, — сказал Сафонов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Матч с «Динамо» стал 400-м в тренерской карьере Анвара Гатиятулина в чемпионатах КХЛ. Рулевой казанцев лишь 15-й тренер в истории лиги, достигший этой отметки. Лучшим по данному показателю остается Дмитрий Квартальнов, тренирующий сейчас минское «Динамо». У тренера минчан — 914 матчей. До конца сезона Гатиятулин может выйти на 13-е место в лиге, обойдя Сергея Светлова (402 игры) и Вячеслава Буцаева (446).



Сам тренер «Ак Барса» высоко оценил стремление своих игроков к победе в матче с «Динамо». По словам Гатиятулина, у казанской команды есть определенные козыри, которые помогают побеждать в подобных непростых поединках.

— Зрелищный матч, соперник очень мастеровитый, со своей системой. Но у нас тоже есть козыри, которые мы можем противопоставить любой команде. Была пауза, три дня мы не катались, возможно, с этим связан такой первый период — было много сумбура. Тем не менее ребята — молодцы, хорошо отреагировали на коррективы, которые мы внесли в перерыве. В итоге переломили матч за счет самоотверженности и самоотдачи, здорово провели два периода, — подвел итог встречи Гатиятулин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 5:4 (0:2, 3:1, 2:1)

Голы:

0:1 — 10:48, Джиошвили (Римашевский, Швец-Роговой)

0:2 — 13:55, Рашевский (Михеев, Комтуа)

1:2 — 27:09, Барабанов (Сафонов, Лямкин)

1:3 — 30:02, Буруянов (Джиошвили, Кудашов)

2:3 — 33:42, Сафонов (Барабанов, Яруллин)

3:3 — 35:46, Галимов (Марченко, Лямкин)

4:3 — 41:50, Миллер (Лямкин, Бровкин)

5:3 — 43:34, Барабанов (Сафонов)

5:4 — 56:11, Гусев (Швец-Роговой).

«Ак Барс» набрал 41-е очко в текущем сезоне и остался на четвертом месте в Восточной конференции. «Динамо» с 43 баллами занимает третью строчку в турнирной таблице Запада.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 6 декабря в гостях с «Витязем» в 19.30 по московскому времени.