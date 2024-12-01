Альбина Звегинцева: «Моя мечта — научить людей не надеяться на волшебную таблетку»

Чего мы не знали о грейпфруте, что такое лекарственная безопасность и чем занимается клинический фармаколог

Фото: Мария Зверева

Альбина Айратовна Звегинцева — клинический фармаколог. Врачи этой редкой медицинской специальности контролируют вопросы безопасности, правильного применения, спектра воздействия и взаимодействия лекарственных средств. В Республиканской клинической больнице работают четыре таких доктора, на плечах которых — разгадывание медицинских головоломок, контроль безопасности лекарств и много других вопросов. В портрете Альбины Айратовны в «Реальном времени» — рассказ о том, что плохого в БАДах, какая угроза нависает над человечеством из-за беспечного отношения к антибиотикам, и о том, как развивается эта молодая медицинская специальность.

«Врачи были для меня ангелами в белых халатах»

Альбина хотела стать врачом с самого детства: она была болезненным ребенком, часто лежала в больнице. Доктора служили для нее примером людей, которые помогают ближнему, облегчают боль.

— Врачи были для меня ангелами в белых халатах. Я с детства поняла, что лечить можно не только лекарствами, но и словом, и своим отношением, — вспоминает наша героиня.

Девочка с пяти лет говорила всем, что станет врачом. Ближе к выпускному классу ее пытались отговорить — и родители, и лечащие врачи, у которых она наблюдалась. В ход шли все аргументы: поступить сложно, учиться еще сложнее, работы очень много, а зарплата маленькая… Но девушка была непреклонна. Она наметила для себя: если с первого раза поступить не удастся — будет пробовать еще и еще. В 2007 году Альбина окончила школу в Лениногорске и поступила на лечебный факультет Казанского медицинского университета. Ей все удалось с первого раза.

— Меня все детство лечили детские врачи — я и хотела быть педиатром. Оригиналы документов отдала на педиатрический факультет, на лечфак — копии. По конкурсу я прошла на оба факультета, и нужно было определяться. Папа сказал: «Ты что, с ума сошла на педфак идти? Взрослый тебе хотя бы сказать может, что у него болит. А ребенок что тебе скажет?» И я задумалась: у меня был огромный страх навредить человеку. А в случае с ребенком страх увеличивается вдвойне. И я выбрала лечфак. Но до сих пор преклоняюсь перед педиатрами — это космические люди. Особенно неонатологи… — рассказывает о выборе пути доктор.

Альбина Айратовна тепло вспоминает ординатуру по общей врачебной практике, которую проходила в госпитале МВД:

— Замечательная кафедра, прекрасные коллеги и наставники. Мне очень повезло проходить ординатуру именно там, потому что в госпитале МВД не так много ординаторов. А значит, тебе достается больше внимания наставников, тебя всему научат, если ты заинтересован в том, чтобы развиваться. В свою очередь и они в тебе заинтересованы, потому что в твоем лице получают помощь. Это был идеальный комплаенс, мы нашли друг друга!

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Это был идеальный комплаенс, мы нашли друг друга!

Уже на втором году ординатуры нашей героине многое доверяли на самостоятельную отработку. А как-то раз перед Новым годом из-за отпусков и больничных в отделении гастроэнтерологии остался только один врач. Альбина Айратовна вместе с ним вдвоем взяли на себя целое отделение. Она приезжала рано утром, проводила обход, вела дневники, прописывала и корректировала терапию, находилась в отделении до позднего вечера.



«Пандемия ковида навсегда останется в нашей памяти»

После ординатуры наша героиня поняла, что хочет заниматься наукой, а значит, будет поступать в аспирантуру. Но сразу не поступила и решила поработать «в полях»: участковым терапевтом в поликлинику «Спасение». А через полгода стала заведующей терапевтическим отделением.

Приход пандемии застал врачей врасплох, даже несмотря на то, что готовиться в поликлиниках стали с февраля 2020 года. Обеспечение СИЗами в тот момент еще хромало: никто даже предположить не мог, что понадобится столько средств защиты. Альбина Айратовна вспоминает, как поначалу сами покупали маски, надевали по несколько штук одна на другую, как постоянно обрабатывали руки и все поверхности антисептиком. Кстати, доктор признается, что и по сей день эта привычка осталась.

— Пандемия навсегда останется в нашей памяти. Самое тяжелое — это страх заразить близких. Как и многие другие доктора, в тот момент я не думала о себе — только о родителях и муже. Однажды мы общались с родителями через окно спустя четыре месяца — я понимала, что это единственный безопасный способ увидеть их, — вспоминает наша героиня.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Конечно, было тяжело, прежде всего морально. Тяжелее всего — страх заразить близких.



Особенно тяжело врачам было оттого, что умирали молодые пациенты. Альбина Айратовна вспоминает 28-летнего парня с тотальным поражением легких, который умер через сутки после госпитализации. Она честно признается: не представляет себе, через что пришлось пройти врачам госпиталей. Ведь самые тяжелые эмоции выпадали медикам стационаров. Хотя и в поликлинической сети легко не было:

— Мы были своеобразным фильтром: маршрутизировали пациентов, следили за тем, как меняется тяжесть заболевания у них. Ведь скорые были тотально перегружены, и пациентам их приходилось ждать подолгу. Тебе в два часа ночи могли позвонить с подстанции: «У вас тут заявки, пожалуйста, проконтролируйте, насколько тяжелые пациенты, к кому первым ехать». И я садилась за телефон — обзванивала, разговаривала, успокаивала, распределяла…

«Синдром отличника — это состояние души»

Альбина Айратовна признается: в ней силен синдром отличника. Вспоминает, как несколько дней сильно переживала из-за полученной во время сессии тройки. Даже хотела забрать документы из вуза, но в чувство привел отец: «Тройка — это не конец жизни, а просто оценка. Главное, чтобы ты впоследствии ошибок с людьми не допускала».

— Но синдром отличника по сей день со мной. Мне кажется, это состояние души. Естественно, я стараюсь над ним работать, это ведь, в первую очередь, для меня тяжело. Потому что я для себя ужасный критик. Перфекционизм — это мое все, и с этим тяжело жить, — признается доктор. — Я и по характеру не самый легкий человек. Но всегда стараюсь донести до людей после того, как вспылю: «Это не было предвзятостью конкретно к вам. К себе я отношусь еще хуже — критикую себя за малейшую ошибку».

С другой стороны, перфекционизм и синдром отличника многое дают в жизни: постоянно держат в тонусе, заставляют постоянно учиться. Альбина Айратовна рассказывает, что друзья над ней шутят: дескать, она как акула — если перестанет двигаться вперед, то умрет.

Параллельно с ординатурой и поликлиникой с самого окончания вуза Альбина Айратовна работала в фармаконадзоре, где готовила периодические отчеты по лекарственным препаратам. Эта работа проходит постоянно: когда препарат проходит переаттестацию, когда появляются данные о нежелательных реакциях на него, в иных случаях. Сотрудники фармакологического надзора анализируют статьи, отчеты из клиник, другую поступающую информацию.

— Именно тогда я поняла, что мне не хватает знаний. У нас на шестом курсе клинической фармакологии почти не было — только краткий курс, который быстро забывается. Я поняла, что хочу узнать больше, — рассказывает доктор.

После ординатуры она прошла переподготовку по клинической фармакологии и по диетологии — не для составления диет, а для изучения влияния питания на здоровье и лечение заболеваний.

— Со времен Парацельса мы знаем: любо лекарство — это яд, важно лишь правильно подобрать дозу. То же касается питания. Коррекция рациона может быть мощным инструментом в терапии, — объясняет Альбина Айратовна.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Я для себя ужасный критик. Перфекционизм — это мое все, и с этим тяжело жить.



В конце 2020-го наша героиня поступила в аспирантуру по клинической фармакологии, начался новый этап профессионального развития — сочетание работы на кафедре, научных исследований и работы в РКБ. Ее диссертация будет посвящена лекарственной безопасности в стационаре, это напрямую связано с ее работой: Альбина Звегинцева занимает должность заведующей отделением клинической фармакологии.

«К сожалению, население часто думает, что есть волшебная таблетка»

Мы спрашиваем: а кто такой вообще клинический фармаколог? Не каждый день встретишь врача этой специальности. Альбина Айратовна объясняет: эта редкая специальность в России развивается лет 25, молодое направление.

Заключается работа клинического фармаколога в том, что он, говоря простыми словами, контролирует взаимодействие пациента, врача и таблетки. Прослеживает путь лекарства: важно, чтобы оно правильно была довезено до стационара, там правильно хранилось, потом правильно назначалось, вводилось в нужной дозировке, в нужное время и при нужных условиях. На всех этапах все должно происходить правильно!

— А потом мы смотрим, как препарат взаимодействует с организмом пациента. Нет ли взаимодействия между ним и теми лекарствами, которые он принимает, кроме этого. Ведь лекарственное взаимодействие — это отдельная тема для рассмотрения. Важно также следить за назначенной дозировкой, потому что от нее зависит, создается ли в организме нужная концентрация действующего вещества, — продолжает объяснять доктор.

Иными словами, это врач, который следит за тем, чтобы применение, назначение, прием лекарственных препаратов были разумными, своевременными и корректными. Вопреки всеобщему мнению, эта задача лежит не только на лечащем враче пациента. Альбина Айратовна грустно улыбается: и это совсем не простая задача. Ведь разъяснять азбучные медицинские истины приходится порой не только пациенту, но и иному врачу…

В РКБ целых четыре клинических фармаколога. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Клинических фармакологов в России не так много: в клиниках, где они есть, их обычно по одному-два. РКБ, с этой точки зрения, выделяется даже среди многих федеральных центров: здесь таких врачей целых четыре.

— Это большая заслуга руководства, что обратили на нашу специальность серьезное внимание и выделили под нее целое отделение! Ведь мы — это последняя инстанция в защите пациента в плане лекарственной безопасности. Постоянно проводим консультации с врачами, экспертизу, аудиты — следим, чтобы на всех этапах была правильно организована процедура. Смотрим, какие назначения делают врачи, таргетно работаем — в зависимости от ситуаций, — рассказывает Альбина Айратовна.

Большое внимание уделяют клинические фармакологи РКБ назначению антибиотиков, антикоагулянтов, инфузионной терапии. Фиксируют нежелательные реакции, если они возникают при приеме препаратов, собирают базу данных и направляют данные в Росздравнадзор. И если Росздрав вдруг одномоментно принимает такие сообщения сразу из нескольких регионов страны по одному и тому же препарату, вся партия изымается из обращения.

Еще одна важная часть работы клинического фармаколога — помогать подбирать назначения для коморбидных пациентов или для пациентов из особых групп, чтобы лекарства друг с другом не конфликтовали. Или, к примеру, если речь идет о беременной женщине: надо вылечить ее от сопутствующего заболевания, но обычное для этих случаев лекарство может негативно сказаться на плоде. Что делать? В этих случаях вместе с терапевтами приходится решать головоломку: какое сочетание препаратов подобрать, чтобы они и друг другу не мешали, и максимально положительное действие оказали, и пациенту подходили. Эта головоломка может быть очень запутанной и сложной, но на то и клинические фармакологи в РКБ, чтобы такие задачи решались.

— А у какого врача головоломки нет? Мне кажется, у всех нас есть. Особенно если говорить про Республиканскую клиническую больницу, где все самые сложные случаи. Каждый пациент — головоломка, которую надо решать коллегиально, — разводит руками доктор.

Самый страшный всадник фармакологического апокалипсиса — антибиотики

Наша героиня вспоминает цитату легендарного врача, основоположника клинической фармакологии в России Бориса Вотчала: «Мы живем в век, когда лечить лекарством нужно только тогда, когда по-другому мы лечить уже не можем».

— К сожалению, население очень часто думает: есть волшебная таблетка, которая сотворит магию, и произойдет чудо. Мы грешим этим часто и принимаем бог знает что, — грустно размышляет доктор. — Многие надеются на чудо, причем считают, что чем больше препарата они примут, тем лучше он им поможет…

Антибиотики — волшебные таблетки, которые так любят назначать себе наши сограждане. Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Антибиотики — волшебные таблетки, которые так любят назначать себе наши сограждане. Доктор настаивает: это смертельно опасно тем, что когда болезнетворные бактерии выработают резистентность к ним, вас нечем будет лечить. Более того, зачастую, по ее словам, неверно работают с антибиотиками и врачи. Распространение неверных представлений об этом спектре препаратов в конечном итоге провоцирует антибиотикорезистентность.

— Этот пожар не разгорается глобально и заметно, как, например, пандемия. Обычный человек его не замечает и наверное даже не знает о нем. Но это тем не менее глобальная проблема. От антибиотикорезистентности умирает огромное количество людей, просто нереально много! Это не где-то там далеко, это регулярно происходит в мире, в том числе и в наших больницах, — предупреждает Альбина Айратовна.

Почему же это происходит? Доктор объясняет: бактерии, пусть и болезнетворные, — тоже живые существа, которые хотят выжить и эволюционируют. Их эволюция направлена на то, чтобы пережить воздействие антибиотика. А, учитывая огромную скорость их размножения и смены поколений, устойчивость к антибиотикам наступает довольно быстро. Особенно если давать им почву для такого развития, то есть пить антибиотики при любом удобном случае (чем, собственно, и занимается среднестатистический россиянин, способный ходить в аптеку).

Микробиологи, биохимики, клинические фармакологи предупреждают: если так пойдет и дальше, мы через пару десятилетий вернемся в XIX век. Люди снова начнут умирать от воспаления легких, после хирургических операций и царапин. Потому что не останется антибиотиков, способных бороться с «прокачавшимися» бактериями.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Мы можем застать момент, когда наших детей и внуков нечем будет лечить

— Мы уже находимся над пропастью, очень близко к ее краю. Научные публикации говорят, что уже к 2050 году лидирующее место в мире по смертности будет занимать антибиотикорезистентность. Мы можем застать тот момент, когда наших детей и внуков будет нечем лечить, а все из-за того, насколько бездумными были мы сами. Ученые не успевают создавать новые эффективные антибиотики с такой же скоростью, с которой бактерии обретают к ним резистентность. Тем более, что фармацевтический бизнес устроен довольно жестоко — все-таки это бизнес. Ему выгоднее производить проверенные лекарства от хронических и часто встречающихся заболеваний — от диабета, от гипертонии, от той же простуды. Интереснее вложиться в разработку препарата, который будет покупать каждый второй, чем в долгую работу над каким-то антибиотиком, который, еще неизвестно, «выстрелит» или нет. И если сработает, то надолго ли его хватит. Эта игра мало кому интересна в фармбизнесе, — раскрывает изнанку создания лекарств Альбина Айратовна. — Да, новые антибиотики все-таки появляются. Но, если не убрать первопричину — бездумное отношение и бесконтрольный их прием, мы никогда не решим эту проблему.

«БАДы очень любит население, потому что считает их более безопасными, чем лекарственные препараты»

Вторая группа веществ, с которыми нужно быть максимально осторожными пациентам, — БАДы и витамины, которые сегодня модно пить едва ли не горстями. Эту моду активно подпитывают многочисленные «нутрициологи» и «диетологи», прошедшие трехмесячные курсы в неизвестной конторе и отправившиеся в соцсети зарабатывать деньги на доверчивых желающих просветлиться, похудеть и привести в порядок здоровье.

Альбина Айратовна безжалостно объясняет правду про БАДы:

— Это все фармбизнес и агрессивный маркетинг. Не думайте, что если у вас чистые помыслы, то такие же чистые они и у остальных. В самих БАДах как таковых ничего страшного нет. Но заметьте, что означает их аббревиатура: биологически активная добавка к пище! Их стоит принимать, если вы физически попадаете в условия, когда не можете себе позволить рациональное, полноценное питание. Если в командировке, на МКС или на Северном полюсе, например. Вот тогда есть смысл восполнить недостаток определенных веществ. А в обычной жизни главное и первое, что нужно сделать, — сбалансировать питание! Нормализуй питание и не страдай.

А еще, как рассказывает наша героиня, есть БАДы, в которые добавляются небольшие дозировки лекарственных препаратов (о них вам не особо говорят, да вы об этом не особенно и задумываетесь). Так что они не так уж и безопасны, как вам рассказывают в красивой рекламе.

Альбина Айратовна, иллюстрируя мнимую безопасность препарата, вспоминает «талидомидовую трагедию», разыгравшуюся в США в середине прошлого века. Тогда беременные женщины массово начали принимать препарат, который им рекомендовали как эффективное успокоительное. А потом у них начали рождаться дети без рук и ног. Препарат оказался тератогенным (вызывающим врожденные аномалии, уродства). Это стало мощной предпосылкой к развитию на Западе клинической фармакологии.

Доктор напоминает: многие пытаются заменить лекарства биологически активными добавками, что может быть крайне опасно. Одно дело — пить чай с травками при простуде. Но когда речь идет о лечении глаукомы черникой или рака экстрактом из экзотических растений, это настоящая беда.

Возвращаясь к БАДам, доктор напоминает: многие пытаются заменить ими лекарства. А это может быть опасно. Маргарита Головатенко / realnoevremya.ru

Клинический фармаколог подчеркивает: перед началом приема любых добавок необходимо проконсультироваться с врачом, а то и с несколькими. Безопасное использование БАДов возможно только при строгом соблюдении рекомендаций специалистов.

— Зверобой, например, я бы вообще не рекомендовала сочетать с таблетками. Он может уменьшать уровень варфарина в крови, снижая его эффективность и повышая вероятность образования сгустков крови. Он может вступать во взаимодействие с препаратами и вызывать неожиданные побочные эффекты, — рассказывает Альбина Айратовна. — Есть хорошие и эффективные БАДы. Но их нужно знать и применять правильно. В остальных случаях результат может быть непредсказуемым. И не забывайте, что у любого вещества, которое вы принимаете, есть побочные эффекты, — подытоживает она.

Иногда возникает конфликт лекарства с обычной едой. Например, грейпфрут может усиливать побочные эффекты некоторых препаратов. Его лучше исключить, если вы принимаете любые лекарства. Другой пример — чеснок, который не рекомендуется употреблять в большом количестве при приеме варфарина: он усиливает действие препарата и может вызвать риск кровотечения.

Очень важно внимательно читать инструкцию и принимать лекарства строго по схеме, потому что способ приема препарата не менее важен, чем «соседство» с другими лекарствами и едой. Запивать препарат ни в коем случае нельзя чаем, кофе или соком — только чистой водой.

Все вышеперечисленное — сфера действия клинического фармаколога. Он собирает информацию о взаимодействии препаратов друг с другом и с пищей, консультирует лечащих врачей и стремится нести знания людям — ведь в действительности себе очень легко навредить, неверно принимая или сочетая лекарство.

«Это шарлатанство, когда вам говорят, что гомеопатия спасет»

И еще одна серьезная тема, о которой говорит с нами врач, — гомеопатия. Альбина Айратовна как клинический фармаколог настроена максимально категорично по отношению к такой «терапии». Пропаганду гомеопатии по силе разрушительного воздействия на здоровье населения она сравнивает с антипрививочной кампанией.

Здесь доктор тоже грешит на фармацевтический бизнес, который получает многомиллиардные барыши от продажи гомеопатических препаратов, состоящих из обычной глюкозы. А то, что гомеопатия кому-то «помогает», — эффект плацебо в сочетании с естественным течением обычного ОРВИ. Как в поговорке: «Если насморк лечить, он пройдет за семь дней. Если не лечить — за неделю». Более того, гомеопатические таблетки просачиваются и в клинические рекомендации по всему миру — все благодаря лобби фармацевтических компаний.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В моем представлении, когда человек в белом халате выписывает такие таблетки при угрозе жизни, это некое преступление.



И ладно бы, если речь идет о случаях, когда гомеопатия хотя бы не вредит (разве что только кошельку) и человек выздоравливает просто потому, что с болезнью справился его организм. А как быть с тем, что пустышкой «лечат» жизнеугрожающие заболевания?

— Мне даже не хочется так низко опускаться и разговаривать об этом, но в моем представлении, когда человек в белом халате выписывает такие таблетки при угрозе жизни, это некое преступление. Это шарлатанство, когда врач говорит, что гомеопатия спасет. Ведь пациенты при этом теряют время — самый драгоценный ресурс в случае онкозаболевания, например. Ведь на ранних стадиях многие виды рака излечимы, если лечить его правильно! — экспрессивно говорит доктор.

«Пациент отвечает за свое здоровье»

Клинический фармаколог — специализация, требующая большого объема фактических знаний. Это своеобразный врач-энциклопедист, который представляет себе и течение тех или иных заболеваний, и спектр групп препаратов, и их взаимодействие друг с другом.

Альбина Айратовна отдельно отмечает свою постоянную рекомендацию для пациентов: что бы вам ни назначили, обязательно прочитайте аннотацию к препарату. Внимательно посмотрите следующие пункты:

противопоказания. Если у вас что-то из этого списка есть — не спешите принимать препарат;

схема приема и дозировки. До еды или после, в какое время суток и сколько раз — все это не крючкотворство, а очень важная информация, которой надо строго следовать. Если в инструкции прописана иная дозировка, не та, которую назначил врач, задайте вопрос доктору;

взаимодействие с другими лекарственными препаратами и несовместимость.

Пациенты задаются вопросом: разве врач, назначая лекарство, уже этого всего не учел? Альбина Айратовна объясняет: доктор действительно учитывает множество факторов. Но он не может знать о вас абсолютно всё, если вы забыли или не рассказали о других принимаемых лекарствах или хронических состояниях. Поэтому важно быть внимательным и осознанным в своем лечении.

— Если у вас есть вопросы — задайте их врачу. Это не сомнение в его компетентности. Пациент тоже отвечает а свое здоровье, не стоит полностью перекладывать эту ответственность на врача, — призывает наша героиня.

Она убеждена в том, что осведомленность пациентов о правилах приема лекарств и их безопасном использовании — ключ к успешному лечению.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Пациент тоже отвечает за свое здоровье, не нужно в процессе лечения полностью возлагать эту ответственность на доктора, — призывает Альбина Айратовна.

«Я считаю, что с первого раза должна все сделать правильно»

В 2025 году доктор планирует запустить просветительскую работу среди населения о том, как правильно хранить лекарства, обращаться с ними и принимать их. РКБ готова взять на себя организацию таких встреч, чтобы каждый мог узнать больше о безопасном лечении. Главная цель — убедить пациентов в том, что их здоровье зависит не только от врачей, но и от их собственной ответственности. Ведь здоровье — это командная работа.

Свободного времени у Альбины Айратовны практически нет, ведь, кроме РКБ, она еще работает ассистентом на двух кафедрах в КГМА, ведет научную работу. Она объясняет:

— Конечно, у меня и профдеформации есть. Во-первых, мне всегда все нужно проверить, посмотреть и рационально оценить. Я же медик, я будто диагноз ставлю в каждой жизненной ситуации. Во-вторых, не даю себе права на ошибку. Ни в чем, даже занимаясь не медицинскими делами. Я считаю, что с первого раза должна все сделать правильно (мне кажется, это для многих медиков характерно — мы же не можем два раза приступить к лечению пациента, попробовать еще раз, если в первый не получилось). В-третьих, стрессоустойчивость. Что бы ни происходило, если нужно принять решение, я в состоянии собраться и разрулить ситуацию.

А как доктор сама пьет лекарства? Она смеется: когда заболевает обычным ОРВИ — лечится обычной водой с лимоном. Потому что при такой вирусной инфекции лучше, чем обильное питье, природа ничего не придумала. И, пока «не прижмет», за препараты Альбина Айратовна не берется — строго следует собственным рекомендациям и заветам профессора Вотчала.

Она долго не может сформулировать ответ на вопрос о том, как отдыхает и какие у нее хобби. Потом неожиданно отвечает, что хочет завести хобби, и смеется. Наша героиня — трудоголик, работой занято все ее время. Она признается, что очень благодарна за понимание своему любимому мужу: он, по ее словам, обладает «тонной терпения».

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Мне очень хочется обеспечить безопасность пациентов хотя бы в тех процессах, где мы можем предотвратить беду



Когда мы задаем вопрос о том, чем доктор хочет заниматься в будущем, она уверенно отвечает, что собирается развивать лекарственную безопасность.

— Мне очень хочется обеспечить безопасность пациентов хотя бы в тех процессах, где мы можем предотвратить беду. Это работа на грани администрирования и медицины. Моя основная роль как заведующей отделением заключается не в том, чтобы всё знать, а в том, чтобы выстроить максимально комфортно для всех участников процессы лекарственной безопасности. Сначала на уровне РКБ, а потом делиться этим опытом с другими больницами. А еще моя большая мечта — научить людей осознанному подходу к лечению. Хочу, чтобы население правильно лечилось, а не надеялось на волшебную таблетку, — рассказывает Альбина Айратовна.

