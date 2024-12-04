Минтранс России не станет обязывать давать названия дорогам
Министерство транспорта России не планирует вводить обязательное наименование для дорог, подведомственных региональным и местным властям, а также принадлежащих частным владельцам. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса, уточнив, что действующий порядок присвоения имен автодорогам остается без изменений.
Согласно статье 8 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности», уполномоченные органы власти и владельцы частных дорог имеют право на присвоение имен автодорогам по своему усмотрению.
Вместе с тем в новом законопроекте Минтранс предлагает установить конкретные критерии для отнесения автодорог к федеральным. К таким критериям относятся:
- обеспечение связи Москвы со столицами соседних государств и административными центрами российских субъектов;
- организация подъезда от административных центров, не имеющих связи с Москвой по федеральным автодорогам, к морским портам и аэропортам.
Ранее сообщалось, что в России уникальные названия присвоены только федеральным трассам, и Минтранс рассматривал возможность давать имена всем дорогам.
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