Минтранс России не станет обязывать давать названия дорогам

Фото: Максим Платонов

Министерство транспорта России не планирует вводить обязательное наименование для дорог, подведомственных региональным и местным властям, а также принадлежащих частным владельцам. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса, уточнив, что действующий порядок присвоения имен автодорогам остается без изменений.



Согласно статье 8 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности», уполномоченные органы власти и владельцы частных дорог имеют право на присвоение имен автодорогам по своему усмотрению.

Вместе с тем в новом законопроекте Минтранс предлагает установить конкретные критерии для отнесения автодорог к федеральным. К таким критериям относятся:

обеспечение связи Москвы со столицами соседних государств и административными центрами российских субъектов;

организация подъезда от административных центров, не имеющих связи с Москвой по федеральным автодорогам, к морским портам и аэропортам.

Ранее сообщалось, что в России уникальные названия присвоены только федеральным трассам, и Минтранс рассматривал возможность давать имена всем дорогам.

Анастасия Фартыгина