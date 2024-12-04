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В Казани задержали водителя с подложными госномерами

20:35, 04.12.2024
В Казани задержали водителя с подложными госномерами
Фото: Динар Фатыхов

Сотрудники Госавтоинспекции Казани оперативно обнаружили и задержали автомобиль «Киа Оптима», за рулем которого находился гражданин Таджикистана 2006 года рождения. Поддельные номерные знаки были изъяты. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ города.

В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по части 4 статьи 12.2 Кодекса об административных правонарушениях России, что подразумевает управление транспортным средством с заведомо подложными регистрационными знаками.

За данное нарушение предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок до одного года. Задержанный был доставлен в отдел полиции.

Анастасия Фартыгина

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