Роскомнадзор заблокировал сайты для просмотра аниме

Фото: Максим Платонов

Роскомнадзор заблокировал все популярные аниме-сайты. Ограничен доступ ко многим сайтам, на которых размещены аниме «Наруто», «Ван Пис», «Блич», «Покемоны» и другие популярные сериалы. Соответствующий документ опубликовали на сайте ведомства.

Порталы внесены в реестр ресурсов, доступ к которым ограничен в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №149-ФЗ. Это решение связано с распространением информации, запрещенной в России.

Реальное время / realnoevremya.ru

Анастасия Фартыгина