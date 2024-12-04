Роскомнадзор заблокировал сайты для просмотра аниме
Роскомнадзор заблокировал все популярные аниме-сайты. Ограничен доступ ко многим сайтам, на которых размещены аниме «Наруто», «Ван Пис», «Блич», «Покемоны» и другие популярные сериалы. Соответствующий документ опубликовали на сайте ведомства.
Порталы внесены в реестр ресурсов, доступ к которым ограничен в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №149-ФЗ. Это решение связано с распространением информации, запрещенной в России.
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