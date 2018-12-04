«Лечение назначали менеджеры по продажам». Следком нашел связь клиники Казани с сетевиком Desheli

После смерти двух пациентов в частном медцентре Следком возбудил дело на директора и выяснил, почему часть прибыли получал герой расследования «Медузы»

Фото: Максим Платонов

Новый поворот в уголовном деле о смерти пациентов частном медицинском центре «Идеалия» в Казани. Следком установил, что директор и учредитель центра Лира Улеева проживает в общежитии, а процент от прибыли «Идеалии» получает москвич Даниил Виннер — некогда крупнейший партнер сети продаж «израильской» косметики Desheli. Кроме того, Улееву заподозрили в привлечении новых пациентов пустыми обещаниями об участии в льготной государственной программе. Та в разговоре с «Реальным временем» назвала подозрения в мошенничестве клеветой, а личные финансовые планы подчиненных в 1-2 млн — шуточным соревнованием.

«Думаем, заявления брались для вида, а потом выбрасывались»



В Казани возбудили второе уголовное дело о деятельности республиканского центра диагностики и лечения (ООО «Идеалия»). Первое дело — по факту оказания опасных для жизни и здоровья услуг, повлекших смерть 50-летней Ирины Афониной (ч. 2 ст. 238 УК РФ) — расследуется с сентября 2018 года. Подозреваемых в нем пока нет. Сотрудники следственного отдела по Вахитовскому району Следкома по РТ ждут выводов экспертов — имеется ли причинно-следственная связь между действиями сотрудников «Идеалии» и летальным исходом.

После обысков в клинике на Право-Булачной, 33/1 у следователей появились основания подозревать персонал и в иных преступлениях. 14 ноября директор и учредитель ООО «Идеалия» Лира Улеева получила статус подозреваемой в трех эпизодах мошенничества в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, приглашенных на прием пациентов сначала шокировали необходимостью и дороговизной процедур, а потом в индивидуальном порядке предлагали возможность 50 процентов оплаты по квоте, уже в рамках «государственной программы», и разводили на кредит.

— При обысках мы нашли в некоторых медкартах заявления от граждан на имя директора центра — мол, просим включить в государственную программу предоставления высокотехнологичной медицинской помощи льготным категориям граждан. И подпись директора — «одобрено». Думаем, эти заявления брались для вида и потом выбрасывались, — рассказывает замруководителя следственного отдела по Вахитовскому району Шамиль Багаутдинов.

По его словам, никаких льгот по госпрограмме «Идеалия» предоставлять не могла, просто таким образом было легче убедить людей расстаться с деньгами. Потерпевшими признаны две женщины и мужчина, заплатившие на «льготных» условиях за процедуры коррекции веса 111, 107 и 97 тысяч рублей соответственно.

После обысков в клинике на Право-Булачной, 33/1 у следователей появились основания подозревать персонал и в иных преступлениях. Фото Максима Платонова



С обыском к владелице клиники пришли… в общежитие

За 2 месяца следствия клиника почти вдвое сократила арендуемые площади. Пациентов тоже поубавилось. Несмотря на это при последнем обыске следователи изъяли там 950 тысяч рублей наличными, без подтверждающих приходных и расходных документов. Силовики не исключают — это теневой фонд зарплаты.

При обыск по месту жительства подозреваемой ко всему привычных силовиков ждал сюрприз — топ-менеджер частного медучреждения зарегистрирована в казанском общежитии! Причем, реально проживает там, довольствуясь общей кухней и санузлом. Предметов роскоши в ее комнате следователи не обнаружили.

Напомним, параллельно с казанской «Идеалией» Лира Улеева числится директором и учредителем ООО «Легион» в Усинске (Республика Коми) и там ее бизнес связан с розничной торговлей аудио- и видеотехникой. Правда, похоже дела идут не слишком хорошо — выручка «Легиона» упала с 1,4 млн до 69 тысяч рублей. Зато, по данным «Спарк», тот же показатель казанской клиники Улеевой показал трехкратный рост и в 2017-м составил 65 млн рублей, а чистая прибыль — более 2 млн рублей. Напомним, «Идеалия» работает два с половиной года в статусе микропредприятия с 12 сотрудниками.

Договор с Виннером: аренда или полный контроль?

В рамках расследования установлено: часть оборудования частная казанская клиника арендовала у жителя Москвы — индивидуального предпринимателя Даниила Виннера, больше известного в качестве крупнейшего партнера сети продаж косметики Desheli. Клиенты сети не раз заявляли в полицию о бесплатных презентациях, которые заканчивались навязыванием кредитов. Не раз доходило и до возбуждения уголовных дел по мошенничеству, в Самаре в 2017-м полиция арестовала региональный склад Desheli.

Владельцы бизнеса выбрали другую нишу — приняли решение «поиграть в больничку», — писала «Медуза» о массовом открытии по стране медицинских центров с агрессивной рекламой «уникальных оздоровительных методик» и лечением в кредит в соцсетях. По данным издания, москвичей зазывают на бесплатное обследование в рамках «городской программы диспансеризации», причем с паспортом «для получения квоты». На деле документ нужен для заключения кредитного договора…

Клиенты сети Desheli не раз заявляли в полицию о бесплатных презентациях, которые заканчивались навязыванием кредитов. Фото spasibovsem.ru



По данным казанских сыщиков, по договору аренды оборудования «Идеалия» ежемесячно отчисляет Виннеру не фиксированную сумму, а приличный процент с прибыли. Таким образом даже на бумаге московский сетевик имеет влияние на бизнес в Казани. Следователи намерены допросить арендодателя и установить — не являются ли схожие медцентры в других городах единой сетью, в которых учредители и руководители по сути выступают лишь номинальными управленцами. Это объяснило бы, например, почему при миллионных оборотах владелица «Идеалии» обитает в общаге.

«Реальному времени» удалось связаться с предпринимателем Даниилом Виннером. Вот только комментировать свои связи с попавшей под следствие клиникой он не стал.

Москвич с бизнесом в Чечне

Даниилу Виннеру — 39 лет. Уроженец Свердловска. Является индивидуальным предпринимателем и учредителем восьми компаний. По данным «Спарк», Виннер является единственным владелецем ООО «Академия косметики» в Чечне (контрагентом компании выступает ООО «Дешели Инвест» из Москвы). Также под его контролем — три московских фирмы со специализацией по аренде и управлению собственной или арендованной нежилой недвижимостью: «Гравикон» (доля 30%), «Центори» и «Фея» (по 100%). Еще три московские компании Виннера (доля 99—100%) предоставляют услуги парикмахерских и салонов красоты — «Кинбег», «Силуэт МН», «Старт М».

Одновременно с этим москвич выступает соучредителем общественной организации «Шляхтов-Дзюдо-Клуб».

Для своего ИП он в качестве основного вида деятельности выбрал аренду и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки. Среди неосновных — деятельность агентов по оптовой торговле продуктами, напитками и табачными изделиями, исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения и пр.

Ранее Виннер являлся гендиректором и владельцем ООО «Айрон Систем» (торговля розничная бытовыми электротоварами в спецмагазинах), вел бизнес в той же сфере, имея доли в ООО «Виннерс» в Москве и «Порт-Астери» в Новороссийске. Сейчас все эти компании прекратили деятельность. Ликвидированы и связанные с сетевиком компании в сфере розничной торговли косметикой и товарами личной гигиены в спецмагазинах — сочинское «Счастье», питерский «Мир косметики» и московский «Мир красоты».

Если бы врачи учитывали высокое давление Ирины Афониной, результат лечения мог быть иным

Свидетели про диагноз от менеджеров и план по прибыли

По данным следствия, с 2016 года в «идеальной» клинике сменились аж три главврача, причем в течение 9 месяцев прошлого года в нарушение лицензионных требований медицинского руководителя не было вовсе. Он появился лишь недели через две после смерти 50-летней жительницы Казани Ирины Афониной. Напомним, Росздравнадзор уже установил — если бы врачи учитывали высокое давление этой пациентки, результат лечения мог быть иным. С этим согласна и одна из бывших подчиненных Улеевой:

— Из-за противопоказания я и другие врачи часто не допускали пациентов на процедуры. Данное обстоятельство не нравилось Улеевой. Она требовала, чтобы процедуры все равно проводились — даже при наличии противопоказаний. Переживала, что придется возвращать деньги пациентам, и она не сможет выполнить план по прибыли.

Другой медработник сетовал: «Фактически лечение для пациентов определялось менеджерами [по продажам], не имеющими медицинского образования и начиналось с первого дня». Самая дорогостоящая процедура, по словам свидетеля, выполнялась уже в день заключения договора — без обследования, результатов анализов и учета противопоказаний. Врачи неоднократно говорили директору, такой бизнес-подход в медицине неуместен. «В ответ Улеева намекала на увольнение, — вспоминает еще один бывший сотрудник «Идеалии». — Говорила нужно экономить на всем, она планирует расширяться… А еще, что в других платных клиниках также делают, и ничего страшного не случится».

По словам свидетеля, менеджеры в белых халатах выдавали себя за медиков. А еще не имея специального образования использовали некий аппарат для диагностики с платформами для рук и ног сидящего пациента.

Напомним, еще при первом визите в клинику представители Следкома сфотографировали «украшенную» тысячерублевками доску фиксации финансовых достижений медработников, с их «личным планом» от 50 тысяч до 1,3 млн рублей в месяц.

Менеджеры в белых халатах использовали некий аппарат для диагностики с платформами для рук и ног сидящего пациента



«Хочу, чтобы эту клинику закрыли!»

Дела о мошенничестве в следственном отделе по Вахитовскому району Казани соединены с ранее возбужденным делом по факту оказания ненадлежащих услуг, повлекших смерть пациентки. К ним приобщен материал проверки по заявлению близких 43-летнего жителя Нижнекамска. 31 марта 2018 года в Казани он заключил договор с «Идеалией», с 1 по 13 апреля ему провели серию процедур, в том числе озонотерапию внутривенно. 13 апреля мужчина за рулем вернулся в Нижнекамск — к жене и трем детям, а на следующий день, когда менял колеса на машине, его резко вырвало (по словам вдовы, впервые на ее памяти), он упал без сознания и больше не приходил в себя.

— Хочу, чтобы эту клинику закрыли, и другие больше не попадались на такую уловку, — говорит вдова бывшего пациента, побывавшая в клинике после его смерти. — Для меня уже встреча с главврачом на многое открыла глаза. Увидев справку по результатам вскрытия, он просто опешил — оказывается, у него [моего мужа] было больное сердце, и нужно было делать УЗИ сосудов и суточный мониторинг ЭКГ… А мужу-то они сходу сказали, что у него два микроинсульта и «не за горами — третий». Это как приговор прозвучало.

По словам женщины, главврач ей сказал, что на признаки инсульта указывали несвязная речь пациента, а еще он прихрамывал. «Он в аварию попал несколько лет назад! После этого на лыжах ходить вообще не мог», — возмущается вдова. Она считает, что клиника как минимум должна была обеспечить пациенту покой после процедур. «В санатории после озонотерапии люди не меньше часа просто лежат, а его отпустили, и он поехал», говорит она.

Доска фиксации финансовых достижений медработников

Эксперт: «Эффективность так называемой озонотерапии не доказана»

У Росздравнадзора претензий по этой истории куда больше. В июне по результатам проверки аттестованный эксперт-кардиолог выдал заключение: больному нижнекамцу с патологией проводился «целый комплекс процедур, в том числе озонотерапия, которые могли явиться мощным провоцирующим фактором дополнительной нагрузки на сердечно-сосудистую систему, способствовавшим неблагоприятному исходу». По данным судмедэкспертизы, смерть наступила от заболевания в виде острого инфаркта миокарда, осложненного развитием отека легких и острым венозным полнокровием внутренних органов. О якобы перенесенных инсультах — ни слова.

Также установлено — в день обращения, 31 марта, нижнекамцу без назначения врача медсестра сделала электрокардиограмму, но эти данные никем не интерпретированы и не учтены. Более того, у пациента зафиксировали повышенное давление, однако первый сеанс «озон внутривенно» назначили и провели уже 1 апреля, хотя за день нормализоваться давление не могло. А еще дали памятку с указанием на расписание процедур! По документам, 12 апреля сделали прессотерапию и вакуумный массаж кожи, а 1,5, 9, 11 и 13 апреля — озонотерапию внутривенно. «Коррекция артериального давления при высоких показателях не проводилась, процедуры не отменялись», — констатируют специалисты, отмечая, что риски осложнений не были оценены уже при выборе лечения.

«Непонятно чего хотели добиться сотрудники данной клиники, назначая эти процедуры, — указал аттестованный эксперт в приложении к акту Росздравнадзора. — Эффективность так называемой озонотерапии не доказана никакими серьезными научными исследованиями, возможный вред никем не исследовался — так как очевиден… Озон является чрезвычайно токсичным соединением. Озонотерапия внутривенно запрещена практически во всех странах, кроме РФ и Кубы». Также в документе указано — этот метод «запускает процесс образования свободных радикалов, способных разрушать клеточные структуры», что в свою очередь может быть «причиной развития различных заболеваний, в том числе онкологических».

По результатам проверки клиника была оштрафована на 140 тысяч рублей. Ну а в Следкоме ждут заключения комиссионных экспертиз, которые должны ответить на вопрос о наличии либо отсутствии связи между действиями персонала «Идеалии» и смертью 50-летней женщины и 43-летнего мужчины.

Лира Улеева считает — физиотерапевтические процедуры не могли повлечь смерть. Фото vk.com

Улеева о Следкоме: «Может, у них какое-то указание сверху?»

Владелица клиники Лира Улеева считает, что физиотерапевтические процедуры не могли повлечь смерть. На вопрос журналиста «Реального времени» о рисках озонотерапии она, юрист по образованию, без тени сомнения заявляет:

— Это полная ерунда. Это абсолютно оздоравливающая процедура, которая не дает абсолютно никакой нагрузки на стенки сосудов, на сердце — только разжижает кровь и очень хорошим иммуномодулятором является… Если бы было по-другому, как бы во всех санаториях эти процедуры проводили?!

С подозрениями в мошенничестве в свой адрес Улеева не согласна: «Мы не являемся участниками каких-то госпрограмм, и никто из моих сотрудников не мог такого сказать. Я знаю, что не виновата в том, в чем меня обвиняют». По ее мнению, причиной уголовного преследования могут быть конкуренция и заказ: «Следственный комитет у нас заблокировал практически всю деятельность — компьютеры изъяты, все наличные, все документы, медкарты… Может быть, есть какое-то задание у них сверху — чтобы закрыть нашу организацию. У них это, конечно, успешно получается».

Слова бывших сотрудников о проведении процедур «любой ценой» учредитель «Идеалии» называет клеветой: «Они сейчас говорят так, чтобы прикрыть свою личную халатность. Ведь я не лечебник, а ответственность — именно на них». Историю с планом продаж она комментирует так:

— Был такой момент азарта, я не отрицаю, но он был больше шуточный, соревновательный. Чтобы сотрудников как-то стимулировать, чтобы не спали на работе. Ни в коем случае в жертву здоровье пациентов никогда не было бы поставлено. Противопоказания — это уже не игрушки.

Договор аренды оборудования с ИП Виннером, по словам Улеевой, достаточно выгодный для клиники. А предположения, что ее бизнесом рулят из Москвы, владелица «Идеалии» называет глупыми.

Расследование продолжается.