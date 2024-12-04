В Казани на месте гаражей на улице Галиаскара Камала появился сквер

На улице Галиаскара Камала, 45, на месте бывших гаражей, открылась новая зона отдыха. Благоустроенная территория площадью почти 3,3 тыс. кв. м теперь радует жителей новыми условиями для отдыха и спорта, пишет пресс-служба мэрии города.

Работы по благоустройству, начатые в июле, преобразили запущенный участок, заваленный аварийными деревьями и занятый двумя рядами гаражей. Благодаря совместным усилиям администрации Вахитовского и Приволжского районов, префектуры «Старый город» и активному участию жителей, старые гаражи были снесены, а аварийные деревья удалены. Здоровые ели, ольха и рябины остались сохранены.

Теперь на месте заброшенной территории находится сквер с гамаками и шезлонгами, детскими и спортивными площадками. Высажено более 80 деревьев и кустарников, включая ивы, березы, яблони, рябины, сирень и калину. Создана живая изгородь из 560 кустов дерена сибирского, а газон занимает площадь 2,5 тыс. кв. м. Для удобства жителей оборудована парковка на 16 машино-мест. Жители также смогут внести свой вклад в озеленение сквера, высаживая цветы и растения в специально установленную кадку.



Казань в этом году вложила рекордные 5,4 млрд рублей в благоустройство 19 парков и скверов. В прошлом году на модернизацию восьми пространств было потрачено лишь 1,5 млрд рублей.

Рената Валеева