Владимир Путин выразил надежду на нормализацию отношений с Западом

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин высказал надежду на восстановление нормальных отношений с западными странами, подчеркнув, что интерес к этому есть как у России, так и у Запада. Об этом сообщили на инвестиционном форуме «Россия зовет!»

— Надеюсь, произойдет когда-то нормализация наших отношений с нашими западными партнерами, поскольку они сами в этом заинтересованы, но и у нас есть интерес, конечно, — заявил Путин.



Также Владимир Путин сообщил, что с 1 января 2025 года в России начнет действовать новая система долевого страхования жизни. Этот механизм объединит элементы страхования и инвестирования, предоставляя гражданам возможность не только защищать свои сбережения, но и приумножать их.



Анастасия Фартыгина