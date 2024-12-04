В Татарстане за осенний призыв 250 новобранцев отправились в армию

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в армию отправились 250 призывников в возрасте от 18 до 30 лет, среди которых есть и молодые люди из соседних регионов, рассказали «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Донислам Гафиатуллин, уроженец Сабинского района, поделился своими ожиданиями: «Год службы в Крыму пролетит незаметно, появятся новые знакомства и друзья».



Карим Шайхутдинов из Набережных Челнов также выразил свою готовность служить, отметив, что в его семье все мужчины служили в армии.

— Мне нужен военный билет для карьерного роста. Я должен отдать долг Родине, как это делали мои дед и отец, — сказал он.

Во время отправки новобранцев им напомнили о важности службы в армии как об этапе в жизни, который поможет приобрести друзей и укрепить физическую и духовную силу.

В рамках осеннего призыва в Татарстане сформированы три воинских эшелона, которые пополнят Восточный военный округ. Завершение призыва запланировано на 31 декабря, уже отправлено 2,5 тыс. новобранцев.

Анастасия Фартыгина