MES-2018: о поиске инвесторов, очередях на МРТ и о том, как вообще не обращаться к докторам

Чиновники и эксперты хотят строить частные клиники, а у пациентов нет денег на их услуги

О том, как развивать частно-государственное партнерство при строительстве медицинских центров и как в дальнейшем поддерживать инфраструктуру крупных медучреждений говорили на 12-й международной конференции по архитектуре и строительству объектов здравоохранения, которая прошла в Казани. Но, как оказалось, пока эксперты искали инвесторов и рассуждали о роботах и 3-D органах, простые пациенты жаловались на то, что талонов на обследования приходится ждать по полгода, а денег на услуги в платных клиниках у них и вовсе нет.

«Проблемы — это, конечно, бюджет»

Сразу на двух экранах перед входом в конференц-зал можно было наблюдать за тем, как доктор делает надрезы на человеческом органе. Такую презентацию решила организовать казанская компания Sun Com на выставке в холле «Гранд отеля». По всей видимости, выставка должна была знакомить участников с новинками в области технологий в медицине еще до начала пленарной сессии. Компания ICL, к примеру, представила на своем стенде черный чемодан, напичканный медицинскими приборами — здесь можно было увидеть аппарат для измерения давления, небольшой аппарат ЭКГ, устройство для прохождения УЗИ. Сам производитель предлагает ставить такие чемоданы, к примеру, в самолетах, чтобы можно было быстро оказать медицинскую помощь.

Модерировали пленарное заседание президент и гендиректор Centre for Health Design Дебора Левин и президент санкт-петербургского «ГК Хоссер» Сергей Фурманчук. Первыми выступили татарстанские чиновники. Руководитель Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина, решила начать свою речь с личного.

— Я сегодня утром проснулась, посмотрела график работы на этот день. И вопрос, который я себе задала, был такой — а сколько лет я хочу прожить. Наверное, такой вопрос каждый из нас в жизни себе задает. И задает не один раз. <...> Я знаю, что в этом зале собрались люди, которые могут внести вклад в то, чтобы мы жили не только долго, но и счастливо.

Так Минуллина сделала реверанс в сторону участников конференции, отвечающих за строительство, проектирование, дизайн, эксплуатацию и реконструкцию объектов здравоохранения.

Руководитель Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина, решила начать свою речь с личного. Фото tatarstan.ru



Затем последовала информативная часть выступления. По словам главы АИР, в Татарстане на строительство и модернизацию учреждений здравоохранения направлено более 30 млрд рублей. Они расходуются на строительство ФАПов, врачебных амбулаторий, станций скорой медицинской помощи. В 2018 году должна завершиться программа по ремонту и оснащению 197 поликлиник Татарстана. Кроме того, Минуллина отметила, что планируются создание еще двух сердечно-сосудистых центров, реконструкция республиканского онкодиспансера, строительство филиалов диспансера в Набережных Челнах и в Альметьевске, строительство детского центра онкогематологии.

На вопрос модератора Сергея Фурманчука о том, что помогает привлекать инвесторов в проекты, касающиеся здравоохранения, Талия Миннулина назвала два федеральных закона. Первый — 115 ФЗ о концессионных соглашениях. В качестве успешного примера она привела строительство центра «Ава Петер». Второй — новый ФЗ-224 о государственно-частном партнерстве. Здесь примером стал спортивный комплекс в Набережных Челнах, где инвестор получил земельный участок на льготных условиях. Помимо реализации самого проекта, он должен был провести благоустройство близлежащей территории, а также пускать по расписанию некоторые группы населения.

— Проблемы — это, конечно, бюджет, потому что, как правило, возврат этих денег идет через систему обязательного медицинского страхования, которая предполагает совершенно конкретные затраты. Так же, как и закон о государственно-частном партнерстве, это обязательно должно быть подкреплено какими-то региональными программами, когда в бюджете заложены средства на компенсацию инвестору.

Руководитель АИР пояснила, что не все регионы имеют программы и средства для финансирования. Еще один фактор, который останавливает инвесторов, — малое количество историй успеха.

«Как должно выглядеть медицинское здание? Должно ли оно быть пафосно красивым?»

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Ирек Файзуллин привел еще несколько примеров государственно-частного партнерства. В частности, он сообщил, что в Казани начал реализовываться проект по строительству медицинского центра «Мать и дитя». Напомним, что речь идет о частном многофункциональном госпитале. Для него был выделен участок около РКБ. Заявленный объем инвестиций — 3,2 млрд рублей.

Еще два примера успешного партнерства, которые назвал Файзуллин, — модернизация железнодорожной клиники совместно с РЖД и строительство крупного медицинского центра на берегу Казанки совместно с «Татнефтью». Его площадь составит более 20 тысяч кв. м.

Ирек Файзуллин, в частности, сообщил, что в Казани начал реализовываться проект по строительству медицинского центра «Мать и дитя». Фото tatarstan.ru

Если говорить о цифрах, которые привел министр, то в 2017 году было построено 42 фельдшерско-акушерских пункта, 5 патологоанатомических отделений, в 2018-м — 44 акушерских пункта и 11 врачебных лабораторий. Кроме того, ведутся реконструкция и капремонт медицинских учреждений. Так, в 2018 году на это планируется потратить 3,5 млрд рублей.

— Технологии, как я представляю, будут очень сильно меняться. И здесь тоже возникает такой вопрос — как архитектурно должно выглядеть современное медицинское здание с учетом того, что внутреннее насыщение меняется очень быстро. Нужно ли сделать его пафосно красивым, или все-таки это должны быть модульные объекты? Здесь тоже вопрос дискуссий. Возможно, на строительно-монтажных работах стоит и экономить, а насыщение этих объектов делать более современными, — отметил министр.

Устами пациентов: «Простому смертному в такие частные учреждения обращаться невозможно»

Довольно интересным оказался блок, посвященный работе Межрегионального клинико-диагностического центра. Отвечая на вопрос модератора о том, как удается поддерживать МКДЦ в прекрасном состоянии, учитывая рост тарифов и нехватку финансирования, его директор Рустем Хайруллин отметил два фактора. Первый — поддержка со стороны Минздрава и правительства Татарстана.

— Такой объект, как МКДЦ, даже только по энергозатратам является одним из самых дорогостоящих. На 1 кв. м в этом учреждении расходуется 136 КВт энергии. Например, в РКБ и в 7-й горбольнице — всего 76 КВт. Этот показатель делает наше учреждение отличающимся насыщенностью и энергозатратами. И конечно, без поддержки правительства поддержание инфраструктуры такого уровня невозможно, — сообщил Хайруллин.

Второй фактор, который отметил директор МКДЦ, — это «ответственное отношение коллектива, который поддерживает эксплуатацию на должном уровне».

Довольно интересным оказался блок, посвященный работе Межрегионального клинико-диагностического центра. Фото tatarstan.ru

Далее по программе следовало выступление челнинца, который проходит лечение в МКДЦ. Признаться, автор этих строк приготовилась прослушать дежурную комплиментарную историю об успешном лечении со словами благодарности, которые должны были бы порадовать собравшихся. Однако Максуд Рахматуллин не стал обходить острые углы, и его крик души не оставил равнодушным участников — они вспоминали его и после пленарной сессии, в общении с журналистами и во время работы в секциях. Пациент похвалил хирургов МКДЦ и пожурил специалистов и больницы родного автограда.

— Если бы вы все работали как в МКДЦ, больным было бы хорошо. Когда я обратился в поликлинику №6 города Набережные Челны, я сам был вынужден обратиться в МКДЦ. Мне не могли установить диагноз и в первый, и во второй, и в третий раз. Сейчас говорят, что строится много частных клиник. Простому смертному в такие частные учреждения невозможно обращаться. Я в Набережных Челнах хотел пройти МРТ, обратился к заместителю главного врача. Она сказала мне: «Нам каждый месяц дается один-два бесплатных талона», — рассказал Рахматуллин.

Его очередь на прохождение МРТ должна была подойти только через полгода. В этом месте модератор решил вторгнуться в пламенную речь пациента и напомнить про регламент — мол, о своих проблемах чиновникам можно рассказать и после пленарки. Но Рахматуллин не растерялся и успел рассказать, что, несмотря на 40 лет стажа работы в автосервисе, он получает всего 8 тысяч рублей пенсии. Учитывая, что половина из них уходит на квартплату, денег на частные медицинские услуги, понятно, не остается.

Гаджеты и приложения как способ не ходить в поликлиники

Если российские чиновники и специалисты рассказывали в основном о лечении и новых клиниках, то их американские коллеги в своих выступлениях делали акцент на профилактике.

По мнению Шеннона Крауса, задумываться о профилактике заболеваний и проходить обследования нужно со школьной скамьи, чтобы не обращаться в больницы вообще. Фото Гуландам Фатхуллиной

Так исполнительный вице-президент компании HKS Шеннон Краус выделил следующие направления, которые формируют будущее здоровье человека: поддержание здоровья с помощью бытовых устройств, поведенческое здоровье (осознание того, как можно поддерживать здоровье), профилактика заболеваний.

В качестве примера он показал, как с его телефона можно отправить кардиограмму своему доктору. И конечно, к бытовым устройствам для здоровья можно отнести всевозможные приложения, которые могут считать пройденные километры, сожженные калории и т. п. (Отметим, что у многих американских экспертов на руках можно было заметить «умные» часы.) По мнению Крауса, задумываться о профилактике заболеваний и проходить обследования нужно со школьной скамьи, чтобы не обращаться в больницы вообще.

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