В Татарстане зарегистрировали около 1 тыс. пациентов с редкими заболеваниями

Фото: Мария Зверева

В Татарстане на сегодняшний день насчитывается 970 человек, страдающих орфанными заболеваниями, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики, передает «Коммерсантъ».



Недавно стало известно, что пациенты с редкими заболеваниями в регионах смогут рассчитывать на федеральное финансирование. С 2026 года регионы будут получать поддержку из федерального бюджета, если им не хватит средств на закупку медикаментов для таких пациентов.

В настоящее время в Татарстане закупка и распределение лекарств для больных орфанными заболеваниями осуществляется на персонализированной основе. В апреле Госсовет Татарстана подал жалобу в Конституционный суд на положения закона «Об основах охраны здоровья граждан», указывая на то, что многие регионы не могут самостоятельно приобретать дорогостоящие лекарства из-за нехватки бюджетных средств, что нарушает право граждан на получение необходимых медикаментов.

В сентябре Конституционный суд России призвал к созданию резервного механизма для срочного обеспечения лекарствами граждан с редкими заболеваниями. Минздрав России уже подготовил поправки к законодательству в соответствии с этим решением.

В целом в России зарегистрировано около 70 тыс. пациентов с орфанными заболеваниями, в перечень которых входит 214 редких болезней.

Напомним, что премьер-министр Михаил Мишустин заявил о скором запуске новых нацпроектов, направленных на развитие ключевых отраслей российской экономики и технологического суверенитета страны.



Анастасия Фартыгина