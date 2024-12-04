В Татарстане стоит острый вопрос подготовки кадров в отрасли металлообработки

Фото: Мария Зверева

В России приоритетным направлением в отрасли металлообработки на сегодняшний день является развитие отечественного станкостроения, наиболее востребованными сегодня остаются токарные и шлифовальные металлообрабатывающие станки. Ежегодно в России их выпускается на общую сумму 31 млрд рублей, при этом объем внутреннего рынка составляет в пять раз больше. Однако остро стоят проблемы с подготовкой кадров и устаревшим оборудованием. Об этом на пленарном заседании сообщила заместитель генерального директора по информационному вещанию ТНВ, модератор Светлана Кадырова.

К примеру, по оценке на 2023 год, в отрасли машиностроения на внешнем рынке объем отгруженной продукции вырос на 25% и составил 1 млрд 56 млн рублей.

Однако, по словам Кадыровой, на 2023 год 63-65% оборудования в отрасли изношено. Многие производственники используют станки, статус эксплуатации которых превышает 25 лет, при этом оборудование со сроком до пяти лет составляет всего 4,7%.



Еще один стрый вопрос в условиях дефицита 2023 года это подготовка кадров. По ее словам, она стала приоритетной целью на пути к восстановлению производственного суверенитета страны.

— Больше всего в кадрах нуждаются промышленные предприятия, в частности отрасль металлообработки и станкостроения. По данным сервиса по подбору инженерного технического персонала, в стране критически не хватает сварщиков, монтажников и слесарей, — рассказала Светлана Кадырова.

Она добавила, что у предприятий, которые ищут специалистов, заинтересованных в поднятии уровня российской промышленности, есть несколько способов привлечь ценные кадры.

Первый, это обратиться за помощью к государству, организовать производственный кластер, тогда появляется шанс не просто найти рабочую силу, а действительно знающих внутренние процессы предприятий специалистов.

В числе способов — поднять заработную плату, участвовать в конкурентной борьбе за ценные кадры, однако, по словам Кадыровой, здесь все не слишком однозначно:

— Этот способ будет работать, если компании необходимо держать ценного или даже незаменимого сотрудника. Впрочем, таким образом можно привлечь молодежь, которая сейчас ищет себя и ищет, в какой области себя реализовать.

Еще один способ — это работа с организацией сведений персонального поля. Для решения данной проблемы организациями среднего и профессионального образования осуществляется подготовка студентов. Учебная программа, которая полностью адаптирована к реалиям производственных предприятий.

— Хорошим примером вот этой совместной подготовки можно назвать проект «Крылья Ростеха». Это образовательный проект госкорпорации «Ростех» по подготовке инженерных кадров для авиастроительной отрасли, — поделилась заместитель генерального директора по информационному вещанию ТНВ.