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В ДРКБ и казанской поликлинике №21 сменились главврачи

16:54, 23.04.2018

В Детской республиканской клинической больнице и городской поликлинике №21 сменились главные врачи. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Приказом министра здравоохранения РТ Марата Садыкова на должность главного врача ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» был назначен Айрат Зиатдинов, который с сентября 2017 года руководил городской поликлиникой №21.

Другим приказом на должность главного врача ГАУЗ «Городская поликлиника №21» Казани назначен Рустем Гайфуллин, ранее руководивший Республиканской клинической больницей.

Сегодня также стало известно, что главврачом Республиканской клинической больницы стал Рафаэль Шавалиев. До этого он с 2010 года руководил Детской республиканской клинической больницей.

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