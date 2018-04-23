В ДРКБ и казанской поликлинике №21 сменились главврачи

В Детской республиканской клинической больнице и городской поликлинике №21 сменились главные врачи. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.



Приказом министра здравоохранения РТ Марата Садыкова на должность главного врача ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» был назначен Айрат Зиатдинов, который с сентября 2017 года руководил городской поликлиникой №21.

Другим приказом на должность главного врача ГАУЗ «Городская поликлиника №21» Казани назначен Рустем Гайфуллин, ранее руководивший Республиканской клинической больницей.



Сегодня также стало известно, что главврачом Республиканской клинической больницы стал Рафаэль Шавалиев. До этого он с 2010 года руководил Детской республиканской клинической больницей.