25 тысяч туристов прошли по Волжской тропе за полтора года

Фото: предоставлено пресс-службой «Институт развития городов Татарстана»

За полтора года по Волжской тропе в Татарстане прошли 25 тыс. туристов, согласно данным мобильного приложения «Волжская тропа». Осенью завершилось благоустройство первой очереди тропы протяженностью 174 километра, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Института развития городов Татарстана.

На благоустроенном участке, проходящем от казанского парка Урицкого до Аракчино и от Макарьевского монастыря до Камского Устья, установлены навигационные камни, информационные стенды и места отдыха (питчи).

В этом году тропа привлекла внимание масштабными коллективными походами: 200 сотрудников Минцифры Татарстана прошли по маршруту, а проект Марата Даутова «Путь героя Волжской тропы» собрал 350 участников, проходивших от 25 до 100 км в сутки без сна.

предоставлено пресс-службой «Институт развития городов Татарстана»

— Тропа стала настоящим местом притяжения для любителей природы и активного отдыха. Мы не можем «посчитать» каждого путешественника на Волжской тропе, но знаем, что многие приходят на маршрут с туристическими клубами из других городов или идут самостоятельно. Это в самом лучшем смысле «народная тропа», — сообщил руководитель Дирекции по природным территориям Института развития городов Татарстана Кирилл Глобов.



Рената Валеева