В Казани в результате ДТП с участием скорой помощи погиб пациент

Фото: Максим Платонов

В 23.10 в медицинском учреждении Казани скончался пациент — мужчина 1945 года рождения, который находился в скорой помощи, попавшей в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ города.

Накануне на перекрестке улиц Маршала Чуйкова и Фатыха Амирхана водитель специального автомобиля скорой медицинской помощи проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта», который двигался на разрешающий сигнал.



Скорая помощь следовала из Зеленодольска в 7-ю городскую клиническую больницу. В результате столкновения автомобиль скорой перевернулся: пострадали врач 1991 года рождения, фельдшер 1987 года рождения, пациент 1945 года рождения и его супруга 1948 года рождения. Также травмы получил пассажир легкового автомобиля. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции Казани начали административное расследование по данному факту и призывают участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения.

Анастасия Фартыгина