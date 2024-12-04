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Стоимость проезда на платных дорогах в Татарстане не рассматривалась на уровне раиса

15:32, 04.12.2024

Говорить о размере стоимости проезда на Вознесенском тракте и дороге Алексеевское — Альметьевск преждевременно.

Стоимость проезда на платных дорогах в Татарстане не рассматривалась на уровне раиса
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В связи с активным обсуждением стоимости проезда на платных участках дорог, таких как Алексеевское — Альметьевск и Вознесенский тракт, власти решили внести ясность по этому вопросу. Об этом сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.

На данный момент ни одно из предложенных постановлений не имеет юридической силы, так как они находятся на стадии экспертизы. Эти проекты будут тщательно анализироваться, прежде чем будут представлены раису республики для окончательного решения.

Важно подчеркнуть, что вопрос о стоимости проезда еще не рассматривался на уровне главы региона.

— На сегодняшний день ни один документ в адрес Рустама Нургалиевича не поступал, вопрос на уровне раиса республики не рассматривался. Соответственно, говорить о размере стоимости проезда на данных участках преждевременно, — заключили в пресс-службе раиса Татарстана.

Анастасия Фартыгина

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