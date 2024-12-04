Трамп выдвинул космического туриста Джареда Айзекмана на пост главы NASA
Избранный президент США Дональд Трамп объявил о своем намерении назначить миллиардера и космического туриста Джареда Айзекмана на должность администратора Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), сообщил ТАСС.
В своем сообщении в социальной сети Truth Social Трамп подчеркнул, что рад выдвинуть Айзекмана, описывая его как заслуженного бизнесмена, филантропа, пилота и астронавта.
43-летний Айзекман является главой компании по обработке платежей и соучредителем Draken International, частной компании, которая, по данным газеты Politico, нанимала отставных военных пилотов для обучения украинских летчиков управлению F-16.
В сентябре 2024 года он участвовал в первой коммерческой космической миссии Polaris Dawn, где стал капитаном корабля Crew Dragon и осуществил первый в истории выход непрофессиональных астронавтов в открытый космос вместе с инженером Сарой Джиллис.
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