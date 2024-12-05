Рустам Рахманкулов: «Мои братья сейчас на СВО, как были, так и остаются там»

Участник СВО и новый игрок баскетбольной команды «Крылья Барса» — о сослуживцах и спортивном коллективе

Рустам Рахманкулов . Фото: Динар Фатыхов

Новоиспеченных победителей чемпионата России по баскетболу на колясках 5 на 5 — команду «Крылья Барса» чествовали перед матчем казанского УНИКСа. С началом декабря чемпионы вышли на первую тренировку. Недавно в их составе появились новые игроки, участники СВО. Подробнее о буднях спецоперации и новом коллективе в интервью «Реальному времени» рассказал один из двух баскетболистов-новичков — Рустам Рахманкулов.

«Интересантами боевых действий выступали американцы, англичане, их союзники»

— Рустам, расскажите о себе и как вы попали в зону боевых действий?

— Я 1980 года рождения. Мои исторические корни в Татарстане, но родом я из Узбекистана, из-под Ташкента. Там же проходил армейскую службу, хотя ее нельзя поставить вровень ни с чеченскими событиями, ни с тем, в чем мне довелось поучаствовать на Украине. То, что у нас было на границе, больше отвечает характеристике партизанской войны.

Общее заключалось только в том, что интересантами боевых действий выступали американцы, англичане, их союзники. Правда, они действовали не собственными силами, а бандформированиями, которым нам пришлось противостоять, перестреливались с ними в горной местности. Но я об этом рассказываю, потому что вы спрашиваете, поскольку это небо и земля по сравнению с тем, что пришлось пережить мне на СВО.

— Как у вас складывался период окончания воинской службы?

— Демобилизовавшись, я переехал в Россию, это был 2001 год. Изначально базировался в Москве, прожил там порядка трех-четырех лет, потом жил в Шатуре — это Московская область.

Рустам Рахманкулов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Там была известная мебельная фирма, одним из хозяев которой, если не ошибаюсь, был бывший штангист сборной СССР Вячеслав Клоков. А в спонсируемой этой фирмой футбольной команде играло множество звезд, включая вашего земляка Андрея Пятницкого.

— Я их уже не застал, но со своей стороны отмечу, что Шатура — довольно спортивный город, там много кто занимался спортом либо оставался связанным с ним. Про Пятницкого тоже слышал. Уже оттуда в 2008 году я переехал в Казань, подав документы на восстановление гражданства как человек, родившийся в СССР, правопреемницей которого стала Российская Федерация. В результате получил гражданство спустя пять лет, в 2013-м.



— Насколько знаю, вы чуть опоздали с подачей документов, поскольку ранее получить гражданство было легче, а затем процесс усложнился.

— Да, именно так. Но мои родители сразу переехали в Татарстан, в Атнинский район, откуда корни моей мамы и тетушки. Что касается меня, то я приехал в Казань в звании лейтенанта и подписал контракт с Минобороны, после чего отправился служить в город Тоцкое, что под Оренбургом. Но, будучи офицером, я не успел оформить свою службу в должные сроки, в итоге пришлось служить в качестве рядового, и уже с этого звания дослужился до старшего сержанта, после чего начался процесс сокращения численности военнослужащих, были урезаны выплаты, и я демобилизовался. Вернулся в Казань, начал работать — в основном в охранных структурах.



Наставления тренера. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Как только жена родила третьего ребенка, отправился во вторую командировку»

— Как складывалось возвращение на гражданку?

— Создал семью, жена — Эльвира, у нас трое детей. Младшему сыну буквально на днях исполнилось два годика. Это было время, когда я в качестве добровольца ушел на спецоперацию, в батальон «Ахмат», поскольку в Татарстане на тот момент еще не было сформировано республиканское боевое подразделение, какие есть сейчас.

Моей мотивацией послужили звонки друзей, бывших сослуживцев, рассказавших о формировании отряда. Они знают, что я патриот, как был, так и остаюсь им. Я согласился, поехал.

— Встречались участники спецоперации, которым уже за 50 лет. Один из них так расчувствовался, когда пришел срок идти на СВО, говорил: «Я так рад, что иду к своим пацанам».

— Я встречал таких, и так оно, собственно, и получается. Да и сам переживал подобные ощущения, поскольку я же успел сходить в одну командировку и после возвращения отправился во второй раз. В этот период моя супруга была беременна третьим ребенком. Как только она родила, я поехал в свою вторую командировку. Потому что все мои братья там — были и остаются, хотя их количество и уменьшается, чего нельзя не признать. Получается, что и сам выбыл из строя, хотя готов был оставаться среди братьев до последнего.

Кстати, ребята, там оставшиеся, так и заявляют, что они готовы оставаться до победного конца. Например, у моего командира было тяжелое ранение, когда попал осколок. Но, подлечившись, он сейчас возвращается на линию боевого соприкосновения.

— В школах появились уроки «Разговоры о важном». Вас приглашали на подобные занятия, встречи с учениками?

— Через своих детей знаю, что у них были подобные уроки. Мои знакомые говорили, что их приглашали. Но мне таких приглашений не поступало.

Игровой момент. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Профессора из госпиталя Бурденко буквально спасли мне ноги»

— Участник боевых действий на Северном Кавказе в начале СВО говорил о желании пойти добровольцем, но понимал, что тактика боевых действий изменилась кардинально. Он говорил, что готов смотреть смерти в глаза, но она может бесшумно прилететь с неба, и это не только артиллерия, а гранаты, сбрасываемые с беспилотников.

— Там нужно иметь глаза на затылке и под ноги смотреть, где противопехотные растяжки, мины, и наверх поглядывать. Это совершенно новый опыт даже для тех, у кого был боевой опыт. Но скажу так: те, кто прошел боевые действия, ранее также не имели воинского опыта. Их же привезли, поставили боевую задачу, и со временем парни втянулись, начали работать как положено.

В моем случае это была бесшумная мина, которая переломала обе ноги и одну руку. Это даже не дрон, который слышишь, но если он тебя заснял, то прилетает мина. А летает много, ульи целые, не знаешь, куда спрятаться: вправо-влево, на месте оставаться... После чего я лежал во множестве госпиталей, грозила ампутация, но профессора из госпиталя имени Бурденко буквально спасли мне ноги, хотя чувствительность сохранилась только на 80 процентов. На больничной койке я провел в общей сложности семь месяцев в лежачем положении, поначалу в госпитале, затем дома, где начал разрабатывать мышцы.

К сожалению, у нас сейчас в одинаковой степени совмещается деятельность увеселительных заведений и гибель людей на линии боевого соприкосновения. Рассуждения из разряда того, что мы напали*, я вообще отметаю, поскольку, если бы мы не вошли туда, то враги пришли бы к нам. А они приходят совсем не так, как это делает российская армия, а приходят с массированными ковровыми бомбардировками, как это было в Югославии, Ираке. А в целом они трусы, они бегут галопом, если начинаешь оказывать сопротивление. Если бы не помощь Европы и США, уже давно была бы наша победа. Но Россию не сломают, этого не смог сделать никто и никогда, и в будущем этого не произойдет. Потому что у нас совсем другой дух.

Осознание этого к некоторым соотечественникам, кто этого не понимает, могло бы и прийти, если бы война постучалась к нам. Но слава Аллаху, что это все далеко, сюда ничего не прилетает в таком объеме, как это происходит на СВО. Осознание есть у тех, кто прошел спецоперацию, у волонтеров, у ребят из нашей команды, которые знают, что такое пережить трудный момент в жизни. Они сейчас подбадривают меня, чтобы я психологически не сломался. Как я говорю: кто эти тапочки не надевал, тот не поймет, как в них ходить.



Вспоминая навыки броска из-под кольца. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Вы раньше занимались спортом. Как узнали о команде «Крылья Барса»?



— Что любопытно, я еще в Ташкенте занимался баскетболом, где была команда «Аккурган», и я играл там на позиции центрового, у меня был высокий прыжок, владел трехочковым броском. Забегая вперед, отвечу, что тут немного другая техника броска, чем из коляски, но владение мяча было мне знакомо. Необходимо приобретать опыт владения коляской, управлять ею, маневрировать. Если говорить по баллам, то у меня высокий балл — четверка.

Поступив в военное училище, с баскетболом я закончил. Что касается попадания в «Крылья Барса», то прийти сюда мне предложили в «Фонде защитников Отечества», и когда я в первый раз приехал, посмотрел тренировки, то у меня загорелись глаза желанием влиться в этот процесс.

Я же вижу, что тут есть парни, у которых со здоровьем гораздо сложнее дела обстоят, чем у меня, но они не унывают. И, будучи взрослым, многое пережившим человеком, все равно беру с них пример, в том плане, что они не демонстрируют свои слабости, никогда не унывают. Те, кто находится в команде, это сильные духом люди, львы по своему характеру. Я хотел бы встать вровень с этими львами. Я от души радовался, когда они стали чемпионами страны. Не могу прыгать от радости, но в душе просто парил. Обзвонил всех, на тренировке поздравил лично и услышал в ответ: «Рустам, ты же с нами, значит, это и твоя победа».



«Самое главное — он влился в коллектив, ему нравится общение с ребятами»

Главный тренер казанской команды «Крылья Барса» Сергей Чистов охарактеризовал одного из своих новых подопечных:

Сергей Чистов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рустам влился в нашу команду с сентября. Самое главное, что он влился в коллектив, ему нравится общение с ребятами, сам по себе он коммуникабельный, говорит, что они герои, и пообещал, что будет приезжать на тренировки, чтобы стать вровень со всеми.

Сможет ли он осуществить свои планы, покажет его отношение к делу. Главное, что он в коллективе, ему интересно, не замкнулся в себе, в проблемах, не потерялся».

*Примечание редакции: военная спецоперация не является нападением, вторжением либо объявлением войны Украине.



1 / 17 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов