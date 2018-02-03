Дело Шишмаревой и Ко: две Елены ответят за «прогрессивный» аферизм в Минздраве?

Профессор КФУ и замминистра здравоохранения Татарстана избежали посадки по делу о хищении 5 млн рублей

Фото: Ирина Плотникова (на фото Елена Шишмарева)

«Сначала оплатите курсы бухгалтеров медучреждений, потом сможете купить лекарства больным». Такие показания по делу «неустановленных чиновников Минздрава РТ» с ущербом на 5 млн рублей сегодня были оглашены в казанском суде. По версии Следкома, с подачи замминистра Елены Шишмаревой с частным институтом повышения квалификации «Прогресс» было заключено 374 контракта по заведомо завышенной стоимости, а разницу увели через счет ее подруги — ИП Елены Фахрутдиновой, больше известной в качестве доктора экономических наук и профессора КФУ. Обе Елены считают свои действия законными, передает с места журналист «Реального времени».

Профессор КФУ в роли поставщика Минздрава



Уголовное дело расследуется лишь третий день. Так что прозвучавшие сегодня в суде данные могут претерпеть значительные изменения. Первоначально Следком попросил Советский райсуд Казани назначить заседания по ходатайствам об аресте двух Елен на вторую половину пятницы, 2 февраля. Однако к этому времени завершить допросы подозреваемых и оформить все документы для суда следователи не успели. Поэтому подозреваемых дам в наручниках доставили в суд субботним утром.

Первой место в стеклянном «аквариуме» судебного зала заняла 46-летняя Елена Фахрутдинова. Изначально представители следствия позиционировали ее лишь как предпринимателя и фактического куратора АНО «Институт повышения квалификации Прогресс» (далее «Прогресс»). Но в научном сообществе Фахрутдинова больше известна как доктор экономических наук, профессор кафедры управления человеческими ресурсами Института управления, экономики и финансов Казанского федерального университета. На ее личной вузовской страничке указано — свободно владеет английским и немецким языками, имеет дипломы экономиста и юриста. Преподает уже 19 лет, общий научно-педагогический стаж составляет 23 года.

Отметим, что ИП Елена Валерьевна Фахрутдинова в 2016 году выступала поставщиком Минздрава РТ, точнее республиканского бюро судмедэкспертизы. Предоставляла услуги по подготовке и проведению теоретических занятий для сотрудников по теме «Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия», а также по проведению теоретических и практических занятий для сотрудников бюро по особенностям ведения бухучета в государственных (муниципальных) учреждениях. Общая цена двух контрактов по результатам торгов составила всего 82,2 тысячи рублей.

Елена Фахрутдинова в 2016 году выступала поставщиком Минздрава РТ



Цена подписи замминистра глазами свидетелей

О своей вине либо невиновности подозреваемая Фахрутдинова в суде не сказала ни слова, ограничившись одним предложением о поддержке позиции адвоката Шафката Галимова. Тот же первым делом просил удалить многочисленных журналистов из зала, мотивируя тем, что те могут разгласить медицинские диагнозы Фахрутдиновой. Судья Сергей Аптулин оснований для проведения заседания в закрытом режиме не усмотрел, но постановил — не оглашать данные медицинских документов. К слову, слушателями на данном процессе стали и два адвоката замглавы Минздрава РТ Елены Шишмаревой, которые через час также безуспешно попытались добиться удаления СМИ из зала и запрета на фото- и видеосъемку.

По версии Следкома по РТ, в 2015—2017 годах на посту замглавы Минздрава Елена Шишмарева, превышая свои полномочия и действуя из корыстных интересов, фактически понуждала руководителей подведомственных лечебно-профилактических учреждений заключать контракты с «Прогрессом» — направлять туда на курсы повышения квалификации своих бухгалтеров и экономистов и оплачивать их учебу в короткий срок. «Прогресс» в Следкоме считают не чужим для Шишмаревой — полагают, что компанией фактически руководила ее близкая знакомая Елена Фахрутдинова. Вот так, «по дружбе», было заключено 374 договора аж на 8 млн 721 тысячу рублей. Значительная часть этих средств — 5 млн 159 тысяч рублей — ушла, как полагают в Следкоме и УЭБиПК МВД по РТ, по фиктивным договорам уже на счет ИП Фахрутдиновой для дальнейшего обналичивания.

Из оглашенного в суде рапорта оперативника полиции: Шишмарева и сама являлась работником «Прогресса», а потому лоббировала интересы компании, имея «прямую корыстную заинтересованность». Сотрудница одного из медучреждений Ольга Сергеева прямо заявила на следствии, что последние два года их учреждение «подверглось необоснованному, ненужному и вынужденному обучению» бухгалтеров и что замминистра «заставляет перечислять денежные средства и направлять работников на учебу, чем ставит организацию в безвыходное положение».

— Нам приходится направлять сотрудников, которые занимаются одним делом, например, расчетом по заработной плате, а лекции проводятся по материальной части. То есть они изучают те темы, которые не нужны в работе, — сообщала свидетель. — При подписании уведомлений по бюджетной классификации многое зависит от Шишмаревой. Без ее подписи мы не можем приобрести медикаменты, товарно-материальные ценности… Было такое, что мы привозили в экономический отдел Минздрава уведомления — по лимитам, а они необоснованно не утверждались. Мы не могли приобрести необходимые для больных медикаменты.

О своей вине либо невиновности подозреваемая Фахрутдинова в суде не сказала ни слова



«Телеграм» в помощь бизнесу»

Добавили красок показания директора «Прогресса» Вячеслава Соловьева. «Меня смущало, что объем обучения [по линии Минздрава] на нашей базе велик. Люди шли на обучение без желания, многим это было не нужно», — рассказал он на следствии. Со слов этого свидетеля, заказами их предприятие обеспечивала Елена Шишмарева и занятия проводились «по цене выше фактической», а «разница в цене по указанию Фахрутдиновой перечислялась на расчетный счет ее ИП, данными деньгами распоряжалась она сама».

— Пока Шишмарева является замминистра — заказами будем обеспечены, — цитировал слова ныне подозреваемой коллеги свидетель Соловьев на допросе и предполагал, что замминистра «имеет денежный интерес» в их деле.

Далее следствие огласило протокол допроса подозреваемой Фахрутдиновой. Она подтвердила, что знакома с замминистра Шишмаревой 7 лет и что деньги по контрактам шли на ее счет. При этом Фахрутдинова заявила: деятельностью «Прогресса» она лично не руководила, лишь «сотрудничала» с этой организацией. Само обучение сотрудников медучреждений доктор экономических наук назвала необходимостью, сославшись на вступление в силу федерального стандарта для бухгалтеров и требование законодательства до 2020 года для всех работников этой профессии подтвердить квалификацию, а для их работодателей — оплатить обучение либо компенсировать соответствующие затраты работника.

На вопрос следователя: «Что было бы, если бы Шишмарева не направляла сотрудников?» — подозреваемая Фахрутдинова предположила: «Они бы обучались по собственной инициативе». Следующий вопрос: «Вы являлись участником группы в «Телеграм»?» — «Нет. Про эту группу не знала». По оперативным данным, мессенджер использовался для рассылки директив Шишмаревой представителям медучреждений.

Адвокат Шафкат Галимов просил суд отказать в аресте, не вырывать доктора наук и завкафедрой «из реальной жизни»



Под залог в 5 млн рублей не отпустили

Получив слово, адвокат Фахрутдиновой атаковал следователя Максимова вопросами: «Какая сумма похищена и кто является потерпевшим?» — «Свыше 5 млн рублей. Потерпевшим в данном случае является государство, деньги в конечном счете бюджетные», — отвечал тот. «5 млн — это доход, прибыль или себестомость [услуг]?» — попытался выяснить защитник, но услышал, что оценка в этой части следствием еще будет дана.

Адвокат Шафкат Галимов просил суд отказать в аресте, не вырывать доктора наук и завкафедрой «из реальной жизни». Ограничиться обязательством о явке, либо отпустить под залог. «Залог в какой сумме?» — уточнил судья Аптулин. «В той, что не установлена, но написана в ходатайстве — 5 млн рублей», — ответил защитник, сказав, что деньги друзья и коллеги его клиентки соберут, впрочем, есть и другой вариант — принять в качестве залога некое офисное помещение.

Помощник прокурора Советского района Казани Артур Ибрагимов попросил не сажать профессора, а отправить под домашний арест до 1 апреля. И суд с этим согласился, освободив Фахрутдинову из-под стражи в зале суда.

Помощник прокурора Советского района Казани Артур Ибрагимов попросил не сажать профессора, а отправить под домашний арест до 1 апреля



Домашний арест для замминистра: 6 часов в день на прогулки

Защитники Елены Шишмаревой об освобождении под залог даже не упоминали. Попросили приобщить вчерашние выписки из амбулаторной карты своей клиентки, справку бюро медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности, копию удостоверения «Ветеран труда» и характеристику Шишмаревой по месту работы.

Адвокат Олег Шемаев подчеркнул, что обвинение замглавы Минздрава не предъявлено, а из оглашенных показаний двух свидетелей следует то, что никто из них «не ставит под сомнение факт — учеба проводилась». Сергеева оценивает лишь целесообразность этой учебы, а Соловьев — объем обучающих программ. По мнению адвоката, данных о причастности Шишмаревой к инкриминируемым деяниям следствие не представило. «А кто может гарантировать, что помещение изолятора будет безопасно для ее здоровья и жизни?!» — спросил адвокат. Адвокат Светлана Бочарова упомянула «безупречную трудовую деятельность» своей клиентки и просила суд ограничиться обязательством о явке — данная мера мягче подписки о невыезде.

— Свою причастность к совершению каких-либо преступлений я категорически отрицаю, — заявила сама Елена Шишмарева. — Никаких действий я не совершала. И я являюсь самым заинтересованным лицом, чтобы объяснить следствию все мои действия, все мои решения и письма, которые я направляла в медучреждения.

Заместитель министра просила не отправлять ее в СИЗО. «Я готова сотрудничать [со следствием] и объяснить все действия», — повторила она. Объяснить свою позицию журналистам в перерыве заседания она отказалась.





Защитники Елены Шишмаревой об освобождении под залог даже не упоминали



Представитель прокуратуры настаивал на домашнем аресте. Суд с этим согласился, однако впервые на памяти журналиста «Реального времени» установил для подследственной столь мягкие условия по части прогулок на придомовой территории — с 8 до 11 утра и с 16 до 19 часов ежедневно. Очевидно, такое решение было вынесено с учетом не оглашенных на заседании заключений и рекомендаций медиков — подчиненных подозреваемой.

Шишмаревой также разрешили посещать подведомственные ей учреждения строго по назначению врача, зато обязали общаться с посторонними, уведомляя сотрудников ФСИН о каждом звонке.

Защита еще не решила, будет ли оспаривать решение суда.

Из бухгалтеров — в замминистра

Елене Шишмаревой сейчас 52. После окончании Казанского финансово-экономического университета в 1987 году она десять лет работала бухгалтером, в том числе главным, в Республиканской клинической больнице и Медицинской страховой компании, позже занимала пост начальника республиканской больничной кассы Минфина РТ, в 2003—2005 годах была начальником планово-экономического управления ГУП «Таттехмедфарм», затем шесть лет отработала в управлении Фонда обязательного медстрахования первым заместителем исполнительного директора.

С мая 2011-го Шишмарева трудится на посту заместителя министра здравоохранения Татарстана, на ней — контроль за финансовыми потоками медучреждений и финансированием программ. Награждена медалью «За доблестный труд», званием «Заслуженный экономист Татарстана», знаком «Отличник здравоохранения», памятными медалями в честь 1000-летия Казани, Универсиады-2013, Зимней олимпиады в Сочи.

С мая 2011-го Шишмарева трудится на посту заместителя министра здравоохранения Татарстана, на ней — контроль за финансовыми потоками медучреждений и финансированием программ



Согласно базе данных «Спарк», до 2003 года Елена Шишмарева выступила одним из учредителей (с долей 20,5%) в товариществе с ограниченной ответственностью медицинской страховой компании «Эгида» с офисом на Муштари и филиалом в Бугульме. Потом фирма была ликвидирована. В период ее работы директором «Эгиды» был Сергей Киршен, а крупным совладельцем был Наиль Губаев (бывший совладелец ООО «Альфа Грин» и директор казанского филиала московского ЗАО «МАКС-М» (медицинская акционерная страховая компания).

Источники «Реального времени» полагают, что эпизод с учебой бухгалтеров не последний в деле Минздрава РТ. В конце прошлого года в ведомстве поработали ревизоры Казанского кремля, прокуроры и опера УЭБиПК, о вскрытых конфликтах интересов и участии дружественных руководству министерства компаний в госзаказах публично пока не сообщалось.