В России выделят 3,5 млрд рублей авиакомпаниям для обеспечения устойчивой работы и доступности перевозок

Фото: Динар Фатыхов

Правительство планирует выделить 3,5 млрд рублей авиапредприятиям, включая те, которые выполняют рейсы из труднодоступных районов по льготным тарифам. Это решение обусловлено важностью сохранения уникальных трудовых коллективов и авиационного парка в условиях действующих санкций против отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.



Президент подчеркнул, что поддержка авиакомпаний необходима для обеспечения занятости специалистов и доступности авиационных перевозок для граждан. В 2023 году наблюдался рост пассажирских перевозок на уровне 11%, а в первой половине 2024 года динамика остается положительной с увеличением почти на 8%.

Эта поддержка позволит авиапредприятиям развиваться и обеспечивать транспортную связанность страны, предлагая гражданам удобные маршруты и доступные билеты. Правительство также планирует продолжать такую помощь в 2025 году, необходимые ресурсы уже предусмотрены в федеральном бюджете.

Напомним, что президент России Владимир Путин поручил правительству страны ускорить разработку и производство воздушных судов для малой авиации, в том числе легкого многоцелевого самолета «Байкал».



Анастасия Фартыгина