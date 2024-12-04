В Татарстане зарегистрировали более 16,8 тыс. договоров долевого строительства

Фото: Динар Фатыхов

Управление Росреестра по Татарстану зарегистрировало 16 818 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) за период 2024 года, сообщили «Ральному времени» в ведомстве.

По данным Росреестра, с начала года поступило около 31 тысячи заявлений на электронную ипотеку (98% от общего числа), а на регистрацию ДДУ — почти 16,9 тыс. обращений, из которых более 10,4 тыс. — с ипотекой. Доля электронных обращений от кредитных организаций составляет 90%.

Замруководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова подчеркнула важность цифровизации для повышения оперативности и качества госуслуг, отметив, что более половины объектов в новостройках Татарстана приобретаются с использованием ипотеки.

Представители банковского сообщества подтвердили заинтересованность в максимальном переходе на электронное взаимодействие с Росреестром, выразив готовность к совместной работе над решением возникающих проблем.

В ноябре 2024 года медианная стоимость квадратного метра в новостройках Казани составила 223 тыс. рублей, что на 0,3% больше, чем в октябре.

Рената Валеева