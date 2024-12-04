Депутаты Татарстана обсудили обучение татар в регионах и переселение соотечественников

Европейцы не могут купить себе жилье в Татарстане?. Фото: Динар Фатыхов

В Госсовете Татарстана выступили с предложением объединить уроки татарского языка для учеников параллельных классов в других регионах России, а также плотно заняться переселением земляков в нашу республику. Обе темы обсуждали на заседании Координационного совета по делам соотечественников при раисе РТ. Пока в основном приезжают из бывших стран Союза, поскольку для европейцев проживание в республике дорого.

«Начинаем движение по России»

Первую часть заседания посвятили татарским диаспорам и землячествам. Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин напомнил, что в зарубежных поездках Рустам Минниханов всегда находит время для общения с татарским активом «в теплой неформальной обстановке».

Заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев указал, что в прошлом году в связи с выборами президента России оргкомитет Всемирного конгресса татар объехал восемь федеральных округов: «от Калининграда до Камчатки, от Якутска до Грозного».

— 12 января в 2025 году мы начинаем движение по России, — сообщил председатель Национального совета ВКТ. Теперь в связи с выборами 14 сентября, когда пройдут и выборы глав 18 субъектов Федерации.

Шайхразиев также рассказал об открытии памятников татарским деятелям: в Ялте установили монумент Гали Мазитову. Планируется, что его имя присвоят местной школе. Такой же проект есть в Бишкеке — местную школу хотят превратить в культурный и спортивный центр. В столице Кыргызстана также открыли и памятник Мусе Джалилю. Кроме того, его память увековечили в Кургане, Шадринске, в селе Усть-Багаряк Челябинской области. В Бресте появилась памятная доска, посвященная татарам, погибшим при обороне и освобождении города.

Вспомнил Василь Гаязович и молодежь, отметив работу нового председателя Всемирного форума татарской молодежи Райнура Хасанова. Обращаясь к министру молодежи РТ Ринату Садыкову, попросил его подключать форум к событиям Минмола. Не забыл, конечно, и про Сабантуи, сообщив, что в 2025 году в Ташкенте впервые пройдет Среднеазиатский праздник плуга. Всего в 2024-м было организовано 294 Сабантуя, из них 60 — в 22 странах.

Кроме того, Шайхразиев сообщил, что после семилетнего перерыва в Казани пройдет форум татарской молодежи — 23—27 апреля. Выразил надежду, что на пленарное заседание придет раис Татарстана Рустам Минниханов. Продолжится это событие заседанием Национального совета Всемирного конгресса татар «Милләт җыены».

С Сабантуями в мире ситуация хорошая. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Независимо от условий, дети имеют право изучать свой родной язык»

Оптимизм встречи снизил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, рассказав, что сейчас татарский язык и литературу изучают в рамках учебного плана в 24 субъектах страны, факультативно — в 15, в кружках — в 19. При этом лишь 50 человек из 15 регионов и 10 педагогов из пяти зарубежных стран прошли курсы повышения квалификации для руководителей и учителей татарского языка и литературы. Кроме того, еще 35 человек прошли переподготовку на учителя татарского языка и литературы. При этом в Казань продолжают приезжать учиться этой профессии.

— Единственное, что нас беспокоит, — отметил Хадиуллин, — после обучения они остаются в республике и не возвращаются в свои регионы.

Оптимистичнее выглядят другие цифры: ежемесячно вебинары Института развития образования РТ посещают по 150 учителей из 28 субъектов РФ. В федеральный список включено 86 учебников татарского языка и литературы, они легитимны во всех учебных заведениях России, подчеркнул министр. При этом в 2024 году в эти заведения было передано 17 740 татарских учебников.

— С 2018 года у нас, конечно, возникла проблема с выбором родного татарского языка со стороны родителей, — коснулся самой большой проблемы Хадиуллин. — Это направление очень серьезное, мы ведем работу не только с татарскими общественными организациями, не только с национально-культурными автономиями и другими общественными организациями. Совместно с исполкомом Конгресса татар мы встречаемся с руководителями министерств образования субъектов РФ и разъясняем им, что статьи 11 и 14 (закона об образовании, — прим. ред.) касаются не только Татарстана, а всей России, всех субъектов. Независимо от условий, дети имеют право изучать свой родной язык.

Порой, отметил Хадиуллин, детей внутри класса не хватает. «Мы предлагаем в одной параллели собрать детей из разных классов и создать условия для родного татарского языка. Этим занимаются наши специалисты, у нас есть полное понимание, мы благодарны, что они прислушиваются к мнению Татарстана», — указал министр образования.

В регионах татарский язык предлагают изучать, собирая учеников из параллельных классов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Почему не едут?

В середине встречи Фарид Мухаметшин прервал выступление заместителя министра труда, занятости и социальной защиты РТ Натальи Бутаевой о реализации госпрограммы РТ «Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019—2025 годы». Председатель Госсовета РТ объяснил, что ему нужно обсудить с председателем Госдумы Вячеславом Володиным вопрос по органам местного самоуправления.

— Я обратился к нему, мы стоим на позиции не поддерживать эту федеральную инициативу. Извините, коллеги. Отлучусь на пять минут. Поселенческий уровень — мы что, оставляем сельского жителя с его проблемами? Сельсоветы кончаем, поссоветы кончаем, и он должен ехать или в город, или в райцентр. Небольшие вопросы, но это неправильно. В следующем году у нас свои муниципальные выборы. Через кого проводить политику в сельской местности? Сельсовет, его величество. Попытаюсь убедить.

Программа, о которой говорила Бутаева, как указал позднее начальник Управления по вопросам миграции МВД по РТ Марат Галеев, рассчитана на людей, владеющих русским языком и готовых к адаптации в российском обществе. При этом значительное количество людей, желающих переехать в Россию, — жители Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана. Количество татар за годы работы программы сократилось вдвое.

— Необходимо понимать, что каждый из них прибывает не один, а со своими многочисленными родственниками, — указал Галеев.

Кроме того, часть соотечественников подали заявку на получение гражданства в качестве репатриантов. Из 109 человек въехало 23: Узбекистан, Туркменистан, США, Латвия, Кыргызстан.

Олег Коробченко отметил, что другие регионы принимают свои программы по помощи переселению — более успешные. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Приходится констатировать, что ряд иностранных граждан пользуются программой только как инструментом для получения гражданства РФ. Приобретя гражданство, они убывают в страну исхода либо в другие субъекты, — отметил Галеев. — Одной из причин является высокий уровень жизни в нашей республике, порой неподъемный на первоначальном этапе для вновь прибывшего иностранного гражданина. Практика показывает, что, даже продав свое жилье в стране исхода, иностранный гражданин не может позволить себе приобрети равнозначное жилье у нас.

Как итог — 9-е место в ПФО по результатам программы. «Средний возраст — 36 лет, 77% имеют детей, 38% — наши бюджетные работы», — отметил качественный среднестатистический образ переселенца Шайхразиев и предложил обсудить вопрос еще раз.

— Многие наши бывшие земляки мечтают вернуться, но программа не соответствует соотечественникам европейского уровня, и сейчас в регионах принимаются другие программы. В Калужской области, например. На Горный Алтай 1 000 человек приехало за полгода, — отметил министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, предложив воспользоваться опытом других регионов.

Все-таки девятое место — это как-то не по-татарстански, отметили депутаты.