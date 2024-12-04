Депутаты Татарстана обсудили обучение татар в регионах и переселение соотечественников
В Госсовете Татарстана выступили с предложением объединить уроки татарского языка для учеников параллельных классов в других регионах России, а также плотно заняться переселением земляков в нашу республику. Обе темы обсуждали на заседании Координационного совета по делам соотечественников при раисе РТ. Пока в основном приезжают из бывших стран Союза, поскольку для европейцев проживание в республике дорого.
«Начинаем движение по России»
Первую часть заседания посвятили татарским диаспорам и землячествам. Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин напомнил, что в зарубежных поездках Рустам Минниханов всегда находит время для общения с татарским активом «в теплой неформальной обстановке».
Заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев указал, что в прошлом году в связи с выборами президента России оргкомитет Всемирного конгресса татар объехал восемь федеральных округов: «от Калининграда до Камчатки, от Якутска до Грозного».
— 12 января в 2025 году мы начинаем движение по России, — сообщил председатель Национального совета ВКТ. Теперь в связи с выборами 14 сентября, когда пройдут и выборы глав 18 субъектов Федерации.
Шайхразиев также рассказал об открытии памятников татарским деятелям: в Ялте установили монумент Гали Мазитову. Планируется, что его имя присвоят местной школе. Такой же проект есть в Бишкеке — местную школу хотят превратить в культурный и спортивный центр. В столице Кыргызстана также открыли и памятник Мусе Джалилю. Кроме того, его память увековечили в Кургане, Шадринске, в селе Усть-Багаряк Челябинской области. В Бресте появилась памятная доска, посвященная татарам, погибшим при обороне и освобождении города.
Вспомнил Василь Гаязович и молодежь, отметив работу нового председателя Всемирного форума татарской молодежи Райнура Хасанова. Обращаясь к министру молодежи РТ Ринату Садыкову, попросил его подключать форум к событиям Минмола. Не забыл, конечно, и про Сабантуи, сообщив, что в 2025 году в Ташкенте впервые пройдет Среднеазиатский праздник плуга. Всего в 2024-м было организовано 294 Сабантуя, из них 60 — в 22 странах.
Кроме того, Шайхразиев сообщил, что после семилетнего перерыва в Казани пройдет форум татарской молодежи — 23—27 апреля. Выразил надежду, что на пленарное заседание придет раис Татарстана Рустам Минниханов. Продолжится это событие заседанием Национального совета Всемирного конгресса татар «Милләт җыены».
«Независимо от условий, дети имеют право изучать свой родной язык»
Оптимизм встречи снизил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, рассказав, что сейчас татарский язык и литературу изучают в рамках учебного плана в 24 субъектах страны, факультативно — в 15, в кружках — в 19. При этом лишь 50 человек из 15 регионов и 10 педагогов из пяти зарубежных стран прошли курсы повышения квалификации для руководителей и учителей татарского языка и литературы. Кроме того, еще 35 человек прошли переподготовку на учителя татарского языка и литературы. При этом в Казань продолжают приезжать учиться этой профессии.
— Единственное, что нас беспокоит, — отметил Хадиуллин, — после обучения они остаются в республике и не возвращаются в свои регионы.
Оптимистичнее выглядят другие цифры: ежемесячно вебинары Института развития образования РТ посещают по 150 учителей из 28 субъектов РФ. В федеральный список включено 86 учебников татарского языка и литературы, они легитимны во всех учебных заведениях России, подчеркнул министр. При этом в 2024 году в эти заведения было передано 17 740 татарских учебников.
— С 2018 года у нас, конечно, возникла проблема с выбором родного татарского языка со стороны родителей, — коснулся самой большой проблемы Хадиуллин. — Это направление очень серьезное, мы ведем работу не только с татарскими общественными организациями, не только с национально-культурными автономиями и другими общественными организациями. Совместно с исполкомом Конгресса татар мы встречаемся с руководителями министерств образования субъектов РФ и разъясняем им, что статьи 11 и 14 (закона об образовании, — прим. ред.) касаются не только Татарстана, а всей России, всех субъектов. Независимо от условий, дети имеют право изучать свой родной язык.
Порой, отметил Хадиуллин, детей внутри класса не хватает. «Мы предлагаем в одной параллели собрать детей из разных классов и создать условия для родного татарского языка. Этим занимаются наши специалисты, у нас есть полное понимание, мы благодарны, что они прислушиваются к мнению Татарстана», — указал министр образования.
Почему не едут?
В середине встречи Фарид Мухаметшин прервал выступление заместителя министра труда, занятости и социальной защиты РТ Натальи Бутаевой о реализации госпрограммы РТ «Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019—2025 годы». Председатель Госсовета РТ объяснил, что ему нужно обсудить с председателем Госдумы Вячеславом Володиным вопрос по органам местного самоуправления.
— Я обратился к нему, мы стоим на позиции не поддерживать эту федеральную инициативу. Извините, коллеги. Отлучусь на пять минут. Поселенческий уровень — мы что, оставляем сельского жителя с его проблемами? Сельсоветы кончаем, поссоветы кончаем, и он должен ехать или в город, или в райцентр. Небольшие вопросы, но это неправильно. В следующем году у нас свои муниципальные выборы. Через кого проводить политику в сельской местности? Сельсовет, его величество. Попытаюсь убедить.
Программа, о которой говорила Бутаева, как указал позднее начальник Управления по вопросам миграции МВД по РТ Марат Галеев, рассчитана на людей, владеющих русским языком и готовых к адаптации в российском обществе. При этом значительное количество людей, желающих переехать в Россию, — жители Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана. Количество татар за годы работы программы сократилось вдвое.
— Необходимо понимать, что каждый из них прибывает не один, а со своими многочисленными родственниками, — указал Галеев.
Кроме того, часть соотечественников подали заявку на получение гражданства в качестве репатриантов. Из 109 человек въехало 23: Узбекистан, Туркменистан, США, Латвия, Кыргызстан.
— Приходится констатировать, что ряд иностранных граждан пользуются программой только как инструментом для получения гражданства РФ. Приобретя гражданство, они убывают в страну исхода либо в другие субъекты, — отметил Галеев. — Одной из причин является высокий уровень жизни в нашей республике, порой неподъемный на первоначальном этапе для вновь прибывшего иностранного гражданина. Практика показывает, что, даже продав свое жилье в стране исхода, иностранный гражданин не может позволить себе приобрети равнозначное жилье у нас.
Как итог — 9-е место в ПФО по результатам программы. «Средний возраст — 36 лет, 77% имеют детей, 38% — наши бюджетные работы», — отметил качественный среднестатистический образ переселенца Шайхразиев и предложил обсудить вопрос еще раз.
— Многие наши бывшие земляки мечтают вернуться, но программа не соответствует соотечественникам европейского уровня, и сейчас в регионах принимаются другие программы. В Калужской области, например. На Горный Алтай 1 000 человек приехало за полгода, — отметил министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, предложив воспользоваться опытом других регионов.
Все-таки девятое место — это как-то не по-татарстански, отметили депутаты.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.