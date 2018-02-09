Грядет отставка главы Минздрава РТ?

На пост главного по медицине в Татарстане прочат двух кандидатов — проректора КФУ и главу Муслюмово

Фото: Максим Платонов

Скорую отставку Аделя Вафина с поста министра здравоохранения Татарстана прогнозируют источники «Реального времени» в казанском Кремле, правоохранительных органах и медицинском сообществе. Последние утверждают, что на следующий день после смерти своего зама Елены Шишмаревой министр якобы собрал круг доверенных людей и фактически попрощался. «Реальному времени» назвали двух возможных кандидатов на пока еще занятую вакансию — проректора КФУ Андрея Киясова и главу Муслюмово Рамиля Муллина.

Пресс-служба: «Министр на работе»

Сегодня утром одно из казанских изданий поспешило отправить министра здравоохранения в отставку. Однако в самом Минздраве эту информацию не подтверждают. «Министр на работе. В данный момент он принимает участие в гражданской панихиде», — сообщила «Реальному времени» пресс-секретарь ведомства Айгуль Салимзянова, напомнив, что сегодня в Казанской медакадемии проходит церемония прощания с заместителем министра здравоохранения Еленой Шишмаревой. 3 февраля суд отправил ее под домашний арест по делу о хищении 5,1 млн рублей бюджета, а 7 февраля тело Шишмаревой нашли с ножевыми ранениями. С предварительной версией силовиков о суициде родственники покойной не согласны.



Что до Аделя Вафина, то министром здравоохранения он работает пятый год. Шесть лет до этого, при Айрате Фаррахове, занимал пост первого замглавы ведомства. Продолжительное время Вафин был на хорошем счету, несмотря на то, что поток жалоб на работу медицинских учреждений не утихал никогда.

В конце 2017 года в Минздраве РТ провели серьезную ревизию по заданию президента республики. Участвовали сотрудники МВД, прокуратуры и антикоррупционного управления казанского Кремля. Огласку результаты их работы пока не получили, однако источники «Реального времени» утверждают, что силовики накопали материалов не на одно уголовное дело и после изучения выводов проверяющих в казанском Кремле всерьез задумались об отставке «главного по врачам» и стали подыскивать возможных кандидатов.

В конце 2017 года в Минздраве РТ провели серьезную ревизию по заданию президента республики. Фото prokazan.ru



Проверяющие представили печальную картину — почти у каждого второго главврача имеется подконтрольная частная клиника, а торги по заказам медучреждений и ведомства неконкурентны и не экономят деньги бюджета, рассказал «Реальному времени» осведомленный источник в одном из силовых ведомств. И добавил, что в самом Минздраве были выявлены коррупционные риски, выражающиеся в том числе в конфликте интересов руководителей. Часть материалов касалась ныне покойной замминистра Шишмаревой, и после возбуждения дела в отношении нее на прошлой неделе о возможной отставке первого лица в министерстве заговорили вновь.

Примечательно, что Адель Вафин после задержания своей подчиненной хранил молчание, публично за Шишмареву не заступался. Но ее уход из жизни прокомментировал, назвав трагедией и серьезной потерей для министерства.

От медбрата до главы

Третья волна «новостей» о якобы уже принятом кадровом решении по министру здравоохранения пошла гулять 8 февраля. Источник издания в медицинском сообществе рассказал, что в этот день министр собрал круг доверенных людей и фактически попрощался. В министерстве эту информацию не комментируют.

На фоне слуха об отставке уже обсуждаются возможные претенденты на ключевой пост в здравоохранении. Как стало известно «Реальному времени», в аппарате президента рассматривают две кандидатуры — 43-летнего главу Муслюмовского района Рамиля Муллина и 56-летнего директора института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрея Киясова.

Рамиль Муллин является кандидатом медицинских наук, имеет за плечами, кроме медицинского, еще и юридическое образование. После школы работал пару лет киномехаником, затем посещал лекции дневного отделения Казанского медуниверситета в качестве слушателя, наконец поступил и совмещал учебу на врача с работой медбратом на станции скорой помощи.

Муллина в сентябре 2013 года выдвинули на пост главы Муслюмовского района, где он и работает по сей день. Фото prav.tatarstan.ru



После выпуска стал санитарным врачом в родном Муслюмовском районе, а вскоре возглавил и местный центр Госсанэпиднадзора, правда, уже в 2001-м ушел в управление здравоохранения начальником отдела, а в 2003-м был назначен главным санитарным врачом Нижнекамска. Буквально через три года занял пост замглавы Нижнекамского района, а еще через четыре года, в 2010-м, был приглашен в Казань на должность замруководителя исполкома по вопросам организации муниципального контроля и одновременно начальника управления административно-технической инспекции. Именно с этой позиции Муллина в сентябре 2013 года выдвинули на пост главы Муслюмовского района, где он и работает по сей день. Звонок журналиста «Реального времени» и вопрос о возможном уходе Муллина в Казань сотрудников аппарата главы не удивил. Они с готовностью ответили, что такой информацией не располагают.

Академик и строитель банка стволовых клеток

Вторым кандидатом на невакантную должность называют доктора медицинских наук и проректора КФУ Андрея Киясова, который с 2012 года возглавляет Институт фундаментальной медицины и биологии университета. Одновременно с этим Киясов является членом совета Российского фонда фундаментальных исследований, экспертом Российской академии наук и Российского научного фонда, а также членом-корреспондентом Академии наук РТ.

Родился будущий врач и ученый в семье нефтяников в Бугульме. В 1985 году окончил педиатрический факультет Казанского медуниверситета, затем аспирантуру, стажировался в Леувенском университете (Бельгия). В 1995-м был назначен заведующим центральной научной лабораторией Казанского медуниверситета, а вскоре после защиты докторской возглавил кафедру анатомии. В 2009-м стал проректором КГМУ по научной и инновационной работе, а в 2012-м изменил альма-матер — ушел в Казанский госуниверситет развивать медицинское направление. На сайте «Лиги выпускников КГМУ» сообщается, что любимая поговорка Киясова: «Партия сказала: «Надо!», комсомол ответил: «Есть!». Именно при его участии в Татарстане был создан банк стволовых клеток и начала работу республиканская программа по развитию клеточной медицины.

В приемной проректора КФУ Киясова секретарь сегодня заявила, что о предложении шефу возглавить Минздрав впервые слышит и комментировать информацию не будет, а сам Андрей Павлович находится в командировке в Москве.

Именно при его участии в Татарстане был создан банк стволовых клеток и начала работу республиканская программа по развитию клеточной медицины. Фото kpfu.ru

Вопросы без ответа

За время руководства Аделя Вафина Министерство здравоохранения Татарстана не один раз подвергалось критике как со стороны президента республики, так и со стороны граждан. В 2016 году на итоговой коллегии ведомства Рустам Минниханов попенял министру на то, что население недовольно качеством медицинских услуг. Через год он напомнил Вафину, что Минздрав занимает второе место по уровню финансирования, но жалоб от пациентов меньше не становится — только за прошлый год через «Народный контроль» на врачей поступило почти 900 жалоб, и это не считая обращений к президенту через социальные сети.

До сих пор остро стоит в республике и вопрос с обеспечением лечения для онкобольных. Виной тому — постоянные поломки и нехватка специального оборудования, из-за которого у пациентов сбиваются графики лечения. Впрочем, есть проблемы и с обеспечением лекарственными средствами. По итогам 2017 года по льготам медикаменты смогли получить только 28,7% онкобольных.

Проблема с льготными лекарствами касается не только больных раком. На заседании комитета Госсовета РТ по социальной политике сообщалось, что в Татарстане из всех льготников бесплатные лекарства получили только 39%.

Поднималась в свое время и еще одна важная проблема — татарстанские дети с редкими заболеваниями были вынуждены добиваться положенного по закону лечения через суд, потому что средств на их обеспечение у Минздрава не находится. Тогда Адель Вафин комментировать эту тему отказался.



Спустя два года после выхода материала «Реального времени» ситуация не изменилась — судебные разбирательства в борьбе за жизнь продолжаются.

Не один год систему здравоохранения Татарстана пытаются сделать дружелюбнее и доступнее, что удается не везде и не всегда. Фото Олега Тихонова

Не один год систему здравоохранения Татарстана пытаются сделать дружелюбнее и доступнее, что удается не везде и не всегда. Даже с «информатизацией» больниц очереди в них если и уменьшились, но точно не пропали. А еще два года назад соцсети «взорвали» фотографии у детской стоматологии на Парина, где ночью выстроилась очередь из родителей, пытавшихся записать своего ребенка к врачу.