Алишер Усманов приостановил свои полномочия на посту президента Федерации фехтования

Алишер Усманов добровольно приостановил свою деятельность в качестве президента Международной федерации фехтования (FIE). Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте федерации.



Усманов был избран на пост президента FIE 30 ноября на конференции в Ташкенте. Кандидатуру Усманова выдвинули в октябре, и ее поддержали представители 103 стран. В последние два года временно обязанности президента FIE исполнял представитель Греции Эммануэль Кациадакис.

Исполнительный комитет FIE собрался 1 декабря 2024 года, где был проинформирован о решении Усманова приостановить исполнение своих полномочий для обеспечения эффективной работы федерации. Комитет принял и ратифицировал это решение.

Анастасия Фартыгина