Каждый второй заемщик тратит на погашение кредита до 30% ежемесячного дохода семьи

Фото: Динар Фатыхов

Несмотря на то, что процентные ставки находятся на высоком уровне, большинство россиян пока успешно справляются с выплатами по кредитам.



Согласно опросу ВЦИОМ, каждый год меняется привлекательность кредитов для россиян. Это связано с объективными (доход, экономика, кредитные предложения) и субъективными (ощущение стабильности, личные убеждения, финансовая грамотность) факторами.



Примерно половина респондентов, относящихся к категории граждан с невысоким уровнем дохода, заявили о наличии кредитов (54%). Это в 1,3 раза больше, чем среди людей с высоким уровнем дохода (40%).

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В 2009–2013 годах интерес к кредитам был умеренным, но в 2017 году произошел резкий скачок до 58%. В 2019–2022 годах показатель колебался от 49% до 53%, в последние два года оставаясь стабильным на уровне 46%. Сегодня россияне берут кредиты менее охотно, с 2022 г. увеличение составило всего 5 п.п.



Каждый второй заемщик тратит на погашение кредита от 10 до 30% ежемесячного дохода семьи ( в 2019 г. — 47%), еще 17% — от 31 до 50% (в 2019 г. — 21%). У каждого десятого платеж по кредиту забирает около половины семейного бюджета (10%, в 2019 г. — 13%), 64% (или 46% от общего числа опрошенных) сообщили, что в течение последнего года не испытывали сложностей с его выплатой.

За последние пять лет доля граждан высоко оценивающих шансы выплатить кредит, выросла с 19% до 25%, приблизившись к значениям 2017 г. (28%). Процент людей, которые верят в его легкое погашение, остается примерно на одном уровне (39–44%), составляя 41% .



Дарья Пузикова