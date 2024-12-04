Суд удовлетворил иск о приостановлении деятельности кафе «Исфара» в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Суд полностью удовлетворил иск прокурора Приволжского района Казани о приостановлении работы кафе «Исфара» на улице Авангардной. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

В ходе проверки прокуратура выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и требований пожарной безопасности в деятельности заведения. После вступления решения суда в законную силу прокуратура возьмет на контроль его исполнение.



Напомним, что сегодня глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ЧП в кафе в селе Высокая Гора в Татарстане. По данным следствия, трое клиентов заведения заразились кишечной инфекцией.



Анастасия Фартыгина