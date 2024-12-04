Суд удовлетворил иск о приостановлении деятельности кафе «Исфара» в Казани
Суд полностью удовлетворил иск прокурора Приволжского района Казани о приостановлении работы кафе «Исфара» на улице Авангардной. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.
В ходе проверки прокуратура выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и требований пожарной безопасности в деятельности заведения. После вступления решения суда в законную силу прокуратура возьмет на контроль его исполнение.
Напомним, что сегодня глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ЧП в кафе в селе Высокая Гора в Татарстане. По данным следствия, трое клиентов заведения заразились кишечной инфекцией.
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