Ученые прогнозируют полное исчезновение арктического льда уже к 2027 году

Ученые предрекают возможное полное исчезновение арктического морского льда уже к 2027 году. К такому выводу пришли климатолог Селин Хёзе из Гетеборгского университета и доцент университета Колорадо Александра Ян. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Daily Mail.

Исследователи провели 300 компьютерных симуляций, которые показали, что Арктика может полностью освободиться ото льда в течение ближайших 9—20 лет, независимо от дальнейшего изменения уровня выбросов парниковых газов. При этом по девяти из 300 симуляций это может произойти уже через три года.

Минимальная площадь арктического морского льда в 2024 году составила 1,65 млн кв. миль, что значительно ниже среднего показателя за период 1979–1992 годов (2,65 млн кв. миль).

По словам Селин Хёзе, исчезновение арктического льда вызовет серьезные изменения в климате и экосистеме планеты. В качестве примера приводятся прогнозы экстремального похолодания до -20°C на юге Италии и повышенного риска лесных пожаров в Скандинавии.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ученые подчеркивают, что само по себе таяние арктического льда не приведет к значительному повышению уровня моря, так как лед уже находится в воде. Однако повышение температуры воды в Арктике может ускорить таяние ледников на суше, что уже приведет к росту уровня мирового океана. Сокращение площади арктического морского льда наблюдается с середины 1990-х годов.

Рената Валеева