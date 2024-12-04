МВД России предупредили о новом виде мошенничества под названием «спуфинг»

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Мошенники начали подделывать известные сайты и номера телефонов, используя метод, известный как «спуфинг». Об этом сообщили в МВД России через свой телеграм-канал.



Злоумышленники создают фальшивые сайты, замаскированные под официальные ресурсы, с целью кражи личных данных россиян. Кроме того, они используют поддельные мобильные номера для рассылки вредоносных файлов, которые часто маскируются под рабочие документы. Открытие такого файла может привести к автоматической установке вредоносной программы на устройство жертвы.

Чтобы не стать жертвой «спуфинга», МВД призывает граждан внимательно проверять адреса отправителей сообщений, осторожно относиться к почтовым вложениям и быть внимательнее при ответах на телефонные звонки.

Ведомство также напоминает о необходимости не разглашать личные данные в интернете, чтобы защитить себя от мошенничества.

Анастасия Фартыгина