МВД России предупредили о новом виде мошенничества под названием «спуфинг»
Мошенники начали подделывать известные сайты и номера телефонов, используя метод, известный как «спуфинг». Об этом сообщили в МВД России через свой телеграм-канал.
Злоумышленники создают фальшивые сайты, замаскированные под официальные ресурсы, с целью кражи личных данных россиян. Кроме того, они используют поддельные мобильные номера для рассылки вредоносных файлов, которые часто маскируются под рабочие документы. Открытие такого файла может привести к автоматической установке вредоносной программы на устройство жертвы.
Чтобы не стать жертвой «спуфинга», МВД призывает граждан внимательно проверять адреса отправителей сообщений, осторожно относиться к почтовым вложениям и быть внимательнее при ответах на телефонные звонки.
- Ведомство также напоминает о необходимости не разглашать личные данные в интернете, чтобы защитить себя от мошенничества.
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