Чем болеет и от чего умирает Татарстан?

В Тетюшском районе «эпидемия» рака, в Спасском — инфаркта, а Муслюмовский — лидер по детской смертности

Фото: Максим Платонов

От каких болезней жители Татарстана умирают чаще всего, решило выяснить «Реальное время». За основу мы взяли рейтинг эффективности учреждений здравоохранения, составленный Минздравом республики. Оказалось, что Тетюши гибнут от рака — смертность в два раза выше, чем в среднем по Татарстану. В Спасском районе население трудоспособного возраста косят инфаркты. А в Муслюмовском «эпидемия» детской смертности — умирает каждый 35-й младенец.

В Тетюшах умирают от рака

В I полугодии 2018 года общая смертность в Татарстане составила 10,3 случая на 1000 жителей, средний показатель по РФ — 12,6. Больше всего умирают в Тетюшах — 18,9 человека на 1000 жителей, там же наблюдается самая большая естественная убыль населения. Меньше всего жителей потеряли Пестрецы, Набережные Челны и Нижнекамск — 8,3 покойного на 1000 жителей. Видимо, в Закамье сказывается трудовая миграция, а Пестрецы должны благодарить переезжающих в строящиеся здесь жилые комплексы казанцев.

Болезнь, которая уносит больше всего жизней татарстанцев, — рак. Смертность от новообразований в Татарстане составляет 170,1 случая на 100 тыс. жителей. Отметим, что в России этот показатель выше, — 194 человека на 100 тыс.

По районам ситуация неоднородная. Самые плохие прогнозы снова у жителей Тетюш. Там в I полугодии 2018 года смертность от рака составила 284,6 человека на 100 тыс. жителей — это на 70% больше, чем в среднем по Татарстану. На втором месте страшного рейтинга Бугульминский район — 232 случая на 100 тыс. жителей, на третьем — Апастовский (225 случаев на 100 тыс. жителей).

Самый благополучный район — Арский, там смертность от рака в два с половиной раза ниже, чем в среднем по Татарстану (74,7), в Алькеевском тоже неплохо — 82,4 случая, в Заинском — 103,2. В Казани смертность от новообразований чуть выше общероссийских значений — 196,3 случая на 100 тыс. жителей.

Болезнь, которая уносит больше всего жизней татарстанцев, — рак. Фото Олега Тихонова

Высокую заболеваемость раком врачи обычно объясняют общим старением населения в отдельных районах, поскольку болезнь «любит» пожилых. Рейтинг Минздрава подтверждает теорию частично. Согласно данным Татстата, самыми «старыми» районами являются Рыбно-Слободский, Тетюшский и Апастовский — здесь средний возраст жителей 43 года и там действительно высокая смертность от рака. Но в «молодой» Казани со средним возрастом 38 лет ситуацию благополучной не назовешь. Арский район не является «молодым», в Заинске средний возраст составляет 42 года, тем не менее там относительно благополучная ситуация.

В Спасском районе — от болезней системы кровообращения

Интересно, что в Тетюшах самая высокая смертность от рака и среди трудоспособного населения — 173,1 человека на 100 тыс. жителей трудоспособного возраста. Еще один антилидер — Спасский район, здесь показатель 178,4 человека на 100 тыс. трудоспособного населения. На третьем месте Мамадышский район — 149,6. В среднем по Татарстану этот показатель равен 69,1 человека на 100 тыс. населения, в России — 79,1.

Меньше всего от рака умирают трудящиеся Тукаевского района (19,1), этот же район сравнительно благополучный по смертности от онкологии вообще (128 случаев на 100 тыс.) На втором месте Атнинский — 28,8 на 100 тыс. среди трудоспособного населения и 113,8 в общем. На третьем Арский район – 41,9 случая на 100 тыс. трудоспособного населения. В Казани — 52,7.

Но у работающих татарстанцев онкология все-таки не главная причина смерти. Чаще всего их косят болезни системы кровообращения — 152,2 случая на 100 тыс. трудоспособного населения. В России этот показатель — 157 случаев на 100 тыс.

Интересно, что в районах, где больше всего умирают от онкологии, больше всего умирают и от заболеваний сердца и сосудов. Может, это говорит в общем о качестве диагностики и лечения там? Антилидер снова Спасский район (297,3 случая на 100 тыс. жителей трудоспособного возраста), на втором месте — Тетюшский (276,9), на третьем Алексеевский (292). Чаще, чем остальные татарстанцы, жители Спасского района умирают от инфарктов, а жители Ютазинского — от инсультов.

У работающих татарстанцев онкология все-таки не главная причина смерти. Чаще всего их косят болезни системы кровообращения. Фото Марии Горожаниновой

Лучше всего дела сердечные у сабинцев (86,2 смерти на 100 тыс. жителей трудоспособного возраста), в Атнинском (115,1) и Черемшанском (116,7) районах. В Казани от болезней сердца и сосудов умирают примерно 123 трудоспособных на 100 тыс. жителей такого же возраста.

В Муслюмово лучше не рожать и не лечить детей

Один из ключевых показателей, по которому оценивают эффективность системы здравоохранения, — материнская и младенческая смертность. В 2018 году в России он достиг исторического минимума — 5,5 случая на 1000 детей, родившихся живыми. В докладе Минздрава РФ говорится, что это результат программы «Технологии и комфорт — матерям и детям», в рамках которой в регионах построены перинатальные центры и внедрена трехуровневая система оказания помощи беременным, роженицам и младенцам.

В Татарстане в первой половине 2018 года младенческая смертность была ниже среднероссийского показателя — 4,4 случая на 1000 новорожденных. Но опять-таки — это средняя температура по больнице. Если в 19 районах не умер ни один малыш, то в других цифры просто ужасающие.

В Муслюмовском районе зафиксировано 28,8 смерти на 1000 детей, родившихся живыми, то есть умирает каждый 35-й новорожденный. В Сармановском — 17,4, в Тюлячинском — 15,2. Кстати, в конце 2016 года при Муслюмовской ЦРБ закрыли родильный дом, объяснив это тем, что в межмуниципальных перинатальных центрах рожать надежнее. В структуре младенческой смертности учитываются дети, умершие в возрасте до 1 года, так что большие вопросы не только к системе родовспоможения, но и к педиатрии.

Муслюмовский район лидирует по детской смертности детей до 4 лет — 452 ребенка на 100 тыс. такого же возраста. Печальную статистику с ним делят опять же Сармановский (272) и Пестречинский (247,2) районы.

Еще один важный показатель, по которому оценивают качество родовспоможения, — материнская смертность. По России этот показатель в 2017 году составил 7,3 случая на 100 тыс. родов. В Татарстане в первой половине 2018 года — 8,8. Одна роженица умерла в Апастовском районе, вторая — в Бугульминском.

В Татарстане в первой половине 2018 года младенческая смертность была ниже среднероссийского показателя. Фото Максима Платонова

Итоги рейтинга: где с медициной хуже всего

Сравнив данные Минздрава Татарстана по смертности в районах и эффективности работы учреждений здравоохранения, можно сделать вывод, что больше всего повезло жителям Арского, Кукморского, Балтасинского, Черемшанского, Нижнекамского, Атнинского, Пестречинского, Азнакаевского, Альметьевского районов, Набережных Челнов и Казани.

Если оглядываться на рейтинг Минздрава, стоит задуматься о смене места жительства или о смене места работы чиновникам от здравоохранения в Муслюмовском, Тетюшском, Бавлинском, Дрожжановском, Мензелинском, Бугульминском, Кайбицком, Чистопольском, Ютазинском и Спасском районах. Эффективность работы учреждений здравоохранения последнего оценена лишь в 26 баллов из 100.

Заболеваемость и смертность в РТ

Наименование районов Естественный прирост (убыль) на 1000 человек населения, рассчет с поправочным коэффициентом материнская смертность Смертность населения Смерт.насел.трудоспособного возраста на 100 тыс. населения соответствующего возраста Исполнение целевых показателей Плана мероприятий («дорожная карта»), направленного на снижение смертности населения РТ (кол-во невыполненных показателей) младен-ческая, на 1 000 человек родив-шихся живыми от туберкулеза, на 100 тыс. населения общая, на 1000 населения, рассчет с поправочным коэффициентом новообразований от органов дыхания, рассчет с поправочным коэффициентом от органов пищеварения, рассчет с поправочным коэффициентом Арский -1,1 — 10,1 7,7 8,5 Кукморский -0,8 — 0,0 0,0 11,5 Балтасинский -0,1 — 0,0 0,0 8,6 Черемшанский -4,7 — 0,0 10,5 10,5 Нижнекамский 1,8 — 1,9 2,9 8,3 Атнинский -4,0 — 0,0 0,0 11,1 Пестречинский 0,9 — 8,8 11,0 8,2 г. Наб. Челны 2,8 — 6,1 2,3 8,3