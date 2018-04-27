Новым главврачом республиканского онкодиспансера назначен Хидиятов
Министр здравоохранения РТ Марат Садыков представил коллективу Республиканского клинического онкологического диспансера нового главного врача. Приказом министра здравоохранения РТ на должность главного врача ГАУЗ «РКОД МЗ РТ» назначен Ильгиз Хидиятов.
Хидиятов оставил пост главврача МБУЗ «Зеленодольская ЦРБ». До этого он был главврачом ГУЗ «Пестречинская ЦРБ», а также начальником отдела кадровой политики Минздрава РТ, сообщает пресс-служба диспансера.
Хидиятов также является депутатом районного Совета Зелендольского муниципального района РТ.
Напомним, на посту главврача республиканского диспансера Хидиятов сменил Ильдара Хайруллина.ОбществоВласть Татарстан
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