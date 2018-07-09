Казанской скорой выставили диагноз: нашли коррупционные нарушения на 105 млн рублей

«Мертвый» автопарк и неоправданные расходы — Счетная палата РТ подтвердила многое из того, на что давно жаловались фельдшеры и водители неотложки

Фото: Максим Платонов

Неоправданные расходы, несписанные автомобили и подозрительные в плане коррупционной составляющей аукционы — таков неполный список нарушений, выявленных Счетной палатой Татарстана на казанской Станции скорой медицинской помощи в ходе проведенной весной проверки целевого и эффективного использования средств, выделенных в 2016—2017 годах и первом полугодии 2018 года. О том, что ситуация на станции скорой нездоровая, «Реальное время» писало неоднократно. Теперь многое из того, против чего бунтовали водители учреждения, получило официальное подтверждение.

Подсчитали — поразились



Проверка Счетной палаты РТ коснулась не только казанской, но и набережночелнинской скорой, однако если учесть, что в Казани эта служба имеет девять подстанций, а в Набережных Челнах лишь одну, легко сделать вывод, за каким учреждением числится львиная доля нарушений, которые проверяющие оценили в общей сложности в 110 миллионов рублей. И 105 из них — это, как сформулировано в отчете Счетной палаты, «нарушения в сфере управления и распоряжения государственной собственностью».

Проверка обнаружила тот самый «мертвый» автопарк, который не обнаружили должностные лица из Минздрава РТ в ходе служебной проверки в начале прошлого года. В ходе инвентаризации Счетной палатой было выявлено, что учреждениями скорой не используются 40 санитарных автомобилей общей стоимостью 83 млн рублей. На этот металлолом, не способный самостоятельно передвигаться, зачем-то приобретали недешевые полисы ОСАГО. Еще проверка нашла в гараже два разбитых специализированных мотоцикла стоимостью почти 1,5 млн рублей — их приобрели к Универсиаде, однако в 2014 году двухколесный транспорт попал в ДТП и так и не был восстановлен.

На момент проверки Счетной палаты, весной этого года, в Казани числилось 128 автомобилей скорой помощи, из них 68 — с полным физическим износом. Учитывая, что, согласно нормативам, казанская скорая должна располагать 120 бригадами, оснащенность автомобилями проверяющие оценили в жалкие 48 процентов от нормы. Но закупки автомобилей зависят от финансирования, а, стало быть, не зависят от воли руководителя подразделения. А вот содержание имеющегося автопарка в боевой готовности — уже задача главврача.

— Основной причиной [отсутствия своевременного ремонта автопарка] проверяемая организация указывает отсутствие средств, — указал Ильнур Мубараков на заседании коллегии Счетной палаты РТ 29 июня. — Вместе с тем существуют внутренние финансовые резервы. Установлены факты, в которых имеются риски коррупционных проявлений.

Проверяющие пришли к выводу, что в аукционах на поставку запчастей для машин скорой участвуют одни и те же аффилированные организации — ООО «Аврора», ООО «Торнадо-Авто», ООО СТО «ДЕПО», ООО «Компания Рамин Авто» и ООО «Интерзапчасть». При этом закупочные цены на одни и те же детали различались более чем в два раза. К примеру, ступицы для Ford Transit в «Рамин Авто» закупались по цене 2,8 тысячи рублей, а в СТО «ДЕПО» — уже по 5,9 тысячи. Так же загадочно, впрочем, колебались цены и при закупке деталей у других компаний: у торгового дома «Савой» брали рессоры по цене 6,4 тысячи, а у ООО «Аврора» те же рессоры купили по 14,6 тысячи за штуку… При этом контракты с фирмами-поставщиками заключались по максимальной цене, в крайнем случае начальную цену снижали для проформы — на один процент.

«При осуществлении государственных закупок проводилось «дробление» закупок, договоры заключались с единственным поставщиком без проведения торгов», — сделали вывод проверяющие, выявившие нарушений такого рода ни много ни мало на 2,4 миллиона рублей.

Проверка Счетной палаты РТ также обнаружила пылящуюся на складах казанской скорой технику: 150 радиостанций, более 80 мобильных телефонов и оргтехнику на более чем 20 миллионов рублей, в частности, более сотни электронных планшетов Samsung. Их в ноябре 2014 года было получено 107 штук, однако использовались на момент проверки лишь два…

За недостоверное отражение в учете товарно-материальных ценностей и нарушения ведения бухгалтерского учета на общую сумму 1,8 миллиона рублей Счетной палатой было составлено четыре протокола об административных правонарушениях.

А еще проверяющие «прошлись» по помещениям казанской Станции скорой помощи. И обнаружили, что помещения по адресу: улица Железнодорожников, 23 не эксплуатируются уже более семи лет, и все эти годы на их содержание тратятся крупные суммы из бюджета, поскольку все коммунальные и эксплуатационные расходы учреждение оплачивает. И что после недавнего ремонта части помещений казанской подстанции №1 на ул. Чехова, 3 их сейчас снова ремонтируют. «В декабре 2016 года ООО «Альфастрой» выплатили 265 тыс. рублей за ремонт части помещений казанской подстанции №1 на ул. Чехова, 3, а в 2018 году в них же был повторно проведен капитальный ремонт, — сообщила Счетная палата. — Осмотр других помещений этой подстанции показал, что их состояние не соответствует санитарным нормам — частично отсутствует линолеум, на стенах отслоилась штукатурка, мебель и предметы быта ветхие. Требуют ремонта также помещения гаража и склада, где протекает крыша, а смотровые ямы для ремонта машин заливаются грунтовыми водами».

Знакомые все лица

У упомянутых в отчете Счетной палаты РТ о проверке скорой семи компаний прослеживаются очевидные связи. Фаат Нагуманов является стопроцентным учредителем ООО «Торнадо-Авто» и ООО «Аврора» и одновременно — их директором. Помимо этого, ему на одну треть принадлежит и ООО «Реол». А остальные два собственника этой компании — Олег Разинкин и Ренад Исмагилов. При этом директору и совладельцу ООО «Реол» Олегу Разинкину полностью принадлежит ООО «Интерзапчасть», а Ренаду Исмагилову — ООО «Римоторс».

Еще две компании — ООО «Компания Рамин Авто» и ООО «СТО «Депо» — не связаны с указанными выше людьми. Владельцем «СТО «Депо» является Эдуард Матухнов. В ООО «Компания Рамин Авто» он учредителем никогда не был, зато полностью владеет сразу двумя компаниями со схожими названиями — ООО «Компания Рамин Авто 3» и ООО «Компания Рамин Авто 2». Что интересно, один из соучредителей Матухнова по другой компании — ООО «Мототрейд» — Булат Фатхуллин является единственным учредителем и директором в ООО «Казань Арена Стади». Судя по сайту «Казань Арены», это «первая в Казани школа профессионального стюардинга».

Компания «Реол», которой владеют Нагуманов, Исмагилов и Разинкин, получила от казанского ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» лишь один контракт стоимостью 1,5 миллиона рублей на поставку запчастей для автотранспорта, и было это достаточно давно — в 2015 году. Остальные контракты компания получала в 2011 году — от Центра гигиены и эпидемиологии в Татарстане и УГИБДД МВД по Татарстану (суммарно — на 2,8 млн рублей), в 2014 году — от МУП по хозяйственному обслуживанию при исполкоме Казани, СДЮСШОР по настольному теннису, комплексного центра соцобслуживания населения «Исток-Башлангыч» Лениногорского района. Сумма тогда, впрочем, была очень небольшая — всего 156 тысяч рублей. В 2015 году в списке заказчиков, помимо ССМП, были «Татагролизинг», «Таттехмедфарм», Центр спортивной подготовки, Городская поликлиника №17, РЦ «Черноморец», Пестречинская ЦРБ и МУП «Центр подготовки исходной документации». В 2016 году в списке заказчиков — ЦХИСО МВД по Татарстану, ХОЗУ при кабмине Татарстана, Пестречинская ЦРБ. В другие годы госзаказов компания не получала.

ООО «Торнадо-Авто», принадлежащее Фаату Нагуманову, в 2016 году получило семь госзаказов на 26,9 млн рублей. Крупнейшие поступили от ЦХИСО (Центр хозяйственного и сервисного обеспечения) МВД по Татарстану — на 8,8 миллиона рублей, ГАУЗ «ССМП» Казани — на 7,8 миллиона и Приволжского окружного управления материально-технического снабжения МВД России — на 6,2 миллиона. Во всех случаях компания поставляла запчасти и занималась ремонтом автомобилей. В 2017 году эта фирма заработала на госзаказах 7,2 миллиона рублей, причем 7 миллионов пришлись на заказ ЦХИСО МВД по Татарстану.

Другая компания Нагуманова — ООО «Аврора» — получала госзаказы с 2012 по 2016 годы. В списке крупнейших заказчиков — МВД по Татарстану (два заказа в 2012 году на 3,96 млн) и ГАУЗ «ССМП» (два заказа на 3,2 млн в 2013 году, три заказа на 8,2 млн рублей в 2014 году, один заказ на 6,9 млн в 2015 году, один заказ на 2,7 млн в 2016 году).

Компания «Интерзапчасть», которой владеет Олег Разинкин, получила суммарно лишь восемь заказов — все в 2017-м и 2018 году, и в списке заказчиков ССМП нет. В 2017 году два контракта на 18,9 миллиона рублей были получены от ЦХИСО МВД по Татарстану, еще один — на 498 тысяч — от «Центра спортивной подготовки». В 2018 году у компании — уже четыре заказа на 54,9 миллиона рублей. Крупнейший из них — на 39,8 миллиона рублей — от УМВД России по Ульяновской области. Еще 8 миллионов получено от ЦХИСО, 5 миллионов — от республиканского Минобра, а 1,9 миллиона — от СУ СКР по РТ. Интересно, что для УМВД по Ульяновской области «Интерзапчасть» поставляла отнюдь не запчасти, а сборно-разборные модульные сооружения, а для Минобра — картриджи и тонеры…

Фирма «Римоторс», принадлежащая Ренаду Исмагилову, в 2016 году получила контракт на 18,4 миллиона рублей для ЦХИСО (заказ запчастей), в 2017 — два контракта от СУ СКР по РТ в общей сложности на 3,8 млн рублей, по одному контракту от ССМП и ЦХИСО МВД по Татарстану (на 1,7 и 1,2 миллиона). Во всех случаях заказы связаны с запчастями или ремонтом. Наконец, уже в 2018 году получены контракты на техобслуживание и ремонт автомобилей: на 8,25 миллиона — от ЦХИСО, и на 500 тысяч рублей — от «Центра спортивной подготовки».

Компания Эдуарда Матухнова «СТО «Депо» получала контракты только в 2017-м и 2018 году, зато их было много и на очень серьезные суммы. В 2017 году «СТО «Депо» заключило 38 контрактов — с Водоканалом — «Центральным жилищно-коммунальным управлением» Минобороны по ЦВО, казанским «Метроэлектротрансом», Управлением Роспотребнадзора по Татарстану… — всего на 22,6 миллиона рублей. Крупнейшим из 38 контрактов был заключен с ГАУЗ «ССМП» на поставку запчастей — на 7,56 миллиона рублей. В 2018 году компания получала контракты от ПАТП №2, ЦХИСО МВД, «Татавтодора», Водоканала, ГИСУ, «Метроэлектротранса», а с ССМП было заключено два контракта общей стоимостью 1,8 миллиона рублей.

Со второй компанией Матухнова ситуация сложнее. Как уже говорилось, в списке учрежденных компаний нет ООО «Компания Рамин Авто», зато есть несколько со схожими названиями. ООО «Компания Рамин авто 3» не являлась поставщиком по каким-либо госзаказам. ООО «Компания Рамин авто 2» получает госзаказы с 2014 года, но контракты с ССМП заключала лишь в 2017 году — из было два, на 1,8 миллиона рублей.

Некому работать

На заседании коллегии Счетной палаты РТ, где утверждались результаты проверки скорой прозвучало, что в Набережных Челнах за год 330 раз скорая приезжала на вызов с 10(!)-часовым опозданием. Казанская скорая, как сообщило «Реальному времени» ее руководство, так сильно не опаздывает — зафиксированы лишь единичные случаи времени доезда бригад свыше двух часов, еще более редкие — свыше трех.

Но доехать к больному — это, оказывается, полдела: на скорой катастрофически не хватает специалистов, способных оказывать помощь пациентам. «Штаты врачей укомплектованы на 63 процента, фельдшерами — на 90 процентов, младшим медицинским персоналом — на 53 процента», — сообщает Счетная палата. При этом высок коэффициент совместительства: у врачей он доходит до 1,6, а у младшего медицинского персонала — и вовсе до 1,8. Что означает, что работают специалисты без отдыха, а значит, рискуют при переутомлении допустить ошибки… «При этом происходит сокращение штатной численности врачей и увеличение фельдшерского состава, то есть врачебная помощь замещается фельдшерской», — констатировали проверяющие.

— В настоящее время из 260 имеющихся ставок врачей 110 вакантны, и уже два года у нас нет притока молодых специалистов, — сообщил на заседании коллегии Счетной палаты новый главврач казанской скорой Фарид Галяутдинов (его предшественника Сергея Басанова министр здравоохранения РТ уволил еще в ходе проверки).

Он объяснил, что одной из причин кадрового «оголения» учреждения является приказ Минздрава России, согласно которому выпускники медуниверситетов обязаны отработать первые три года в первичном звене — в поликлиниках:

— Поэтому мы с нашим республиканским министерством направили предложение в МЗ РФ, чтобы и службу скорой помощи включили в первичное звено…

«Действовал по закону»

Сергей Басанов, который проработал в должности главврача казанской Станции скорой помощи чуть больше трех лет — с февраля 2015 года по март 2018-го, заверил корреспондента «Реального времени», что о коррупционной подоплеке заключаемых его учреждением контрактов понятия не имел:

— В обход тендеров я контракты заключать не вправе и отказаться от заключения контракта с победителем также по закону не могу. А что касается завышенных цен на детали — так ведь это могло быть связано с определенными требованиями к поставляемым деталям, а они указывались в техзаданиях, которые составлял не я, а руководитель автохозяйства! Сейчас он уволен, на предприятии ведется доследственная проверка…

На вопрос, почему годами не списывались старые, не способные выезжать на линию автомобили, Басанов ответил, что списание происходит в определенные нормативами сроки — через пять лет эксплуатации и заверил, что сам он подавал документы на списание машин своевременно. Дескать, проволочки связаны с бумажной казуистикой — когда еще документы пройдут положенные инстанции, включая республиканские Минздрав и Минземимущества…

А ситуация с разбитыми в ДТП мотоциклами, которые, по данным Счетной палаты, с 2014 года стоят без ремонта, в интерпретации экс-главврача выглядит так:

— Они попали в ДТП, потом шли суды, целью которых было установить виновников происшествий. Соответственно, проводились экспертизы, оценки. Все это время мы не имели права начинать ремонт.

Что же касается причин бессмысленной покупки полисов ОСАГО на оснащенную колесами «недвижимость» в виде старых машин, то это, по словам Басанова, вопрос не к нему, а к экс-руководителю автохозяйства. Тому самому, над которым — смотрите выше — нависла угроза уголовного дела…

Куда уехал уазик?

Эту угрозу и доследственную проверку, с которой недавно на казанскую Станцию скорой помощи пришли сотрудники УБЭП, проработавший в учреждении 17 лет водитель Михаил Давыдов считает личной заслугой. Он несколько лет добивался объективного расследования причин, по которым водители, чтобы реанимировать автомобили, были вынуждены покупать отсутствовавшие на складе автохозяйства скорой запчасти на личные деньги:

— Можно было не ремонтировать, но мы и так за работу мало получаем, а когда машина простаивает, зарплаты вовсе не будет… Сейчас это прекратилось, и запчасти на складе появились, но за годы беспредела слесари совсем потеряли совесть. Денег от нас ждут, пока им копейку не дашь — не подойдут. Ну и даем понемногу…

Давыдов, кстати, при новом руководителе вновь оказался за баранкой. Его в 2015 году перевели из водителей в уборщики: официально — в связи с инвалидностью, а по его убеждению — в отместку за «зарплатный бунт», который он вместе с товарищами поднял в 2013 году. Сейчас, говорит он, справедливость восторжествовала, но не вполне: Давыдов надеется, что доследственная проверка обернется-таки полноценным уголовным делом.

— Там есть что искать, — говорит он. — Вот к примеру, я знаю, что в нашем гараже восстановили разбитый в аварии и списанный уазик. Сейчас его нет. Вот куда он уехал?..

«Все, что не списано — спишем»

Расхлебывать последствия допущенных прежним руководством нарушений приходится новому главврачу казанской скорой Фариду Галяутдинову. И он заверил корреспондента «Реального времени», что работать без финансовых нарушений вполне реально:

— Говорят, что водители покупали запчасти для автомобилей скорой… Не могу ничего сказать про прошлые годы, но в смету этого года, готовившуюся еще при моем предшественнике, заложено достаточно средств на эти цели — семь миллионов рублей. С практикой, когда водитель сам ремонтировал свой автомобиль, покончено, сейчас его задача — только контролировать ход ремонта, присутствовать при этом. Это нормально — ему на этом автомобиле ездить… О том, что слесари вымогают у водителей деньги, я лично не слышал. Если такие факты есть — пусть человек, которого вынуждали заплатить, придет и мне скажет.

Что же касается несписанного автотранспорта, то, во-первых, по словам главврача, не все автомобили, которые подлежат списанию с точки зрения нормативов, должны быть списаны:

— Неиспользуемых машин на станции 27, они полностью исчерпали ресурс. Это в основном автомобили Ford Transit, которые скорая получила в 2012 году, — они за 6 лет прошли по 600—700 тысяч километров. Но те из них, что еще способны ездить, несмотря на износ, пока не списываем — будем заменять постепенно, по мере поступления новых. Списать все сразу невозможно: у нас и так работает восемьдесят, которых естественно не хватает обслуживать все вызовы своевременно, с 20-минутным доездом.

А во-вторых, говорит Галяутдинов, автомобили, эксплуатация которых невозможна по объективным причинам, могли бы уже сейчас быть списаны, если бы не доследственная проверка, которая сейчас ведется на Казанской станции скорой помощи:

— Оформление документов на списание — процесс длительный, они проходят через Минземимущества, Минздрав… Подал их мой предшественник, а недавно мы получили все согласования. И самое ближайшее время они будут утилизированы. А мотоциклы списывать не нужно, они уже в ремонте и скоро выйдут на линию.

На вопрос же о ремонте, вскоре после которого помещения подстанции на улице Чехова вновь начали ремонтировать, Галяутдинов ответил экскурсией — провел корреспондента «Реального времени» по зданию, в котором сейчас меняют все — от продранного линолеума и пожароопасной пластиковой обшивки стен до окон и инженерных коммуникаций и спросил:

— Как вы думаете, на ремонт скольких помещений хватило тех 265 тысяч? Естественно, отремонтировали не все. И потом, в декабре 2016 года вряд ли кто-то знал, что кабмин спустя два года выделит средства на капремонт, вот и сделали что могли, в пределах отпущенной суммы.

Что же касается сотни планшетов и другой пылящейся оргтехники, новый главврач заверил, что она, как физически и морально устаревшая подлежат списанию и будет списана:

— Планшеты мы новые уже получили, вместе с новыми машинами. И этими планшетами мы пользуемся.