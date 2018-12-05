Марат Садыков: «В Иннополисе будет открыт филиал станции скорой помощи»

В «умном» городе будут дежурить две бригады неотложки, которые при необходимости госпитализируют в высокотехнологичный БСМП-центр

Фото: Максим Платонов

Жителей Иннополиса потрясла гибель 35-летнего специалиста Дениса Хлякина. 1 декабря преподавателю стало плохо, ему вызвали скорую из Верхнего Услона и госпитализировали в местную ЦРБ. Позднее пациента перевели в седьмую горбольницу в Казани, где он скончался. В Минздраве РТ провели проверку и заверили, что шансов выжить у молодого преподавателя не было изначально — у него произошел разрыв аневризмы брюшной аорты. Тем не менее семья покойного и коллеги настаивают, что городу высоких технологий нужна собственная неотложка. В Министерстве здравоохранения заверили — скоро в городе появится филиал Казанской станции скорой помощи. Подробнее — в материале «Реального времени».

Почему не вызвали специалиста УЗИ?

Денис Хлякин почувствовал себя плохо 1 декабря во время занятий в Иннополисе. Студенты рассказали, что преподаватель упал в обморок и ему вызвали скорую. По словам очевидцев, неотложка полчаса добиралась из Верхнего Услона — своей бригады в городе нет. У мужчины упало давление, и после укола кофеина ему вроде стало лучше, но ненадолго. При повторном приступе с резкой болью скорая увезла Дениса в Верхнеуслонскую ЦРБ, хотя его супруга просила везти мужа в Казань. В районной клинике не смогли сделать УЗИ, и тогда пациента увезли в седьмую казанскую больницу. Здесь молодой человек скончался. Выяснилось, что у Хлякина лопнул крупный сосуд в брюшной полости.

В причинах трагедии сейчас разбирается Минздрав. Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков подробно прокомментировал «Реальному времени» обстоятельства смерти программиста из Иннополиса:

— Об этом случае был проинформирован президент республики, Рустам Нургалиевич взял разбирательство по нему под личный контроль. В Верхнеуслонской ЦРБ Минздрав начал ведомственную проверку с привлечением специалистов различных уровней. По предварительным данным, умерший 35-летний мужчина — инвалид третьей группы и страдал заболеваниями кишечника. Вечером 30 ноября он во время работы потерял сознание, у него начались судороги. До этого момента в этот день он за медицинской помощью никуда не обращался. В 20.45 поступил вызов уже по месту его проживания. Скорая в соответствии со схемой экстренной маршрутизации прибыла из Верхнеуслонской ЦРБ, пациенту была оказана первая помощь и предложена госпитализация для дальнейшей диагностики и лечения. Он от госпитализации отказался. В 22.35 поступил повторный вызов с этого адреса. И пациента с учетом тяжести состояния — боли в животе, головокружение, слабость, низкое давление — госпитализировали в Верхнеуслонскую ЦРБ. Это было сделано опять же в соответствии с действующей схемой маршрутизации: именно эта больница обслуживает Иннополис. Пациенту провели диагностическое обследование, по его результатам было заподозрено заболевание, для диагностики которого требуется ВМП-центр (высокотехнологичной медицинской помощи). Поэтому его доставили в горбольницу № 7, где провели ряд обследований, в том числе РКТ. Диагноз, который в результате был поставлен — разрыв аневризмы аорты – впоследствии подтвердился при вскрытии… К сожалению, из-за разрыва аневризмы и обильного внутреннего кровотечения по окончании обследования пациент скончался. Шансов спасти его при этом крайне редком диагнозе у нас не было, — подчеркнул Марат Садыков.

Тем не менее министр заверил, что после трагедии в медицинском обслуживании жителей Иннополиса и Верхнеуслонского района произойдут перемены: «В ЦРБ с Нового года приступит к работе второй специалист по УЗИ, так что будет организовано круглосуточное дежурство. В Иннополисе будет открыт филиал станции скорой помощи, и пациентов с тяжелыми состояниями будут доставлять в казанские медучреждения».

Смерть молодого специалиста Иннополиса сейчас подробно разбирает Минздрав. Фото vk.com



«Всем стало страшно, что они тоже в опасности»

Секретарь в приемной ЦРБ Верхнеуслонского района заметила «Реальному времени», что ответить по ситуации может только главный врач, который пока находится в Минздраве. Связан ли визит с ЧП в Иннополисе, сотрудница затруднилась ответить, так же, как и назвать график работы специалиста УЗИ, которого не оказалось в экстренную минуту на месте. На момент подготовки материала оперативный комментарий от ЦРБ не поступил.

Вечером в мэрии Иннополиса прокомментировали ситуацию:

— Иннополис обслуживается двумя станциями скорой медицинской помощи, расположенными в Казани и Верхнем Услоне. Организация оказания населению медицинской помощи — полномочия Министерства здравоохранения, поэтому за подробностями лучше обратиться к ним.Мэрия направила запрос в Минздрав на проведение расследования конкретного случая, результатов которого мы сейчас ожидаем. До появления результатов проверки мы не можем давать комментарии на эту тему. Жители города и мэрия соболезнуют и оказывают посильную помощь семье, — пояснили «Реальному времени» в пресс-службе мэрии Иннополиса.

Стало известно, что в пятницу в Иннополисе пройдет встреча с жителями по улучшению организации медпомощи.

Жители города численностью в три тысячи человек шокированы случившимся и понимают, что на месте Дениса Хлякина мог оказаться любой.

— Город у нас очень маленький, все знают друг друга. И с Денисом так или иначе пересекался каждый. Особенность нашего города в том, что вся коммуникация в чатах. Последние два дня все там стоят на ушах, только об этом и говорят. Всем сразу стало страшно, что они тоже в опасности. Говорят очень много, сразу всплыло много ужасающих ситуаций. Но сложно объективно все это оценивать, поскольку люди любят приукрашивать и преувеличивать. Непонятно, что из этого действительно правда, а что нет, — рассказывает жительница Иннополиса Анастасия Миронова.

Ужасно, что жители высокотехнологичного города вынуждены по скорой ехать в сельскую больницу, считает жительница Иннополиса. Фото zdrav.tatar.ru

Она подчеркивает, что речь в этой ситуации не только об Иннополисе, но и о множестве деревень в округе. Получается уже не три тысячи человек, а десять тысяч.

Анастасия уверена, что не нужно было везти больного в районную больницу, когда его жена просила о госпитализации в Казани. Нет у нее сомнений и в том, что скорая необходима городу высоких технологий.

— Определенно да, скорая в Иннополисе нужна. Я сталкивалась с проблемой, но ситуация была не столь критическая, поэтому мы сели в авто и своим ходом поехали в больницу. Это ужасно, что в городе нет круглосуточной медслужбы для детей. Также ужасно, что жители высокотехнологичного города вынуждены по скорой ехать в сельскую больницу. Если, не дай бог, инфаркт или инсульт, человека можно не спасти. Из-за отсутствия скорой у нас не могут сделать скейт-площадку и другие опасные спортивные тренажеры. У меня есть машина, в случае критической ситуации я могу уехать в Казань. А вот люди без собственного транспорта вынуждены довольствоваться тем, что есть, — ужасается Анастасия.

Один из специалистов, работавших в Иннополисе, — Риваль Гимаев подтверждает, что, кажется, весной на одной из встреч с мэром у последнего попросили скалодром. Но градоначальник ответил, что ничего такого не будет, пока в городе не появится скорая.

«Сколько жителям ждать свою скорую?»

В одном из городских чатов, действительно, трагедия широко обсуждалась.

«Почему Иннополис должен пользоваться такими услугами? Сколько жителям ждать свою скорую? Сколько она стоит? Может быть, проще ввести оплату за нее с жителей? Может быть, на сходах решать эти вопросы и вместо красивой травы иметь бригаду в городе?» — рассуждают участники сообщества.

— Нужны вполне реальные вещи, чтобы в Иннополисе была бригада — это два человека, медикаменты и оборудованный автомобиль, в котором можно и реанимацию провести, и домчать до Казани, если ситуация критическая. В Иннополис столько вложено, а именно на данный аспект денег не хватает, — продолжают удивляться жители города высоких технологий.

«Сколько жителям ждать свою скорую? Сколько она стоит? Может быть, проще ввести оплату за нее с жителей? Может быть, на сходах решать эти вопросы и вместо красивой травы иметь бригаду в городе?» — рассуждают участники сообщества. Фото Максима Платонова

«Ненормально иметь световые велодорожки, остановки с подогревом и прочие «хотелки», не имея такой важной услуги, как оперативный механизм работы скорой помощи. Не все жe решения должны приниматься с целью получения «хороших фото и видео», — уверены жители Иннополиса.

С неудобствами из-за отсутствия скорой непосредственно в городе приходилось сталкиваться очень многим. У одного из специалистов, который работал в Иннополисе, до сих пор свежи не очень приятные воспоминания.

— Я сам приезжал на работу в Иннополис, а коллега работала там и жила постоянно. Как-то ей стало плохо, живот болел. Ночью приехала скорая, вроде из Верхнего Услона, врач осмотрел и сделал обезболивающий укол, после чего уехал. Утром, когда я приехал на работу из Казани, узнал о случившемся, по признакам все напоминало аппендицит. Машина была только у меня, я ее отвез до медцентра Иннополиса. Местный терапевт сразу вызвал скорую. Ждать ее пришлось час-полтора, а ведь при аппендиците любое промедление может быть фатальным. К счастью, ее повезли в Казань, где и прооперировали, — вспоминает Руслан Боширов (имя, фамилия изменены).

Он соглашается, что скорая городу необходима («пока она доедет, пока решат, куда везти»), но подчеркивает, что проблема не только в этом.

— Проблема в том числе и в профессионализме врачей. Не увидеть признаков аппендицита — это надо постараться, еще и обезболивающее поставить, — недоумевает Боширов.