В Набережных Челнах обновят автобусные и трамвайные маршруты

В Набережных Челнах представили обновленную автобусную маршрутную сеть. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

В основе обновленной транспортной системы лежат уже существующие пути. Ее цель — повысить уровень сервиса для жителей. Для удобства пассажиров была введена новая система нумерации маршрутов, которая варьируется от 1 до 10.



Автобусы большой вместимости будут следовать по маршрутам №1, 2, 3, 4, 5, 7 и 10. А на линиях №8 и №9 будет работать транспорт с небольшим количеством посадочных мест. Это связано с особенностями данных маршрутов, которые включают в себя множество разворотов и поворотов.

В перспективе планируется изменить систему нумерации трамвайных маршрутов, чтобы она соответствовала нумерации автобусных. При этом сами трамвайные пути следования останутся без изменений.



До 10 декабря жители города могут внести изменения в маршрутную сеть. Для этого необходимо перейти по QR-коду на картинке.

Напомним, в конце ноября в Набережных Челнах состоялась передача новых городских автобусов НЕФАЗ, их общая стоимость достигает миллиарда рублей. На данный момент в городе работает около 17 автобусных и 11 трамвайных маршрутов. За первые девять месяцев 2024 года пассажиропоток составил 16,7 млн человек.

Дарья Пузикова