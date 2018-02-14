Под слезы и аплодисменты: как Аделя Вафина провожали в отставку

Новым министром стал главврач 7-й больницы Марат Садыков, но и Вафин из здравоохранения не уходит

Фото: Максим Платонов

Сегодня Рустам Минниханов подписал указ об отставке Аделя Вафина. Слухи об уходе министра начали ходить еще в конце января, когда на коллегии ведомства президент Татарстана отчитал его за отсутствие самокритики. Но почву эти разговоры обрели после задержания по подозрению в мошенничестве зама Вафина Елены Шишмаревой, а ее неожиданная смерть сделала отставку делом времени. Новым министром здравоохранения стал главврач 7-й казанской горбольницы Марат Садыков. Ему еще только предстоит завоевать любовь и уважение со стороны аппарата Минздрава, который сегодня провожал бывшего шефа аплодисментами, переходящими в овации, и слезами. Подробности в материале «Реального времени».

Отставку Аделя Вафина встретили слезами и аплодисментами

Нового руководителя коллективу Минздрава представлял премьер-министр РТ Алексей Песошин. Аппарат министерства собрался в зале совещаний, неожиданностью для сотрудников отставка Аделя Вафина не стала — о своем уходе он объявил подчиненным еще накануне, собрав их в том же зале. Как руководителя Вафина в министерстве любили. Женщины, а они составляют большинство в ведомстве, узнав вчера о расставании, плакали. Но все слезы, видимо, пролить не успели и сегодня, несмотря на сдержанную официальную церемонию, периодически утирали платочками глаза.

— Я хочу поблагодарить Аделя Юнусовича за огромную работу, которая была проделана в министерстве в не самые простые времена. В первую очередь хотелось бы отметить работу по пропаганде здорового образа жизни. Огромная работа по информатизации здравоохранения, ну и та работа, которая была начата по поручению президента Татарстана по капитальному ремонту первичного звена, — начал представление нового министра с благодарности Аделю Вафину Песошин.

Песошин начал представление нового министра с благодарности Аделю Вафину. Фото Максима Платонова

Он уточнил, что Вафин 10 лет проработал в отрасли, опять вспомнил про первичное звено — каким оно было и каким стало, и утешил дам, которые с трудом сдерживали слезы: «Он переходит на другую работу, работу, связанную со здравоохранением, хочу пожелать успехов!»

На этих словах в зале раздались аплодисменты. Это были не просто несколько дежурных хлопков в дань уважения к происходящему, а практически овации.

Марата Садыкова оценили за работу в 7-й горбольнице

Впрочем, на этом свою речь Песошин не завершил и слово Аделю Вафину не передал. Он напомнил, что образование и здравоохранение — «это два столпа, которые определяют отношение к власти». Те же слова говорил и Рустам Минниханов на коллегии Минздрава. Повторил премьер и информацию о том, что бюджет на 80% состоит из расходов, связанных с социальной сферой. Задачи, поставленные перед новым министром, не меняются: «Нам нужно сделать так, чтобы здравоохранение выходило на тот уровень, чтобы удовлетворить все потребности наших жителей», — подвел Песошин к представлению Марата Садыкова.

— Марат Наилевич широко известен не только в профессиональных кругах, он 10 лет руководил крупными медицинскими учреждениями — и онкобольницей, и 7-й больницей, которая была построена с нуля и является образцом здравоохранения, — намекнул он на то, почему именно его кандидатуру предложили президенту и тот ее утвердил.

— Недавно была коллегия, приоритетные задачи поставлены, нужно, соблюдая преемственность, двигаться вперед. Основная задача меняться не будет, — напутствовал премьер свежеиспеченного министра и передал слово бывшему.

Новый министр здравоохранения — человек непубличный, и умению говорить долго и красиво ему надо еще поучиться у своего предшественника. Фото Максима Платонова



«Я ни в коем случае не говорю в прошедшем времени»

Вафин, пришедший в министерство 10 лет назад, вспомнил начало своей карьеры.

— Когда мы приходили, я задавал себе вопрос: «Как нужно работать, чтобы сделать больше, чем Камиль Шагарович?» (Камиль Зыятдинов, в 1994—2007 гг. министр здравоохранения РТ, — прим. ред.). Он 13 лет возглавлял отрасль, у него была мощная модернизация под конец его карьеры. Период работы Айрата Закиевича Фаррахова — это развитие, амбициозные цели, создание трехуровневой системы, создание европейских клиник. Мне оставалось только продолжить, с одной стороны, но с другой — мы взялись за мощный пласт работы — это первичное звено. И я очень благодарен Рустаму Нургалиевичу, что он дал возможность реализовать эти амбициозные проекты. А эти проекты формировали вы в этих стенах, коллеги, мы работали день и ночь. Как одна команда, на результат, и результат есть. Я, конечно, счастливый человек, потому что вынашивать планы, реализовывать их и видеть результат — это большое счастье, — поблагодарил своих подчиненных Адель Вафин, чем снова вызвал слезы на глазах у некоторых присутствующих.

Главной ценностью Вафин назвал кадры — «кто бы что ни говорил, большинство медицинских работников преданы своему делу». Своему преемнику он пожелал удачи и доверия со стороны коллег:

— Пусть все хорошее разовьется, а те негативные явления, которые есть, я думаю, что мы с ними справимся. У нас есть много примеров, когда нам это удавалось. То доверие, которое было у меня в министерстве, пусть оно у вас тоже будет таким, потому что это дорогого стоит, — сказал Вафин.

Марат Садыков: «Буду краток»

Новый министр здравоохранения — человек непубличный, и умению говорить долго и красиво ему надо еще поучиться у своего предшественника. «Я буду краток, — сказал Садыков. — Вы все меня знаете, мы с вами давно работаем в одной команде, задачи поставлены, у нас одна цель. Я думаю, преемственность будет сохранена, все программы, которые мы начинали вместе, будут продолжены».

Марат Садыков с июня 2008 года — главный врач МУЗ «Городская клиническая больница №7». Фото emckzn.ru



Марату Садыкову 48 лет, он старше Аделя Вафина на 4 года. В 1993 году окончил КГМУ по специальности «Педиатрия». С июня 2008 года является главным врачом МУЗ «Городская клиническая больница №7». Кандидат медицинских наук, заслуженный врач РТ. С 2009 года — депутат Госсовета РТ.

Наряду с Садыковым на пост министра здравоохранения еще неделю назад прочили проректора КФУ Андрея Киясова и главу Муслюмово Рамиля Муллина. В самом Минздраве РТ информацию об уходе Вафина тогда опровергали.

Вафина подвел «Народный контроль» или смерть Шишмаревой?

Слухи об отставке министра начали ходить после коллегии, на которой Рустам Минниханов раскритиковал работу Минздрава. Речь шла о жалобах в «Народный контроль» и соцсети президента. Как выяснило «Реальное время», жалоб стало больше на 9%, при том что на 16% вырос общий поток обращений в системе. А Минздрав по количеству недовольных занимает скромное 5-е место (889 жалоб за год), тогда как обращения по благоустройству ЖКХ или дорогам исчисляются тысячами. Стало понятно, что «народный контроль» — лишь вершина айсберга и то, что можно озвучивать публично.

О грядущей отставке Вафина «Реальное время» писало еще 9 февраля. Как сообщают источники «Реального времени», в конце 2017 года в Минздраве провели серьезную ревизию по заданию президента РТ, в которой участвовали сотрудники МВД, прокуратуры и антикоррупционного управления казанского Кремля. Огласку результаты их работы пока не получили, однако источники «Реального времени» утверждают, что силовики накопали материалов не на одно уголовное дело и после изучения выводов проверяющих в Кремле всерьез задумались об отставке «главного по врачам» и стали подыскивать кандидатуры его сменщика.

Ускорила процесс смерть замминистра здравоохранения Елены Шишмаревой. Ее задержали по подозрению в мошенничестве, а когда подследственная, находившаяся под домашним арестом, погибла (предварительная версия — суицид), стало понятно, что отставка Вафина — дело ближайших дней.

Коллеги отзываются об Аделе Вафине как о «порядочном, очень искреннем человеке». Фото Марии Горожаниновой

«Порядочный и очень искренний»: где пригодится Адель Вафин

Коллеги отзываются об Аделе Вафине как о «порядочном, очень искреннем человеке».

— Я видела, как он общается с пациентами в медицинских организациях и с посетителями в министерстве, от него люди всегда уходили воодушевленными, окрыленными. Его отличает желание помочь каждому, кто к нему обращается, — не скупится на похвалу Галина Лысенко, начальник управления контроля стандартов и качества медицинской деятельности Минздрава РТ.

Лысенко несколько приоткрыла интригу, где могут пригодиться профессиональные способности Вафина (о том, что он остается работать в здравоохранении, ранее сказал Песошин). По словам собеседницы «Реального времени», экс-министр еще и преподает: «К нему с большим уважением относятся те, кто проходит у него обучение. У него очень интересные лекции, он может дать много людям, которые работают в системе здравоохранения».

Не исключено, что Вафину готовят кресло ректора КГМУ Алексея Созинова (это предположили еще несколько собеседников издания), которого скомпрометировала супруга — Елену Румбешту задержали по подозрению во взятке за оформление бессрочной инвалидности (она руководит бюро №1 медико-социальной экспертизы).

Несмотря на критику в адрес системы здравоохранения, пятилетние итоги в отрасли в целом положительные. В ПФО Татарстан имеет самые высокие показатели по естественному приросту населения, по рождаемости и самые низкие показатели по смертности.

Серьезная работа проведена по модернизации больниц и поликлиник — построены ФАПы, обновлены крупнейшие республиканские учреждения. Созданы региональные сосудистые центры в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске, Лениногорске, куда поступают больные с инсультами, количество коронарных стентирований за пять лет выросло в четыре раза. Причем 70% из них оказываются экстренно, что позволяет спасти жизнь больному. Созданы три зоны высокотехнологичной медицинской помощи в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске, высокотехнологичную помощь получают 20 тысяч человек в год.