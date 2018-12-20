Дооптимизировались: после массового закрытия инфекционных клиник в Татарстане построят новые

Как оптимизация здравоохранения оставила детей в районах без помощи инфекционистов

Фото: Инна Серова

Татарстан опередил все субъекты ПФО в деле свертывания больничных коек инфекционного профиля. Но настолько переусердствовал, что теперь будет строить новые инфекционные больницы и увеличивать количество целевых мест в медицинских вузах с целью подготовки инфекционистов для районов. Почему обеспеченность инфекционными койками у нас в республике самая низкая не только в округе, но и по России, чем вредит больницам принятая у нас на вооружение тактика развертывания дополнительных коек в периоды эпидемий ОРВИ и как татарстанские парламентарии предлагают бороться с дефицитом в регионе врачей-инфекционистов, читайте в материале «Реального времени».

Это уже выходит за всякие нормы



Проблемы обеспечения инфекционных больных врачами и койко-местами в больницах обсуждали сегодня депутаты Госсовета РТ в Республиканской клинической инфекционной больнице — на совместном выездном заседании комитета по социальной политике и комиссии по контролю за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения. Заседанию предшествовала экскурсия по больничным корпусам, которую провели главврач клиники Марат Гатауллин и замминистра здравоохранения республики Сергей Осипов.

Осмотр начали с посещения детской клиники РКИБ в Кировском районе — на улице Окольной, на капремонт и переоборудование которой в 2014—2015 гг. было потрачено в общей сложности порядка 57 млн рублей — свыше 51 млн из бюджета республики и 6,2 млн спонсорской помощи. Парламентарии также осмотрели базовую клинику — отвечающее всем современным требованиям здание на проспекте Победы.

Осмотр начали с посещения детской клиники РКИБ в Кировском районе — на улице Окольной. Фото gossov.tatarstan.ru



А по завершении экскурсии председатель комитета Госсовета по социальной политике и комиссии по контролю за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения Светлана Захарова открыла заседание, на котором Сергей Осипов первым делом сообщил, что, несмотря на дорогостоящий ремонт, построенное в 1968 году здание детской клиники не соответствует требованиям санитарных норм. В ней мало боксов для изоляции заразных пациентов — всего 15 процентов вместо положенных 50, и потому велик риск заражения детей внутрибольничными инфекциями.

Сократили на семь процентов, а не хватает пятнадцати

Информация, которую сегодня озвучил замминистра здравоохранения Сергей Осипов, вызывает серьезные сомнения в правильности несколько лет назад уверенно взятого нашим здравоохранением курса на сокращение «неэффективных» больничных коек. Начал свое выступление он с неожиданного заявления о последствиях роста рождаемости в республике:

— Мы обеспечиваем четкий прирост населения и тем самым обеспечиваем ежегодный рост проблем. Налицо ежегодный рост случаев детских инфекционных заболеваний… Заболеваемость ОРВИ среди детей в 2017 году была 68847,9 на 100 тысяч, то есть почти каждый ребенок переболел!

При этом, дал понять замминистра, ОРВИ и грипп у детей нередко требует госпитализации, а коечный фонд крайне ограничен.

В результате основной «удар» держит детская клиника — РКИБ, через 100 коек которой в год проходит до 8 тыс. детей, в том числе более 200 новорожденных. Всего же в РТ функционирует на сегодня 891 койка инфекционного профиля, в том числе 431 койка для детей. За последние пять лет количество коек инфекционного профиля было сокращено на 7%, в результате чего обеспеченность ими составляет сейчас 7,5 на 10 тысяч детского населения и 0,47 в сельской местности (в среднем — 6 коек на 10 тысяч). Поскольку численность детского населения за этот период возросла на 12,9%, снижение обеспеченности койками составило 15%.

В РТ функционирует на сегодня 891 койка инфекционного профиля, в том числе 431 койка для детей. Фото Инны Серовой

В отсутствие инфекционных коек в районах «тяжелых» детей везут в Казань, и когда для них не хватает места в РКИБ, они оказываются в ДРКБ, которая, по словам Осипова, «не должна лечить инфекционных больных, у нее другие задачи». А в профильной РКИБ в периоды подъема заболеваемости на госпитализации одновременно находятся до 170 детей и 160 матерей! (Как они там помещаются, Сергей Осипов умолчал).

Плюс дополнительные койки — минус 40 процентов оплаты

Проблему нехватки инфекционных коек в республике уже несколько лет решают путем перепрофилирования других коек в инфекционные в периоды наплыва инфекционных больных. То есть койки других отделений временно объявляют инфекционными.

Дополнительные инфекционные койки при превышении эпидпорога по ОРВИ и гриппу традиционно развертываются в ДРКБ (40 коек), детской горбольнице №7 (25 коек), клинике медуниверситета (20 коек) и горбольнице №11 (до 60 коек).

— Это снижает доступность оказания медицинской помощи детскому населению по другим нозологическим формам заболеваний, — в витиеватых специальных терминах сформулировал Сергей Осипов простую мысль о том, что пациенты инфекционного профиля занимают чужие койки, но, как оказалось, самое страшное не это: — Перепрофилирование коек крайне нерентабельно, больница при этом теряет до 40 процентов денег…

Он пояснил, что при расчетах с ФОМС за пролеченного на койке пациента базовая ставка — средний объем финансового обеспечения медицинской помощи — умножается на коэффициент, который устанавливается для каждой специализации. Так вот, к примеру, если на койке, предназначенной для лечения пневмонии, пациента лечили строго по профилю, базовую ставку умножат на 0,9, а если койку перепрофилировали и положили на нее инфекционного больного — умножат на 0,3… В итоге финансирование больницы после такого перепрофилирования, по подсчетам Минздрава РТ, может уменьшиться в целом на те самые вышеупомянутые 40 процентов.

Перепрофилирование коек крайне нерентабельно, больница при этом теряет до 40 процентов денег, пояснил Сергей Осипов. Фото gossov.tatarstan.ru



…В качестве выхода Минздрав предложил, а участники заседания в РКИБ одобрили такие меры. Во-первых, восстановить ранее закрытое инфекционное отделение в Зеленодольской ЦРБ, чтобы не возить пациентов из района в Казань (сейчас в филиале этой ЦРБ, Васильевской районной больнице, имеется 20 неработающих инфекционных коек). Во-вторых, ускорить решение вопроса о строительстве второй очереди РКИБ в Казани — новой детской инфекционной больницы.

Нет инфекциониста — нет диагноза

А с учетом и того, что вопрос помощи инфекционным больным не решить одним только увеличением количества койко-мест, для новых и старых больниц решено усиленно готовить кадры. Сейчас, по официальным данным Минздрава, в татарстанских медучреждениях работают 154 врача-инфекциониста, причем в 11 районах республики специалистов этого профиля вообще нет. Сергей Осипов отметил, что в них, правда, и показатель инфекционной заболеваемости в среднем в 4,5 раза ниже среднереспубликанского значения, но уточнил, что красивая цифра объясняется просто: в отсутствие квалифицированных кадров «не всегда выставляются диагнозы инфекционного профиля».

Поэтому парламентарии, выслушав «диагноз», поставленный татарстанской медицине, предложили Минздраву совместно с КГМУ и КГМА «рассмотреть возможность выделения дополнительных целевых мест в клинической ординатуре для подготовки специалистов по инфекционным заболеваниям у детей».

— Мы можем обратиться с этим только в Минздрав РФ, а не в Минздрав РТ, — внес поправку депутат, ректор КГМУ Алексей Созинов, после чего проект постановления комитета Госсовета РТ по социальной политике и комиссии по контролю за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения был участниками заседания одобрен.

Парламентарии, выслушав «диагноз», поставленный татарстанской медицине, предложили Минздраву совместно с КГМУ и КГМА «рассмотреть возможность выделения дополнительных целевых мест в клинической ординатуре для подготовки специалистов по инфекционным заболеваниям у детей». Фото gossov.tatarstan.ru



Благие намерения ведут в переполненный стационар

Статистику, заставляющую задуматься: а не перестарались ли в прошлые годы чиновники от здравоохранения с урезанием коечного фонда в пользу высоких технологий, озвучила участвовавшая в заседании главный нештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РТ и Приволжского федерального округа Ирина Кравченко.

— Начиная с 2005 года произошло сокращение всего коечного фонда в Российской Федерации, — отметила Кравченко. — Но в целом по ПФО произошло сокращение на 37 процентов, на 47 процентов — в Республике Татарстан… И на сегодняшний день обеспеченность населения республики койками самая низкая не только по Приволжскому округу, но и в целом по России. В Татарстане она составляет 2,1 на 100 тысяч. Для сравнения: в ПФО — 3,9, а по России — 4,0. Татарстан оказался в такой ситуации, когда вынуждены придумывать и развивать стационарзамещающие технологии, чтобы не разворачивать койки, хотя в некоторых других регионах, в частности в Республике Башкортостан, уже пошли на открытие инфекционных коек, потому что их реально не хватает. И то, что было озвучено в отношении Зеленодольского района, это осознанная необходимость. Конечно, Татарстан предлагает неплохую альтернативу наращиванию коечного фонда — очень интересный проект развития стационарзамещающей технологии в виде консультативно-диагностических отделений. Но строительство детской инфекционной больницы — единственное, что может действительно изменить ситуацию…

По окончании совещания Ирина Кравченко дала корреспонденту «Реального времени» эксклюзивное блиц-интервью по поводу сокращения инфекционных коек и его последствий.

Строительство детской инфекционной больницы — единственное, что может действительно изменить ситуацию, считает Ирина Кравченко. Фото dsm.ru



— Ирина Эдуардовна, по вашему мнению, почему в нашей республике длительное время проводилась столь жесткая политика сокращения количества коек?

— Инфекционные болезни потеряли прежнюю тяжесть, теперь их есть чем лечить, а условия жизни населения улучшились, и есть возможность изолировать инфекционного больного дома, его для этого больше не нужно госпитализировать в стационар. Поэтому и был сделан акцент на развитие стационарзамещающих технологий. А инфекционные отделения стали на тот момент нерентабельными — их прежде всего и закрыли. С благими намерениями — ведь были открыты крупные межмуниципальные отделения, условия оказания помощи в которых выше, чем в нерентабельных… Я считаю, что это верный путь развития здравоохранения. Но был недостаток — стационарзамещающие технологии недостаточно активно развивались…

— Так нужны или не нужны новые инфекционные койки республике?

— Одним из эффективных видов стационарзамещающей технологии является открытие досуточных консультативно-диагностических отделений и кабинетов, где пациенту в досуточный срок ставят диагноз и выдают рекомендации по лечению. Быстро оказать первичную помощь и отправить пациента долечиваться в домашних условиях — я считаю, очень хорошая, нужная тенденция. Татарстан оказался, как всегда, впереди всех в развитии — необходимости в открытии повсюду стационарных коек, возможно, и не будет.

— Но ведь просят же сейчас, значит, чувствуют в них необходимость?

— Это связано с тем, что стационар не может обеспечить оказание помощи тому количеству больных, которое сейчас обращается туда. И вот строительство детского стационара действительно станет решением большой проблемы. Дети — это всегда группа риска в отношении неблагоприятных условий развития заболевания…