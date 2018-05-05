Главврачом РКОБ назначена Дина Хусаинова

Приказом министра здравоохранения Татарстана от 5 мая 2018 года на должность главного врача ГАУЗ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница» назначена Дина Хусаинова.



До этого Хусаинова занимала пост заместителя главврача ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» по клинико-экспертной работе, доцент кафедры общественного здоровья, экономики и управления здравоохранением КГМА. Является кандидатом медицинских наук, сообщает Минздрав.



Ранее главврач РКОБ Айдар Амиров сначала был отстранен от работы, а потом написал заявление на увольнение после возбуждения уголовного дела о мошенничестве с деньгами обязательного медицинского страхования.

Напомним, по версии Следкома, РКОБ зарабатывала на больных катарактой, получая за одну услугу деньги и от пациентов, и от государства через Фонд ОМС.