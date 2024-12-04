Минниханов и глава ФСИН обсудили сотрудничество и строительство нового СИЗО в Казани

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с директором ФСИН России Аркадием Гостевым. Встреча состоялась в Доме Правительства РТ при участии начальника УФСИН России по Татарстану Эдуарда Хиалеева, сообщила пресс-служба главы республики.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества между кабмином Татарстана и ФСИН России, включая социальную адаптацию и реабилитацию осужденных, развитие производственного сектора в исправительных учреждениях и взаимодействие в сфере постпенитенциарной пробации.

Отдельное внимание было уделено строительству нового СИЗО на улице Гудованцева в Казани, рассчитанного на тысячу мест и запланированного к сдаче в эксплуатацию в 2025 году.

В ходе встречи Аркадий Гостев вручил Рустаму Минниханову почетную грамоту ФСИН за вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России.

Рената Валеева