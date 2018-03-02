Глазное дно: зачем Следком пришел в казанскую офтальмологию

По версии силовиков, клиника зарабатывала на больных катарактой, получая за одну услугу деньги от пациентов и государства

«Реальное время» выяснило подоплеку сегодняшнего обыска в доме главврача республиканской офтальмологической больницы и вчерашних обысков в его клинике и Росздравнадзоре. Они прошли в рамках нового «дела врачей», подозреваемых в служебном подлоге, превышении полномочий и мошенничестве с деньгами территориального отделения ФОМС. Ущерб бюджету оценен в 4 млн рублей.

Цена прозрения



Реальных фигурантов в деле пока нет. Как утверждают источники «Реального времени», оно возбуждено 1 марта «в отношении неустановленных должностных лиц» государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая офтальмологическая больница Минздрава РТ» (далее — РКОБ). Причем сразу по трем статьям уголовного кодекса.

По версии следствия, с января по октябрь 2017 года эти неустановленные лица «путем обмана и явно превышая должностные полномочия, из корыстных побуждений» заключили 538 контрактов и заработали для клиники 8 млн 720 тыс. рублей на оказании платной услуги по подбору интраокулярных линз (ИОЛ) для лечения больных катарактой.

Все бы ничего, но следователи считают, что эти пациенты обращались за помощью в рамках программы госгарантий и имели право на оказание этой услуги бесплатно. Но их вводили в заблуждение, зато потом направляли в адрес территориального подразделения Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) подложные документы. В результате расходы глазников за якобы бесплатную услугу по подбору линз на общую сумму 4 млн 12 тыс. рублей возместили медицинские страховые компании, которые потом получали средства от ФОМС. Он и признан потерпевшим. Потери бюджета оценены в те самые 4 млн рублей «незаконного возмещения за использованные импланты».

В первый день весны следователи пришли с обысками в региональное управление Росздравнадзора и глазную клинику на Бутлерова. Фото vk.com/rkob.official



«Подбор линз только на платной основе»

В первый день весны следователи пришли с обысками в региональное управление Росздравнадзора и глазную клинику на Бутлерова. В служебных кабинетах обеих организаций искали документы-доказательства. Источники «Реального времени» уверяют, что новое «дело врачей» — это разработка УЭБиПК МВД Татарстана. Причем, проверка проводилась не один месяц. Сегодня же с обыском пришли домой к главному врачу Айдару Амирову, сообщают источники «Реального времени», отмечая, что нередко после таких следственных действий человека задерживают в качестве подозреваемого.

Федеральный закон «Об ОМС в РФ» определяет размер возмещения из бюджета той медицинской помощи, которую учреждения здравоохранения оказывают в рамках программы госгарантий, в соответствии с законом «Об основах охраны здоровья граждан РФ». В тариф включены и расходы на закупку лекарств, расходных материалов и медицинских изделий, определенных в отдельном Перечне правительства РФ в 2016 году. Интраокулярные линзы для лечения катаракты в этом перечне есть.

Журналист «Реального времени» решила позвонить в республиканскую офтальмологию под видом обычной жительницы Казани и выяснить — почем подбор линз для больной катарактой бабушки из Чувашии? После бодрого приветствия автоответчика с голосом главврача Айдара Амирова ждать пришлось минуты три. Наконец, трубку сняла девушка и, услышав вопрос, предупредила: «Операция может быть бесплатной. Но подбор линз только на платной основе». По ее словам, на бесплатной операции имплантируются только отечественные линзы, а на платной могут быть применены импортные хрусталики, индивидуально подобранные врачом… Нижняя планка операции составляет 36 тыс. рублей, дальше идут предложения за 45—47 тыс. рублей и дороже. Дальше нашей придуманной бабушке предложили сделать операцию при помощи лазера, без всяких доплат.

Напрашивается первый вывод — выбор у пациента есть. Вывод второй — платный подбор линз врачи осуществляют потому, что все дорогие импланты в программу госгарантий не входят. Вывод третий — сфальсифицировать документы, превратив платную услугу в бесплатную, наверное, не очень сложно. Но как заставить полтысячи людей забыть, платили они или нет за услугу? Да и глаза с импортными хрусталиками не спрячешь…

Любовь Шайхутдинова по итогам обыска сообщила об изъятии следствием лицензионных документов по фармацевтической деятельности за 2009—2010 годы. Фото kazanfirst.ru



Госзаказчик на полмиллиарда

«Реальное время» обратилось к главврачу РКОБ с просьбой прокомментировать претензии следствия и рассказать, не создают ли действия силовиков помехи работе медучреждения и пациентам. «Несмотря на то, что было большое количество оперативников — около 10 человек, мы постарались построить свою работу так, чтобы интересы пациентов не пострадали», — сообщил Айдар Амиров журналисту «Реального времени». В Минздраве РТ от пояснений по истории с двойной оплатой услуг воздерживаются. Между тем замруководителя управления Росздравнадзора по РТ Любовь Шайхутдинова по итогам обыска сообщила об изъятии следствием лицензионных документов по фармацевтической деятельности за 2009—2010 годы. Так что в «деле врачей» возможны новые эпизоды.

Единственным учредителем ГАУЗ «РКОБ» является Минздрав Татарстана, организация зарегистрирована в 1996 году. В 2017-м заключила 351 контракт, всего на 499 млн рублей. Крупнейшие поставщики — ООО «Объединенная медицинская группа» (97 заказов на общую сумму 192 млн рублей), «Опусмед» (53 заказа на 107 млн рублей) и «Аскин и Ко» (2 заказа на 41 млн рублей). В 2016-м у клиники было 252 заказа на 321 млн рублей, причем лидером по объему поставок являлось ООО «Линкс» (65 млн рублей). А в наступившем 2018-м больницей заключено 57 контрактов на 101 млн рублей, пока по объему лидирует «Объединенная медгруппа».

По данным системы «Спарк», интраокулярные линзы в РКОБ через торги в интересующем Следком 2017 году поставляли только три фирмы: «Объединенная медицинская группа» (10 контрактов), «Опусмед» (7), «Юкон» (2). Общий объем заказов потянул на 40,6 млн рублей, правда, не по всем контрактам в техзадание входили только линзы.