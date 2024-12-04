В России продажи легковых машин упали почти на 30%

Фото: Максим Платонов

Под конец ноября на рынке новых легковых автомобилей наблюдался спад продаж, ниже показатели были только в январе и феврале 2024 года. Причиной такого снижения называют высокую ключевую ставку ЦБ и падение спроса. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

— Первая неделя ноября была наиболее шоковой: минус 60% к первой неделе октября. Ключевой фактор — ограничения в одобрениях по автокредитам покупателям, а также рост ключевой ставки ЦБ. Ослабление рубля пока слабо отразилось на спросе и стоимости автомобилей на складах, но точно приведет к повышению цен на новые импортируемые автомобили, — говорит гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

В ноябре 2024 года объем продаж снизился на 28,8% по сравнению с октябрем и составил 121 880 единиц. При этом в годовом выражении наблюдается рост на 11,1%. Наименьшее количество продаж зафиксировали в начале года.



Участники рынка надеются на декабрь. Возможность приобрести авто до повышения утильсбора и спецпредложения от импортеров могут увеличить продажи на 5–10%. Именно это, по их мнению, стало причиной рекордных продаж в октябре.



Дарья Пузикова / realnoevremya.ru

В ноябре лидером продаж стала Lada с долей рынка в 31%, ее продажи выросли на 15,9%, до 37,85 тыс. штук. АвтоВАЗ увеличил оборот на 9,8%, до 39,58 тыс. штук. Второе место занимает Haval с ростом продаж на 7,1%, до 15,43 тыс. штук. В топ-3 вошла также Chery, реализация которой упала на 2,2%, до 11,06 тыс. машин.



Напомним, в октябре 2024 года в Татарстане наблюдался резкий рост интереса к китайским автомобилям с пробегом. Количество объявлений о продаже таких машин увеличилось на 56% по сравнению с прошлым годом, а спрос возрос на 33,3%. Средняя цена на китайский автомобиль с пробегом снизилась на 12,5% и составила 1,9 млн рублей.

Дарья Пузикова